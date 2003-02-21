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Жизнь Дэвида Гейла Жизнь Дэвида Гейла
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The Life of David Gale

Жизнь Дэвида Гейла, 2003

2003 / США / Германия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Профессор Техасского университета доктор Гейл – рьяный противник смертной казни – сам попадает в камеру смертников по ложному обвинении в изнасиловании и убийстве. Он упорно отказывается пролить свет на обстоятельства дела и лишь за три дня до назначенного дня казни рассказывает свою версию происшедшего репортерше – охотнице за сенсацией. Врет осужденный или говорит правду? Виновен он или умрет безвинным? Журналистка понимает, что в ее руках – жизнь человека, и, несмотря на угрозу собственной безопасности, пытается разобраться и предотвратить неповторимое...

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 17 июля 2003
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 21 февраля 2003
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Алан Паркер
Алан Паркер
В ролях
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Лора Линни
Лора Линни
Рона Митра
Рона Митра
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жизнь Дэвида Гейла 3 постера
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Жизнь Дэвида Гейла смотреть онлайн

Жизнь Дэвида Гейла
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 12 марта 2018, 18:19
посоветовали посмотреть друзья...
сюжет сильный! но фильм не захватывает!
актёрский состав великолепный!
идею героев фильма и их действия считаю,… Читать дальше…
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26 октября 2021 18:26
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