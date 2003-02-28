Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ной - Белая ворона
Постер фильма Ной - Белая ворона
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Ной - Белая ворона

Ной - Белая ворона

Noi the Albino 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ной живет на краю света, в маленькой деревушке на севере Исландии, отгороженной от мира мрачными горами. "Белой вороной" прослыть нетрудно – надо просто делать то, что хочешь, и вместо того, чтобы сидеть на скучном уроке, идти бросать камушки в море. Ноя считают недоумком, но пока ученый психотерапевт проводит с ним тест на вменяемость, Ной с легкостью собирает под его изумленным взором кубик Рубика. Только Айрис с автозаправки видит его таким, каким он есть, и вместе с Ноем мечтает бежать из этой ледяной тюрьмы в другой, теплый мир. Однажды местный предсказатель нагадал Ною страшную судьбу, и чтобы успеть пожить в свое удовольствие, парень взял в руки ружье и пошел грабить банк. Однако если предсказания и сбываются, то не так и не там. Внезапно обрушившаяся на деревню снежная лавина, перевернувшая жизнь Ноя, открыла ему окно в желанный мир...
Страна Исландия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 8 января 2004
Премьера в мире 28 февраля 2003
Дата выхода
4 декабря 2003 Россия
4 декабря 2003 Беларусь
28 февраля 2003 Исландия
4 декабря 2003 Казахстан
28 августа 2003 США
4 декабря 2003 Украина
9 июля 2003 Франция
11 сентября 2003 Чехия 15+
MPAA PG-13
Бюджет €1 100 000
Сборы в мире $1 342 010
Производство Zik Zak Kvikmyndir, Essential Filmproduktion GmbH, The Bureau
Другие названия
Nói albinói, Noi the Albino, Noi, el albino, Albín jménem Noi, Albín menom Nói, Buzdan hayaller, Koori no kuni no noi, Landsbyidioten, Nói, Nói albiino, Nói albiino - kylmyyden vanki, Noi albinosul, Noi l'albinos, Nói, o Albino, Ονειρεμένη απόδραση, Ной - белая ворона, 氷の国のノイ, 航向热带岛屿的冰山
Режиссер
Дагюр Каури
В ролях
Элин Хансдоттир
Анна Фридриксдоттир
Жерар Лемаркис
Томас Лемаркус
Томас Лемаркус
Трёстур Лео Гуннарссон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ной - Белая ворона
Доброе сердце 7.2
Доброе сердце (2009)
Не прикасайся 5.8
Не прикасайся (2018)
Бараны 7.2
Бараны (2015)
Гора девственности 7.4
Гора девственности (2015)
Жизнь в аквариуме 7.3
Жизнь в аквариуме (2014)
О лошадях и людях 4.9
О лошадях и людях (2013)
Пучина 6.6
Пучина (2012)
Темная лошадка 7.5
Темная лошадка (2005)
Гитара-монголоид 6.1
Гитара-монголоид (2004)
101 Рейкьявик 6.8
101 Рейкьявик (2000)
Дети природы 6.8
Дети природы (1991)
Стефан Цвейг: Прощание с Европой 6.8
Стефан Цвейг: Прощание с Европой (2016)

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Угадайте 6 советских режиссеров по 3 фильмам: в тесте нет ни Рязанова, ни Гайдая
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше