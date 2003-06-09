Двое не самых удачливых детективов – опытный Джо Гэвилан, который вынужден подрабатывать риэлтором, и его молодой напарник Кейси Колден, мечтающий стать актером, – берутся за расследование убийства популярного рэпера. Главный подозреваемый – бывший промоутер рэпера, но добраться до него не так-то просто, ведь его охраной руководит бывший шеф полиции.
Ветеран лос-анджелесской полиции Джо Гэвилан и его молодой напарник Кейси Колден расследуют загадочное убийство члена популярной рэп группы. По одной из версий за убийством стоит Сэртэйн, известный менеджер, промоутер и владелец влиятельного лейбла. Он уже давно подозревается в причастности к гибели нескольких рэпперов, желавших расторгнуть с ним контракты. Но все время на пути расследований вставал начальник службы охраны медиа-магната, бывший шеф полиции Лос-Анджелеса. И лишь в этот раз ничто не остановит напарников в поисках преступников...
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По сообщениям, Харрисон Форд и Джош Хартнетт не ладили во время съёмок, и даже при выходах на промо-тур по поводу фильма держались друг от друга холодно. Хартнетт позже рассказал в интервью, что к концу съёмок они стали ладить лучше, но при этом бывали случаи, когда они просто сидели в машине, хотя должны были играть сцену, и никто из них не произносил ни слова в течение примерно часа.