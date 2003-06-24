Кармен (2003)

Романтическая драма "Кармен" рассказывает остросюжетную историю о запретной любви тюремного охранника и заключенной. Есть женщины, рожденные для того, чтобы сводить с ума благородных мужчин, превращая их в слепое орудие ревности и любви. И есть мужчины, которые плавятся, как воск, в руках таких женщин. Классический сюжет Проспера Мериме о цыганке Кармен и драгунском офицере, которого она соблазнила и погубила, повторился и в наши дни. В женской тюрьме служит охранником Сергей – честный и исполнительный сотрудник, которому доверяет начальство. В один прекрасный день вся его карьера летит под откос. И виной этому – всего один взгляд горячих черных глаз, с которыми он случайно встретился. Заключенную, к которой Сергей питает непреодолимую страсть, за дикий нрав и необузданность прозвали Кармен. Очарованный небывалой красотой мужчина не в силах противостоять своим чувствам, что становится для него отправной точкой совершенно другой жизни по ту сторону закона.