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Лорел каньон Лорел каньон
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Laurel Canyon

Лорел каньон, 2002

2002 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Лорел каньон — это улица в самом центре Hollywood Hills. На этой улице расположены апартаменты многих звезд, музыкантов и продюсеров. Здесь же живет и Джейн, продюсер, которая в настоящее время продюссирует новый альбом британской группы, лидер которой, Ян, является ее молодым любовником. Они записывают альбом в ее доме на улице Лорел каньон, где у Джейн своя звукозаписывающая студия. Сын Джейн и его невеста Алекс оба закончили гарвардскую медицинскую школу. Эта серьезная и консервативная пара считает необходимым переехать в Лос-Анджелес, чтобы продолжить свое образование. Джейн предлагает им остановиться в ее доме на Лорел каньон, обещая, что дом будет свободным. Но когда Сэм и Алекс приезжают, Джейн и ее группа все еще работают над альбомом. Сэм и Алекс, недовольные, остаются в доме, до тех пор пока не найдут другое жилье. Влечение Алекс к образу жизни Джейн и Яна, замешательство Сэма по поводу возобновленных отношений с матерью, а также его растущее влечение к подруге Саре медленно наполняют дом напряженностью и сомнениями...

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 29 мая 2003
Премьера в мире 18 мая 2002
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Лиза Холоденко
В ролях
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Лу Барлоу
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Постер фильма Лорел каньон 2 постера
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