Земное Ядро: Бросок в Преисподнюю

, 2003
The Core
США / триллер, фантастика / 18+
О фильме

Ученые обнаруживают, что ядро Земли вот-то прекратит вращаться. Это должно иметь катастрофические последствия — жизнь на планете прекратиться. Чтобы предотвратить Апокалипсис снаряжается команда, которая должна на специальном аппарате проникнуть к ядру Земли и произвести мощный взрыв. Только так можно заставить ядро вращаться вновь.

В ролях

Хилари Суонк
Аарон Экхарт
Брюс Гринвуд
Делрой Линдо
Ди Джей Куоллс
Стэнли Туччи
Режиссер Джон Эмиел
Сценарист Cooper Layne, Джон Роджерс
Композитор Кристофер Янг
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 25 марта 2003
Дата выхода
24 апреля 2003 Россия 12+
12 июня 2003 Австралия
4 апреля 2003 Австрия
3 апреля 2003 Аргентина
24 апреля 2003 Беларусь
16 апреля 2003 Бельгия
4 апреля 2003 Бразилия
28 марта 2003 Великобритания
17 апреля 2003 Венгрия
3 апреля 2003 Германия
3 апреля 2003 Гонконг
4 апреля 2003 Греция
16 апреля 2003 Дания
4 июня 2003 Египет
16 апреля 2003 Израиль
28 марта 2003 Ирландия
4 апреля 2003 Исландия
28 марта 2003 Испания
17 апреля 2003 Италия
24 апреля 2003 Казахстан
28 марта 2003 Канада
17 июня 2003 Кувейт
9 мая 2003 Литва
1 апреля 2003 Люксембург
28 марта 2003 Мексика
17 апреля 2003 Нидерланды
29 мая 2003 Новая Зеландия
16 апреля 2003 Норвегия
10 апреля 2003 Перу
6 июня 2003 Польша
18 апреля 2003 Португалия
16 мая 2003 Румыния
28 марта 2003 США
5 июня 2003 Словакия 12
10 июля 2003 Словения
4 апреля 2003 Турция
24 апреля 2003 Украина
2 апреля 2003 Филиппины
18 апреля 2003 Финляндия
16 апреля 2003 Франция
5 июня 2003 Чехия
3 апреля 2003 Швейцария
18 апреля 2003 Швеция
18 апреля 2003 Южная Корея
7 июня 2003 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $73 498 611
Производство Paramount Pictures, David Foster Productions, Munich Film Partners New Century & Company (MFP) Core Productions
Другие названия
The Core, The Core - Der innere Kern, El núcleo, El núcleo - Misión al centro de la tierra, A mag, Au coeur de la terre, Bërthama e tokës, Centrul Pământului, Core, Detonação, Fusion, Fusion - The core, Jadro, Jádro, Jądro Ziemi, Jedro, Jezgra, Jezgro, Kodols, Kor, O Núcleo: Missão ao Centro da Terra, O pyrinas: Apostoli sto kentro tis Gis, Tâm Trái Đất, The Core (El núcleo), Ytimessä, Žemes branduolys, Ο πυρήνας: Αποστολή στο κέντρο της Γης, Земне ядро: Кидок у пекло, Земное ядро, Ядрото, द कोर, ザ・コア, 地心毀滅

Рейтинг фильма

5.5 IMDb

Цитаты

Полковник Роберт Айверсон Быть лидером — это не о способности. Это о ответственности.
Майор Ребекка Чайлдс Поняла, сэр.
Полковник Роберт Айверсон Нет, не поняла, Бек. Дело в том, что ты ответственна не только за хороших. Ты должна быть ответственна и за плохих. Ты должна быть готова принимать трудные решения.
Майор Ребекка Чайлдс Откуда ты знаешь, что я не готова?
Полковник Роберт Айверсон Потому что ты чертовски хороша. Ты не промахнулась ни разу. Эй, ты ведь была той, кто придумал, как спасти шаттл. Ты заставила меня и остальных в NASA выглядеть как идиотов. Просто ты привыкла побеждать... и ты не настоящий лидер, пока не потерпела поражение.

