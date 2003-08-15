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Постер фильма Медальон
6.2
Киноафиша Фильмы Медальон
6.2

Медальон

, 2003
The Medallion
США / сказка, боевик, комедия, криминал / 18+
Постер фильма Медальон
6.2

О фильме

В ходе расследования одного загадочного дела решительный гонконгский полицейский Эдди Янг становится обладателем таинтственного медальона, с помощью которого он мистическим образом обретает сверхъестественные способности.

В ролях

Джеки Чан
Джеки Чан
Эдди Янг
Ли Эванс
Ли Эванс
Артур Уотсон
Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис
Командор Хаммерсток-Смит
Энтони Вон
Энтони Вон
Lester
Алекс Бао
Jai
Клэр Форлани
Клэр Форлани
Николь Джеймс
Джулиан Сэндс
Джулиан Сэндс
Змеиная голова
Кристи Чунг
Charlotte Watson
Лау Сю-Мин
Antiquerium Dealer
Йохан Майерс
Йохан Майерс
Giscard
Режиссер Гордон Чан
Сценарист Альфред Чун, Bennett Davlin, Гордон Чан, Paul Wheeler
Композитор Adrian Lee
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 24 октября 2003
Премьера в мире 15 августа 2003
Дата выхода
20 ноября 2003 Россия 12+
20 ноября 2003 Беларусь
14 ноября 2003 Великобритания
23 октября 2003 Германия
15 августа 2003 Гонконг IIA
14 ноября 2003 Греция
12 декабря 2003 Италия
20 ноября 2003 Казахстан
23 декабря 2003 Канада
15 августа 2003 США
20 ноября 2003 Украина
24 декабря 2003 Франция
24 октября 2003 Южная Корея 12
19 июня 2004 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $41 000 000
Сборы в мире $34 268 701
Производство Emperor Multimedia Group (EMG), Golden Port Productions Ltd., Living Films
Другие названия
The Medallion, El poder del talismán, Highbinders, Medaljon, O Medalhão, Медальон, A medál, Das medaillon, El medalló, Himmlische Gerechtigkeit, Huy Hiệu Rồng, Jackie Chan - Das medaillon, Kultainen medaljonki, Le mdaillon, Le médaillon, Madalyon, Medailon, Medailón, Medalion, Medalionas, Medalionul, Medallion, The Touch - O Talismã, To magiko medallion, Vahemehed, Το μαγικό μενταγιόν, Медальйон, Медальонът, メダリオン, 免死金牌, Jackie Chan Das Medaillon, 飛龍再生, El poder del talisman, 飞龙再生

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
фильм полное Г.... !!!!!!! Скучный до безумия. А сценарий фильма , про то , как похители дочку , уже 1000 раз такие фильмы видели. Кароче… Читать дальше…
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Ни о чем.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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