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Приговор, 2003

2003 / Канада / Франция / Великобритания
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Бескомпромиссная служительница закона Анна-Мари Ливи и армейский полковник Ру ведут во Франции поиски неуловимого нацистского преступника. Пьер Броссар много лет скрывается от правосудия в уединенных монастырях, но теперь ему грозит реальная опасность. После дерзкого покушения на свою жизнь Броссар узнает, что неизвестная еврейская группировка вынесла ему смертный приговор, и теперь ее наемники должны казнить Броссара, пришпилив к его телу текст сурового вердикта. Ливи и Ру знают, что у хладнокровного палача есть влиятельные покровители в католической церкви и правительстве, которые сделают все, чтобы скрыть грязную правду о своих связях с фашистами. Удастся ли им разоблачить этот заговор и схватить Броссара, который намерен бежать из страны?

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 12 декабря 2003
Премьера в мире 12 декабря 2003
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $27 000 000
Режиссер
Норман Джуисон
В ролях
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Джереми Нортэм
Джереми Нортэм
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Джон Невилл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приговор 2 постера
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