Ной живет на краю света, в маленькой деревушке на севере Исландии, отгороженной от мира мрачными горами. "Белой вороной" прослыть нетрудно – надо просто делать то, что хочешь, и вместо того, чтобы сидеть на скучном уроке, идти бросать камушки в море. Ноя считают недоумком, но пока ученый психотерапевт проводит с ним тест на вменяемость, Ной с легкостью собирает под его изумленным взором кубик Рубика. Только Айрис с автозаправки видит его таким, каким он есть, и вместе с Ноем мечтает бежать из этой ледяной тюрьмы в другой, теплый мир. Однажды местный предсказатель нагадал Ною страшную судьбу, и чтобы успеть пожить в свое удовольствие, парень взял в руки ружье и пошел грабить банк. Однако если предсказания и сбываются, то не так и не там. Внезапно обрушившаяся на деревню снежная лавина, перевернувшая жизнь Ноя, открыла ему окно в желанный мир...

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