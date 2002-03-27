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Постер фильма Любит – не любит
6.4
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6.4

Любит – не любит

, 2002
He loves me, he loves me not
Франция / триллер, мелодрама / 18+
Постер фильма Любит – не любит
6.4

О фильме

По мнению Анжелики у любви есть имя, и имя это — Лоик, он же кардиолог, он же женатый на другой, он же будущий папа... На пути к счастью столько преград, но это неважно: любить — значит надеяться. Страстно любить, до безумия... Вероятно, в этом и заключается суть истории... Вероятно.

В ролях

Изабель Карре
Изабель Карре
Rachel
Одри Тоту
Одри Тоту
Angélique
Самюэль Ле Бьян
Самюэль Ле Бьян
Loic
Софи Гиймен
Héloïse
Клеман Сибони
David
Элоди Наварр
Anita
Эрик Савен
Julien
Ванья Вилер
Commissaire
Michèle Garay
Claire Belmont
Кэтрин Силье
Jeanne
Режиссер Летисия Коломбани
Сценарист Летисия Коломбани, Кэролайн Тивел
Композитор Jérôme Coullet
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 29 августа 2002
Премьера в мире 27 марта 2002
Дата выхода
5 июля 2003 Россия
5 июля 2003 Беларусь
28 августа 2002 Германия
27 сентября 2002 Италия
5 июля 2003 Казахстан
11 ноября 2002 Польша
5 июля 2003 Украина
27 марта 2002 Франция
5 декабря 2002 Чехия
MPAA PG-13
Сборы в мире $5 324 097
Производство Téléma, TF1 Films Production, TPS Cinéma
Другие названия
À la folie... pas du tout, He Loves Me, He Loves Me Not, He Loves Me, He Loves Me Not..., Älskar, älskar inte..., Bem Me Quer, Mal Me Quer, Bem me quer... Mal me quer!, Druga strana ludila, Elsker - elsker ikke, Han elsker meg... han elsker meg ikke, He Loves Me He Loves Me Not, He Loves Me. He Loves Me Not., He Loves Me... He Loves Me Not, Kocha, nie kocha, Loca de amor, Ľúbi ma, neľúbi ma, M'ama non m'ama, Má mě rád, nemá mě rád, Madly... Not at All, Myli, nemyli, Només et tinc a tu, Ohevet, Lo Ohev, Rakastaa, ei rakasta, Rakastaa... ei rakasta, Seviyor, Sevmiyor, Sólo te tengo a ti, Szeretni bolondulásig, Vansinnigt förälskad, Voli me ne voli me, Wahnsinnig verliebt, Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, Кохає - не кохає, Любит - не любит, 安琪狂想曲, 愛してる、愛してない..., A la folie... pas du tout, Han elsker meg, han elsker meg ikke, A la folie pas du tout

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb

Цитаты

[последние слова]
Титульная карточка "Хотя моя любовь безумна, мой разум успокаивает боль в моем сердце, он говорит мне быть терпеливым и продолжать надеяться..." Эротоман, который был в заключении более 50 лет.

Отзывы о фильме

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