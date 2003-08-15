В ходе расследования одного загадочного дела решительный гонконгский полицейский Эдди Янг становится обладателем таинтственного медальона, с помощью которого он мистическим образом обретает сверхъестественные способности.
|20 ноября 2003
|Россия
|12+
|20 ноября 2003
|Беларусь
|14 ноября 2003
|Великобритания
|23 октября 2003
|Германия
|15 августа 2003
|Гонконг
|IIA
|14 ноября 2003
|Греция
|12 декабря 2003
|Италия
|20 ноября 2003
|Казахстан
|23 декабря 2003
|Канада
|15 августа 2003
|США
|20 ноября 2003
|Украина
|24 декабря 2003
|Франция
|24 октября 2003
|Южная Корея
|12
|19 июня 2004
|Япония
По словам экскурсоводов в Дублинском замке в Ирландии, Джеки Чан запрыгнул на трон во время съёмок. Это сделало его первым человеком, севшим на трон со времён короля Георга V.