Лорел каньон, 2002

Лорел каньон — это улица в самом центре Hollywood Hills. На этой улице расположены апартаменты многих звезд, музыкантов и продюсеров. Здесь же живет и Джейн, продюсер, которая в настоящее время продюссирует новый альбом британской группы, лидер которой, Ян, является ее молодым любовником. Они записывают альбом в ее доме на улице Лорел каньон, где у Джейн своя звукозаписывающая студия. Сын Джейн и его невеста Алекс оба закончили гарвардскую медицинскую школу. Эта серьезная и консервативная пара считает необходимым переехать в Лос-Анджелес, чтобы продолжить свое образование. Джейн предлагает им остановиться в ее доме на Лорел каньон, обещая, что дом будет свободным. Но когда Сэм и Алекс приезжают, Джейн и ее группа все еще работают над альбомом. Сэм и Алекс, недовольные, остаются в доме, до тех пор пока не найдут другое жилье. Влечение Алекс к образу жизни Джейн и Яна, замешательство Сэма по поводу возобновленных отношений с матерью, а также его растущее влечение к подруге Саре медленно наполняют дом напряженностью и сомнениями...