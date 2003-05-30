Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поворот не туда Поворот не туда
Киноафиша Фильмы Поворот не туда
Wrong Turn

Поворот не туда, 2003

2003 / США
8.0 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Застряв в лесах Западной Вирджинии в результате глупого стечения обстоятельств, шестеро молодых людей пытаются найти ближайший телефон и позвать на помощь. Но надежда, которая было забрезжила, когда они обнаружили дом в горах, быстро развеялась. Сначала они нашли внутри дома человеческие останки, а потом познакомились и с его хозяевами – тремя уродами-каннибалами, которые уже на протяжении долгого времени убивают случайных путников.

  • Элайза Душку самостоятельно выполнила большинство трюков. 
  • Эммануэль Шрики вывихнула плечо, когда провалилась сквозь деревья.
  • Единственный фильм франшизы, не содержащий сцен секса и обнаженных тел. 
  • Главная героиня, Джесси Бурлингейм, была названа в честь героини романа Стивена Кинга «Игра Джералда». 
  • Рекламное продвижение фильма было минимальным из-за того, что рейтинговая комиссия сочла большинство трейлеров слишком жестокими. И даже те рекламные ролики, которые выходили в эфир, были сильно урезаны. 
  • В оригинальном сценарии всем персонажам было около тридцати лет. Однако их сделали моложе, чтобы привлечь более молодую аудиторию. 
  • На протяжении всего фильма Элайза Душку носит белую рубашку с албанским двуглавым орлом. У актрисы есть албанские корни. 
  • Машина Криса – это Ford Mustang 1967 года выпуска.

Через три часа у Криса назначено собеседование в городе Рэли, и он наслаждается жизнью в своем недавно купленном "Мустанге" с открытым верхом... пока не обнаруживает впереди огромную автомобильную пробку, грозящую ему многочасовым ожиданием. Намереваясь всё же успеть на собеседование, Крис разворачивается и мчится в обратном направлении по шоссе штата Западная Вирджиния. Вскоре на местной заправке он обнаруживает карту, и решает свернуть на второстепенную дорогу. Этой дорогой мало кто пользуется, но для Криса это реальная возможность объехать пробку. Неподалеку Джесси и ее друзья — Карли со своим бойфрендом Скоттом и Эван со своей подружкой Фрэнсин, находятся в шоке — их путешествие закончилось тем, что шины лопнули, и они оказались застрявшими в лесной глуши. Группа быстро объединяется и решает найти телефон. Эван и Фрэнсин остаются рядом с машинами, остальные же отправляются по дороге. По мере того, как они углубляются в лесные дебри, мысль о чьей-то злой шутке становится сомнительной... Продолжительность: 95 мин

8.0 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 21 августа 2003
Премьера в мире 30 мая 2003
Возраст 16+
Режиссер
Роб Шмидт
В ролях
Элиза Душку
Элиза Душку
Эмманюэль Крик
Джереми Систо
Джереми Систо
Линди Бут
Джулиан Ричингс
Джулиан Ричингс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Последний обряд
Последний обряд (2015)
6.923077
Спуск 2
Спуск 2 (2009)
6.866667
Пятница, 13-е
Пятница, 13-е (2009)
7.212121
У холмов есть глаза 2
У холмов есть глаза 2 (2007)
8.315789
Граница
Граница (2007)
6.529412
Грибы
Грибы (2006)
6.428571
Техасская резня бензопилой: Начало
Техасская резня бензопилой: Начало (2006)
7.3
У холмов есть глаза
У холмов есть глаза (2006)
7.3333335
Волчья яма
Волчья яма (2005)
5.5
Спуск
Спуск (2005)
7.2
Дом восковых фигур
Дом восковых фигур (2005)
7.8536587
Техасская резня бензопилой
Техасская резня бензопилой (2003)
7.1
Фильм находится в подборках
Фильмы про маньяков Фильмы про маньяков
Фильмы про жертв Фильмы про жертв
Все части «Поворот не туда» Все части «Поворот не туда»
Постер фильма Поворот не туда 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 18:27
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
Отзывы Написать
32 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Поворот не туда
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер нового фильма из слэшер-франшизы «Поворот не туда» Премьера состоится в конце января.
Написать
17 декабря 2020 17:22
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши