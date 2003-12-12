Приговор, 2003

Бескомпромиссная служительница закона Анна-Мари Ливи и армейский полковник Ру ведут во Франции поиски неуловимого нацистского преступника. Пьер Броссар много лет скрывается от правосудия в уединенных монастырях, но теперь ему грозит реальная опасность. После дерзкого покушения на свою жизнь Броссар узнает, что неизвестная еврейская группировка вынесла ему смертный приговор, и теперь ее наемники должны казнить Броссара, пришпилив к его телу текст сурового вердикта. Ливи и Ру знают, что у хладнокровного палача есть влиятельные покровители в католической церкви и правительстве, которые сделают все, чтобы скрыть грязную правду о своих связях с фашистами. Удастся ли им разоблачить этот заговор и схватить Броссара, который намерен бежать из страны?