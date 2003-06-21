Бедный, бедный Павел, 2003

Самый громкий ленфильмовский проект последних лет. Студия давно не выпускала большого «костюмного» кино. Съемки, проходившие в Михайловском замке, Екатерининском и Гатчинском дворцах, привлекали внимание многих журналистов. Бюджет для исторической картины небольшой – около 3 миллионов долларов. В роли императора Павла I снялся Виктор Сухоруков, которого режиссер утвердил без проб. Для Виктора эта роль стала особенной – во-первых, актер наконец сменил «бандитское» амплуа, а во-вторых, проникся судьбой своего героя: «Меня уже обвиняют, что я его идеализирую, защищаю, – рассказывает Виктор. - Я делаю его во всех отношениях правильным, здоровым, нормальным, живым человеком. Ну что ж, мое право. Я для него, я в нем. Хочу не продемонстрировать его, не проиллюстрировать – не в праве, а заявить о нем, представиться в его лице, вместе с ним. Я – в качестве актера, он – в качестве великой исторической личности. Амбициозное желание, ну что ж – в искусстве все должно быть по большому счету. Как в музыке - семь нот, так и в искусстве ограниченное количество красок. Хочу их использовать. Для меня как для известного криминального персонажа это очень важно как для актера». Роль заговорщика графа Палена сыграл Олег Янковский. Над фильмом работал один из интереснейших российских операторов Сергей Астахов («Брат», «Брат-2», «Кукушка» и др.) «Бедный, бедный Павел» завершает трилогию Виталия Мельникова о правителях России XVIII века («Царская охота» была посвящена Екатерине II, «Царевич Алексей» - Петру I). 5 июня премьера в кинотеатре «АВРОРА». В гостях у зрителей режиссер Виталий Мельников, исполнители главных Виктор Сухоруков, Олег Янковский и творческая группа фильма.