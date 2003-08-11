Sue Barlow У меня нет ответов, Чарли. Но я знаю, что люди в этой жизни путаются в том, чего хотят, в том, что сделали, и в том, что, по их мнению, должны были сделать из-за этого. Всё, что они думают о себе или о том, что сделали, так крепко захватывает их, что не даёт увидеть, кем они могут быть.