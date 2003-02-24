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От колыбели до могилы От колыбели до могилы
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Cradle 2 the Grave

От колыбели до могилы, 2003

2003 / США
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Профессиональный грабитель и секретный агент объединяют свои усилия в борьбе против банды свирепых гангстеров под руководством жестокого мафиози… В центре сюжета — бесценные сокровища — черные алмазы из Тайваня. Сначала их похищает банда чернокожего вора Тони Фейта. Но драгоценности приносят ему лишь неприятности: хозяин камешков, торговец оружием Линг, похищает дочь Фейта и требует вернуть бриллианты.

Только возвращать уже нечего: камни снова украдены, на этот раз бандой местного мафиози Джамба Чемберса. Чтобы вернуть дочь и уцелеть самому, Фейт вынужден объединиться с агентом тайваньской разведки Су, который тоже идет по следу бриллиантов. Дело в том, что черные алмазы — совсем не ювелирные драгоценности…

5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2003
Премьера в России 24 февраля 2003
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 24 февраля 2003
Возраст 16+
Режиссер
Анджей Бартковяк
Анджей Бартковяк
В ролях
Джет Ли
Джет Ли
DMX
DMX
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Келли Ху
Келли Ху
Том Арнольд
Том Арнольд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма От колыбели до могилы 2 постера
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