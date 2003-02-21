Жизнь Дэвида Гейла, 2003

Профессор Техасского университета доктор Гейл – рьяный противник смертной казни – сам попадает в камеру смертников по ложному обвинении в изнасиловании и убийстве. Он упорно отказывается пролить свет на обстоятельства дела и лишь за три дня до назначенного дня казни рассказывает свою версию происшедшего репортерше – охотнице за сенсацией. Врет осужденный или говорит правду? Виновен он или умрет безвинным? Журналистка понимает, что в ее руках – жизнь человека, и, несмотря на угрозу собственной безопасности, пытается разобраться и предотвратить неповторимое...
сюжет сильный! но фильм не захватывает!
актёрский состав великолепный!
идею героев фильма и их действия считаю,… Читать дальше…