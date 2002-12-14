Наша рецензия
"Проклятый сезон" – это фильм про черных и белых полицейских. Сразу нужно сказать, что если Вы хотите получить заряд оптимизма и дозу жизнерадостности, то «Проклятый сезон» в этом не поможет. А вот если Вы вдруг осознали то, что в мире царит несправедливость, подлость, всегда не везет хорошим людям и т.д., и Вы ищите очередное этому подтверждение, то обязательно сходите на «Проклятый сезон». Почему фильм по-русски называется «Проклятый сезон» не совсем понятно. Мы, конечно, не лингвисты (тем…