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Постер фильма Шушу
4.6
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4.6

Шушу

, 2003
Chouchou
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Шушу
4.6

О фильме

Шушу, нелегальный эмигрант из северной Африки, выдаёт себя за чилийского беженца. Священник отец Леон дает ему кров и подыскивает работу у психоаналитика Миловавич. Случайно оказавшись в кабаре «Апокалипсис», Шушу попадает на шоу трансвестита Ванессы. Парень в восторге, и вскоре сам становится членом труппы «Апокалипсиса». Он влюбляется в завсегдатая заведения Станисласа. Шушу наслаждается жизнью, пока на горизонте не появляется лейтенант Грегуар. Он – пациент доктора Миловавич. У него множество странностей. Отныне счастье Шушу - под угрозой.

В ролях

Гад Эльмалех
Гад Эльмалех
Choukri, alias Chouchou
Ален Шаба
Ален Шаба
Stanislas de la Tour-Maubourg
Клод Брассер
Клод Брассер
Père Léon
Рошди Зем
Рошди Зем
Frère Jean
Катрин Фро
Катрин Фро
Le docteur Nicole Milovavovich
Ари Эльмалех
Vanessa
Жульен Корби
Yekea
Yacine Mesbah
Djamila
Мишлин Прель
La mère de Stanislas
Жак Серей
Le père de Stanislas
Режиссер Мерзак Аллуаш
Сценарист Мерзак Аллуаш, Гад Эльмалех
Композитор Germinal Tenas, Gilles Tinayre
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 3 июля 2003
Премьера в мире 19 марта 2003
Дата выхода
17 июля 2003 Россия 12+
17 июля 2003 Беларусь
17 июля 2003 Казахстан
19 марта 2003 США
17 июля 2003 Украина
19 марта 2003 Франция
27 ноября 2003 Чехия U
Сборы в мире $22 288 364
Производство Canal+, Fechner Audiovisuel, France 2 Cinéma
Другие названия
Chouchou, Chouchou em Apuros, Gönül çelen, Kociak, Szívem csücske: Chouchou, Xuxu, Шу-шу

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 15 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

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