Шушу, нелегальный эмигрант из северной Африки, выдаёт себя за чилийского беженца. Священник отец Леон дает ему кров и подыскивает работу у психоаналитика Миловавич. Случайно оказавшись в кабаре «Апокалипсис», Шушу попадает на шоу трансвестита Ванессы. Парень в восторге, и вскоре сам становится членом труппы «Апокалипсиса». Он влюбляется в завсегдатая заведения Станисласа. Шушу наслаждается жизнью, пока на горизонте не появляется лейтенант Грегуар. Он – пациент доктора Миловавич. У него множество странностей. Отныне счастье Шушу - под угрозой.
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