Семнадцатилетние, 2002

Романтическая комедия о семнадцатилетнем Джоунсе Диллоне, новоявленном студенте одного из американских колледжей. Живущему в мире своих фантазий, населенном сексуальными восточными красотками, исполняющими танец живота и делающими массаж, Джоунсу предстоит познать прелести первых опытов любви, общаясь с соседками по съемной квартире: очаровашкой Лизой, начинающей актрисой, и загадочной одиночкой Джейн, фотографом. Также он, наконец, узнает от своей матери, любительницы мартини, правду о своем пропавшем отце, которому Диллон всю свою сознательную жизнь не уставал печатать письма на печатной машинке.

Доступная блондинка, притягательная брюнетка в тандеме еще с одним соседом Брэдом, геем и художником, помогают неуверенному в себе, но очень обаятельному и искреннему юноше с волшебными голубыми глазами пережить немало курьезных, зачастую до странности нелепых ситуаций. Как и в любой правильной американской сказке, финал истории о мальчике-неудачнике порадует зрителя неожиданным, но традиционным хэппи-эндом.