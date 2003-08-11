Кочуя по обширным прериям, четверо друзей ведут жизнь, основанную на уставе чести, но судьба сделает неожиданный поворот в небольшом городке, где, столкнувшись с бесчинствами шерифа, эти отважные мужчины будут до конца защищать свою любовь, свободу и образ жизни...
|13 ноября 2003
|Россия
|30 января 2004
|Австрия
|20 ноября 2003
|Аргентина
|+13
|12 ноября 2003
|Бахрейн
|13 ноября 2003
|Беларусь
|25 февраля 2004
|Бельгия
|14 ноября 2003
|Бразилия
|17 ноября 2004
|Великобритания
|20 мая 2004
|Венгрия
|29 августа 2003
|Германия
|30 октября 2003
|Греция
|14 мая 2004
|Дания
|18 февраля 2004
|Египет
|13 ноября 2003
|Израиль
|19 марта 2004
|Ирландия
|12
|24 октября 2003
|Исландия
|10 октября 2003
|Испания
|5 марта 2004
|Италия
|13 ноября 2003
|Казахстан
|15 августа 2003
|Канада
|14A
|5 ноября 2003
|Колумбия
|13 апреля 2004
|Кувейт
|25 июня 2004
|Латвия
|10 октября 2003
|Литва
|16 января 2004
|Мексика
|B-15
|3 июня 2004
|Нидерланды
|30 января 2004
|Норвегия
|15
|10 сентября 2003
|ОАЭ
|23 января 2004
|Панама
|3 декабря 2004
|Польша
|31 октября 2003
|Португалия
|1 октября 2004
|Румыния
|29 августа 2003
|США
|8 октября 2004
|Турция
|13 ноября 2003
|Украина
|14 апреля 2004
|Финляндия
|25 февраля 2004
|Франция
|18 марта 2004
|Чехия
|20 февраля 2004
|Чили
|3 марта 2004
|Швейцария
|10
|19 мая 2004
|Швеция
|11
|31 октября 2004
|Эстония
|30 января 2004
|ЮАР
|13
|27 октября 2005
|Южная Корея
|15
|3 июля 2004
|Япония
Как он рассказал во время своего появления в Шоу Арсенио Холла (2013), сэр Энтони Хопкинс написал фанатские письма Кевину Костнеру и Роберту Дювалю после просмотра фильма «Открытый простор», в которых он хвалил их обоих за игру.