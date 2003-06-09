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Постер фильма Голливудские копы
5.9
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5.9

Голливудские копы

, 2003
Hollywood Homicide
США / боевик, драма, комедия, криминал / 18+
Постер фильма Голливудские копы
5.9

Причины посмотреть

О фильме

Двое не самых удачливых детективов – опытный Джо Гэвилан, который вынужден подрабатывать риэлтором, и его молодой напарник Кейси Колден, мечтающий стать актером, – берутся за расследование убийства популярного рэпера. Главный подозреваемый – бывший промоутер рэпера, но добраться до него не так-то просто, ведь его охраной руководит бывший шеф полиции.

Ветеран лос-анджелесской полиции Джо Гэвилан и его молодой напарник Кейси Колден расследуют загадочное убийство члена популярной рэп группы. По одной из версий за убийством стоит Сэртэйн, известный менеджер, промоутер и владелец влиятельного лейбла. Он уже давно подозревается в причастности к гибели нескольких рэпперов, желавших расторгнуть с ним контракты. Но все время на пути расследований вставал начальник службы охраны медиа-магната, бывший шеф полиции Лос-Анджелеса. И лишь в этот раз ничто не остановит напарников в поисках преступников...

В ролях

Харрисон Форд
Харрисон Форд
Sgt. Joe Gavilan
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Det. K.C. Calden
Лена Олин
Лена Олин
Ruby
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Лейтенант Бенни Мак
Лолита Давидович
Лолита Давидович
Cleo Ricard
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Леон
Мастер Пи
Julius Armas
Дуайт Йокам
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс
Wanda
Глэдис Найт
Olivia Robidoux
Мередит Скотт Линн
Режиссер Рон Шелтон
Сценарист Robert Souza, Рон Шелтон
Композитор Алекс Вурман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 29 августа 2003
Премьера в мире 9 июня 2003
Дата выхода
18 сентября 2003 Россия 12+
18 сентября 2003 Беларусь
29 августа 2003 Великобритания
25 сентября 2003 Венгрия
11 сентября 2003 Германия
26 сентября 2003 Греция
24 октября 2003 Испания
18 сентября 2003 Казахстан
12 сентября 2003 Румыния
9 июня 2003 США
18 сентября 2003 Украина
1 октября 2003 Франция
12 декабря 2003 Южная Корея
MPAA PG-13
Бюджет $75 000 000
Сборы в мире $51 142 659
Производство Revolution Studios, Pitt-Shelton Productions, The Pitt Group
Другие названия
Hollywood Homicide, Hollywood: Departamento de homicidios, Hollywood Cops, Голливудские копы, Brottsplats Hollywood, Copoi de Hollywood, Detektívi z Hollywoodu, Detektivové z Hollywoodu, Divisão de Homicídios, Gollivud politsiyachilari, Holivudas policisti, Holivudo žmogžudysčiu skyrius, Hollivud polisləri, Hollywood - Wydział zabójstw, Hollywood Mordkommission, Hollywood polisleri, Hollywood: Departament d'homicidis, Hollywoodi őrjárat, Hollywoodski kifeljci, Hollywoodski murjaci, Homicide à Hollywood, Homicídio em Hollywood, Murha Hollywoodissa, Oi batsoi tou Hollywood, Sát Nhân Hollywood, Two Cops, Untitled Harrison Ford Starrer, Οι μπάτσοι του Χόλιγουντ, Голливуд полицейлері, Голлівудські копи, Холивудски ченгета, हॉलीवुड होमिसाइड, ハリウッド的殺人事件, 好莱坞重案组, 好萊塢重案組

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 декабря 2023

Отзывы о фильме

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Интересные факты

По сообщениям, Харрисон Форд и Джош Хартнетт не ладили во время съёмок, и даже при выходах на промо-тур по поводу фильма держались друг от друга холодно. Хартнетт позже рассказал в интервью, что к концу съёмок они стали ладить лучше, но при этом бывали случаи, когда они просто сидели в машине, хотя должны были играть сцену, и никто из них не произносил ни слова в течение примерно часа.

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