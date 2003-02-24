От колыбели до могилы, 2003

Профессиональный грабитель и секретный агент объединяют свои усилия в борьбе против банды свирепых гангстеров под руководством жестокого мафиози… В центре сюжета — бесценные сокровища — черные алмазы из Тайваня. Сначала их похищает банда чернокожего вора Тони Фейта. Но драгоценности приносят ему лишь неприятности: хозяин камешков, торговец оружием Линг, похищает дочь Фейта и требует вернуть бриллианты.



Только возвращать уже нечего: камни снова украдены, на этот раз бандой местного мафиози Джамба Чемберса. Чтобы вернуть дочь и уцелеть самому, Фейт вынужден объединиться с агентом тайваньской разведки Су, который тоже идет по следу бриллиантов. Дело в том, что черные алмазы — совсем не ювелирные драгоценности…