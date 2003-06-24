Кармен (2003)

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Киноафиша Фильмы Кармен

Кармен

Karmen 18+
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О фильме

Романтическая драма "Кармен" рассказывает остросюжетную историю о запретной любви тюремного охранника и заключенной. Есть женщины, рожденные для того, чтобы сводить с ума благородных мужчин, превращая их в слепое орудие ревности и любви. И есть мужчины, которые плавятся, как воск, в руках таких женщин. Классический сюжет Проспера Мериме о цыганке Кармен и драгунском офицере, которого она соблазнила и погубила, повторился и в наши дни. В женской тюрьме служит охранником Сергей – честный и исполнительный сотрудник, которому доверяет начальство. В один прекрасный день вся его карьера летит под откос. И виной этому – всего один взгляд горячих черных глаз, с которыми он случайно встретился. Заключенную, к которой Сергей питает непреодолимую страсть, за дикий нрав и необузданность прозвали Кармен. Очарованный небывалой красотой мужчина не в силах противостоять своим чувствам, что становится для него отправной точкой совершенно другой жизни по ту сторону закона. 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 24 июня 2003
Дата выхода
24 июня 2003 Россия 16+
Производство Министерство культуры Российской Федерации, Pigmalion Prodakshn, Poligram Production Film
Другие названия
Karmen, Carmen, Кармен
Режиссер
Александр Хван
В ролях
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Максим Аверин
Максим Аверин
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Василий Седых
Василий Седых
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Кармен

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