Поворот не туда, 2003

Через три часа у Криса назначено собеседование в городе Рэли, и он наслаждается жизнью в своем недавно купленном "Мустанге" с открытым верхом... пока не обнаруживает впереди огромную автомобильную пробку, грозящую ему многочасовым ожиданием. Намереваясь всё же успеть на собеседование, Крис разворачивается и мчится в обратном направлении по шоссе штата Западная Вирджиния. Вскоре на местной заправке он обнаруживает карту, и решает свернуть на второстепенную дорогу. Этой дорогой мало кто пользуется, но для Криса это реальная возможность объехать пробку. Неподалеку Джесси и ее друзья — Карли со своим бойфрендом Скоттом и Эван со своей подружкой Фрэнсин, находятся в шоке — их путешествие закончилось тем, что шины лопнули, и они оказались застрявшими в лесной глуши. Группа быстро объединяется и решает найти телефон. Эван и Фрэнсин остаются рядом с машинами, остальные же отправляются по дороге. По мере того, как они углубляются в лесные дебри, мысль о чьей-то злой шутке становится сомнительной... Продолжительность: 95 мин