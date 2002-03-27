Другие названия

À la folie... pas du tout, He Loves Me, He Loves Me Not, He Loves Me, He Loves Me Not..., Älskar, älskar inte..., Bem Me Quer, Mal Me Quer, Bem me quer... Mal me quer!, Druga strana ludila, Elsker - elsker ikke, Han elsker meg... han elsker meg ikke, He Loves Me He Loves Me Not, He Loves Me. He Loves Me Not., He Loves Me... He Loves Me Not, Kocha, nie kocha, Loca de amor, Ľúbi ma, neľúbi ma, M'ama non m'ama, Má mě rád, nemá mě rád, Madly... Not at All, Myli, nemyli, Només et tinc a tu, Ohevet, Lo Ohev, Rakastaa, ei rakasta, Rakastaa... ei rakasta, Seviyor, Sevmiyor, Sólo te tengo a ti, Szeretni bolondulásig, Vansinnigt förälskad, Voli me ne voli me, Wahnsinnig verliebt, Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, Кохає - не кохає, Любит - не любит, 安琪狂想曲, 愛してる、愛してない..., A la folie... pas du tout, Han elsker meg, han elsker meg ikke, A la folie pas du tout

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