Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Семнадцатилетние Семнадцатилетние
Киноафиша Фильмы Семнадцатилетние
Try Seventeen

Семнадцатилетние, 2002

2002 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Романтическая комедия о семнадцатилетнем Джоунсе Диллоне, новоявленном студенте одного из американских колледжей. Живущему в мире своих фантазий, населенном сексуальными восточными красотками, исполняющими танец живота и делающими массаж, Джоунсу предстоит познать прелести первых опытов любви, общаясь с соседками по съемной квартире: очаровашкой Лизой, начинающей актрисой, и загадочной одиночкой Джейн, фотографом. Также он, наконец, узнает от своей матери, любительницы мартини, правду о своем пропавшем отце, которому Диллон всю свою сознательную жизнь не уставал печатать письма на печатной машинке.

Доступная блондинка, притягательная брюнетка в тандеме еще с одним соседом Брэдом, геем и художником, помогают неуверенному в себе, но очень обаятельному и искреннему юноше с волшебными голубыми глазами пережить немало курьезных, зачастую до странности нелепых ситуаций. Как и в любой правильной американской сказке, финал истории о мальчике-неудачнике порадует зрителя неожиданным, но традиционным хэппи-эндом.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 29 мая 2003
Премьера в мире 10 сентября 2002
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Джеффри Портер
В ролях
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Франка Потенте
Франка Потенте
Мэнди Мур
Мэнди Мур
Крис Мартин
Крис Мартин
Дебби Хэрри
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Семнадцатилетние
Девочки против мальчиков
Девочки против мальчиков (2012)
4.769231
Всем нужна Кэт
Всем нужна Кэт (2011)
7.1
Кафе
Кафе (2011)
5.6
Дикость 2
Дикость 2 (2004)
4.6
Семейные ценности
Семейные ценности (2003)
5.6
Невыносимая жестокость
Невыносимая жестокость (2003)
6.8461537
День покаяния
День покаяния (2001)
5.909091
Недотепы
Недотепы (2000)
6.1
Полет шмеля
Полет шмеля (1999)
6.214286
Красива ли я?
Красива ли я? (1998)
7.25
Калифорния
Калифорния (1993)
6.5833335
Секс по обмену
Секс по обмену (2010)
5.2727275
Постер фильма Семнадцатилетние 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Оригинальное название фильма звучит как «Try Seventeen» - «Попробуй быть семнадцатилетним», что, по-моему, довольно точно отражает суть фильма.Фильм претендует на большую серьезность, чем молодежная комедия, однако, избавиться от большинства клише жанра он не смог – непрерывные шутки про девственность и т.д. Правда отсутствует главное клише – большая и дружная компания, потому что герой фильма одинок, и борется со своим одиночеством.Главного героя – Джоунса - играет Элайджа Вуд (отделаться от…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше