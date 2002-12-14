Жестокое убийство и судебное разбирательство вызвало ряд событий, которые отразились на всем Лос-Анджелесе. В основе сюжета – реальные события об инцидентах в Лос-Анджелесе, которые привели к бунтам чернокожего населения в результате расследования так называемого "Дела Родни Кинга".

Полицейский департамент Лос-Анджелеса, апрель 1992 года. Действие этого драматического триллера происходит за несколько дней до оправдания четырех белых полицейских в жестоком избиении темнокожего Родни Кинга и последующих беспорядков в Лос-Анджелесе. В этой напряженной расистской атмосфере, элитному отделу Полицейского Департамента Лос-Анджелеса по специальным расследованиям поручено разобраться с убийствами.