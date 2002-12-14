Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Проклятый сезон
6.4 Рейтинг IMDb: 6.6
3 постера
Проклятый сезон

Dark Blue 18+
О фильме

Жестокое убийство и судебное разбирательство вызвало ряд событий, которые отразились на всем Лос-Анджелесе. В основе сюжета – реальные события об инцидентах в Лос-Анджелесе, которые привели к бунтам чернокожего населения в результате расследования так называемого "Дела Родни Кинга".

Полицейский департамент Лос-Анджелеса, апрель 1992 года. Действие этого драматического триллера происходит за несколько дней до оправдания четырех белых полицейских в жестоком избиении темнокожего Родни Кинга и последующих беспорядков в Лос-Анджелесе. В этой напряженной расистской атмосфере, элитному отделу Полицейского Департамента Лос-Анджелеса по специальным расследованиям поручено разобраться с убийствами.

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 4 июля 2003
Премьера в мире 14 декабря 2002
Дата выхода
20 февраля 2003 Россия 16+
22 августа 2003 Австрия
4 июля 2003 Великобритания 15
11 июня 2003 Германия
6 июня 2003 Греция
14 декабря 2002 Италия
20 февраля 2003 Казахстан
21 февраля 2003 США
20 февраля 2003 Украина
20 августа 2003 Франция
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $12 150 301
Производство United Artists, Intermedia Films, IM Filmproduktion
Другие названия
Dark Blue, El Rostro Oscuro De La Ley, 4-29-92, A Face Oculta da Lei, Azul Escuro, Bleu sombre, Dark Steel, Hesaplaşma, Indagini sporche - Dark Blue, Modri angeli, Paravasi kathikontos, Policja, Prakeiktas metas, Prljavi plavci, Tamno plava, Temný stín nad L.A., The Plague Season, Tỉnh Ngộ, Tumesinine, Παράβαση καθήκοντος, Мръсно синьо, Похмурий сум, Проклятый сезон, ダーク・スティール, 私法行動
Режиссер
Рон Шелтон
Рон Шелтон
В ролях
Курт Рассел
Курт Рассел
Джим Коуди Уильямс
Грегг Марк Миллер
Скотт Спидмэн
Скотт Спидмэн
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
10 голосов
6.6 IMDb
Наша рецензия

"Проклятый сезон" – это фильм про черных и белых полицейских. Сразу нужно сказать, что если Вы хотите получить заряд оптимизма и дозу жизнерадостности, то «Проклятый сезон» в этом не поможет. А вот если Вы вдруг осознали то, что в мире царит несправедливость, подлость, всегда не везет хорошим людям и т.д., и Вы ищите очередное этому подтверждение, то обязательно сходите на «Проклятый сезон». Почему фильм по-русски называется «Проклятый сезон» не совсем понятно. Мы, конечно, не лингвисты (тем…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Jack Van Meter Слезь оттуда нахрен. Пока ты тут выпендриваешься, город начинает гореть. Джимми, ради всего святого!
Det. Sgt. Eldon Perry Jr. Если город начинает гореть, Джек, это отчасти из-за таких, как ты и я. И хоть я и, чёрт возьми, алкоголик, это не значит, что я не могу говорить правду - у меня есть вся грязь прямо здесь. Наденьте на меня наручники - дайте мне начать говорить!
