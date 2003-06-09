По сообщениям, Харрисон Форд и Джош Хартнетт не ладили во время съёмок, и даже при выходах на промо-тур по поводу фильма держались друг от друга холодно. Хартнетт позже рассказал в интервью, что к концу съёмок они стали ладить лучше, но при этом бывали случаи, когда они просто сидели в машине, хотя должны были играть сцену, и никто из них не произносил ни слова в течение примерно часа.