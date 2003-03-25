Ученые обнаруживают, что ядро Земли вот-то прекратит вращаться. Это должно иметь катастрофические последствия — жизнь на планете прекратиться. Чтобы предотвратить Апокалипсис снаряжается команда, которая должна на специальном аппарате проникнуть к ядру Земли и произвести мощный взрыв. Только так можно заставить ядро вращаться вновь.
|24 апреля 2003
|Россия
|12+
|12 июня 2003
|Австралия
|4 апреля 2003
|Австрия
|3 апреля 2003
|Аргентина
|24 апреля 2003
|Беларусь
|16 апреля 2003
|Бельгия
|4 апреля 2003
|Бразилия
|28 марта 2003
|Великобритания
|17 апреля 2003
|Венгрия
|3 апреля 2003
|Германия
|3 апреля 2003
|Гонконг
|4 апреля 2003
|Греция
|16 апреля 2003
|Дания
|4 июня 2003
|Египет
|16 апреля 2003
|Израиль
|28 марта 2003
|Ирландия
|4 апреля 2003
|Исландия
|28 марта 2003
|Испания
|17 апреля 2003
|Италия
|24 апреля 2003
|Казахстан
|28 марта 2003
|Канада
|17 июня 2003
|Кувейт
|9 мая 2003
|Литва
|1 апреля 2003
|Люксембург
|28 марта 2003
|Мексика
|17 апреля 2003
|Нидерланды
|29 мая 2003
|Новая Зеландия
|16 апреля 2003
|Норвегия
|10 апреля 2003
|Перу
|6 июня 2003
|Польша
|18 апреля 2003
|Португалия
|16 мая 2003
|Румыния
|28 марта 2003
|США
|5 июня 2003
|Словакия
|12
|10 июля 2003
|Словения
|4 апреля 2003
|Турция
|24 апреля 2003
|Украина
|2 апреля 2003
|Филиппины
|18 апреля 2003
|Финляндия
|16 апреля 2003
|Франция
|5 июня 2003
|Чехия
|3 апреля 2003
|Швейцария
|18 апреля 2003
|Швеция
|18 апреля 2003
|Южная Корея
|7 июня 2003
|Япония
(примерно на 9-й минуте) Ближе к концу "сцены с птицами" в окно врезается форель вместо голубя. Это была шутка, оставленная командой, занимавшейся компьютерной графикой голубей.