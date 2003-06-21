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Бедный, бедный Павел Бедный, бедный Павел
Киноафиша Фильмы Бедный, бедный Павел

Бедный, бедный Павел, 2003

2003 / Россия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть О фильме

Самый громкий ленфильмовский проект последних лет. Студия давно не выпускала большого «костюмного» кино. Съемки, проходившие в Михайловском замке, Екатерининском и Гатчинском дворцах, привлекали внимание многих журналистов. Бюджет для исторической картины небольшой – около 3 миллионов долларов. В роли императора Павла I снялся Виктор Сухоруков, которого режиссер утвердил без проб. Для Виктора эта роль стала особенной – во-первых, актер наконец сменил «бандитское» амплуа, а во-вторых, проникся судьбой своего героя: «Меня уже обвиняют, что я его идеализирую, защищаю, – рассказывает Виктор. - Я делаю его во всех отношениях правильным, здоровым, нормальным, живым человеком. Ну что ж, мое право. Я для него, я в нем. Хочу не продемонстрировать его, не проиллюстрировать – не в праве, а заявить о нем, представиться в его лице, вместе с ним. Я – в качестве актера, он – в качестве великой исторической личности. Амбициозное желание, ну что ж – в искусстве все должно быть по большому счету. Как в музыке - семь нот, так и в искусстве ограниченное количество красок. Хочу их использовать. Для меня как для известного криминального персонажа это очень важно как для актера». Роль заговорщика графа Палена сыграл Олег Янковский. Над фильмом работал один из интереснейших российских операторов Сергей Астахов («Брат», «Брат-2», «Кукушка» и др.) «Бедный, бедный Павел» завершает трилогию Виталия Мельникова о правителях России XVIII века («Царская охота» была посвящена Екатерине II, «Царевич Алексей» - Петру I). 5 июня премьера в кинотеатре «АВРОРА». В гостях у зрителей режиссер Виталий Мельников, исполнители главных Виктор Сухоруков, Олег Янковский и творческая группа фильма.

Фильм посвящен 300-летию Санкт-Петербурга.

В детстве Павел I был лишен материнской ласки и отстранен от участия в придворной жизни. Этот странный император одним махом пытался покончить со многими российскими нелепицами, сделав огромную страну управляемой и процветающей, а народ – счастливым. Эта эпическая картина по-новому трактует личность российского императора и, возможно, рождает новую легенду о нем.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 21 июня 2003
Премьера в мире 21 июня 2003
Возраст 12+
Режиссер
Виталий Мельников
Виталий Мельников
В ролях
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Олег Янковский
Олег Янковский
Оксана Мысина
Оксана Мысина
Юлия Маврина
Юлия Маврина
Сергей Мурзин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бедный, бедный Павел 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Нельзя сказать, что картину «Бедный, бедный Павел» критика приняла с поголовным восторгом. Сразу же по просмотре, а чаще задолго до него, стали поговаривать, что снимает Мельников по старинке, как в 70-е или в эпоху перестройки. И не то чтоб очень новаторски у него выходит, и не то чтоб очень интересно. И средних планов многовато, и лепнина с позолотой ненатурально выглядят. А одна история настолько хороша, что просто не могу ее не рассказать. В июньском номере журнала «Premiere» молодой, но…
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