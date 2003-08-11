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Постер фильма Открытый простор
6.8
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6.8

Открытый простор

, 2003
Open Range
США / вестерн, драма, боевик / 18+
Постер фильма Открытый простор
6.8

О фильме

Заканчивалась эпоха героев Дикого Запада, их стиль жизни уходил в прошлое...

Кочуя по обширным прериям, четверо друзей ведут жизнь, основанную на уставе чести, но судьба сделает неожиданный поворот в небольшом городке, где, столкнувшись с бесчинствами шерифа, эти отважные мужчины будут до конца защищать свою любовь, свободу и образ жизни...

В ролях

Кевин Костнер
Кевин Костнер
Чарли Уэйт
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Сью Барлоу
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Denton Baxter
Майкл Джетер
Перси
Диего Луна
Диего Луна
Кнопка
Джеймс Руссо
Шериф Пул
Абрахам Бенруби
Абрахам Бенруби
Моз
Ким Коутс
Ким Коутс
Butler
Херб Колер
Клифф Сондерс
Джулиан Ричингс
Джулиан Ричингс
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Босс Спирман
Режиссер Кевин Костнер
Сценарист Лоран Пэйн, Craig Storper
Композитор Майкл Кэймен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 20 мая 2004
Премьера в мире 11 августа 2003
Дата выхода
13 ноября 2003 Россия
30 января 2004 Австрия
20 ноября 2003 Аргентина +13
12 ноября 2003 Бахрейн
13 ноября 2003 Беларусь
25 февраля 2004 Бельгия
14 ноября 2003 Бразилия
17 ноября 2004 Великобритания
20 мая 2004 Венгрия
29 августа 2003 Германия
30 октября 2003 Греция
14 мая 2004 Дания
18 февраля 2004 Египет
13 ноября 2003 Израиль
19 марта 2004 Ирландия 12
24 октября 2003 Исландия
10 октября 2003 Испания
5 марта 2004 Италия
13 ноября 2003 Казахстан
15 августа 2003 Канада 14A
5 ноября 2003 Колумбия
13 апреля 2004 Кувейт
25 июня 2004 Латвия
10 октября 2003 Литва
16 января 2004 Мексика B-15
3 июня 2004 Нидерланды
30 января 2004 Норвегия 15
10 сентября 2003 ОАЭ
23 января 2004 Панама
3 декабря 2004 Польша
31 октября 2003 Португалия
1 октября 2004 Румыния
29 августа 2003 США
8 октября 2004 Турция
13 ноября 2003 Украина
14 апреля 2004 Финляндия
25 февраля 2004 Франция
18 марта 2004 Чехия
20 февраля 2004 Чили
3 марта 2004 Швейцария 10
19 мая 2004 Швеция 11
31 октября 2004 Эстония
30 января 2004 ЮАР 13
27 октября 2005 Южная Корея 15
3 июля 2004 Япония
MPAA R
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $68 296 293
Производство Touchstone Pictures, Cobalt Media Group, Tig Productions
Другие названия
Open Range, Pacto de justicia, Armoton maa, Bekraštės prerijos, Bezprawie, Cao Bồi Miền Viễn Tây, Divlja prostranstva, Fegyvertársak, Krajina strelcov, Krajina střelců, L'ouest sauvage, Luptã în câmp deschis, Open Range - A Céu Aberto, Open Range - Weites Land, Pacto de Justiça, Prēriju plašumos, Spopad na zahodu, Terra di confine - Open Range, Uzak Ülke, Ο άγραφος νόμος της Δύσης, Без заклона/Bez zaklona, Вільні території, Открытый простор, Свободна територия, ワイルド・レンジ 最後の銃撃, 天地無限, Open Range - Terra di confine

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Цитаты

Sue Barlow У меня нет ответов, Чарли. Но я знаю, что люди в этой жизни путаются в том, чего хотят, в том, что сделали, и в том, что, по их мнению, должны были сделать из-за этого. Всё, что они думают о себе или о том, что сделали, так крепко захватывает их, что не даёт увидеть, кем они могут быть.

Наша рецензия

Мысль о том, что предки современных американцев были сбродом, исшедшим из недр Старого Света, совершенно ложна. И глубоко неправ Мартин Скорсезе, выставивший американскую цивилизацию девятнадцатого века в неприглядно-разбойничьем свете. А прав великий актер и режиссер Кевин Костнер, мыслитель гамлетовского масштаба, который убежден, что ковбои – честные труженики, близкие, так сказать, к земле, – заложили основы нынешнего американского общества. «Открытый простор» как раз об этом. Начинается…

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Как он рассказал во время своего появления в Шоу Арсенио Холла (2013), сэр Энтони Хопкинс написал фанатские письма Кевину Костнеру и Роберту Дювалю после просмотра фильма «Открытый простор», в которых он хвалил их обоих за игру.

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