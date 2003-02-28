Ной живет на краю света, в маленькой деревушке на севере Исландии, отгороженной от мира мрачными горами. "Белой вороной" прослыть нетрудно – надо просто делать то, что хочешь, и вместо того, чтобы сидеть на скучном уроке, идти бросать камушки в море. Ноя считают недоумком, но пока ученый психотерапевт проводит с ним тест на вменяемость, Ной с легкостью собирает под его изумленным взором кубик Рубика. Только Айрис с автозаправки видит его таким, каким он есть, и вместе с Ноем мечтает бежать из этой ледяной тюрьмы в другой, теплый мир. Однажды местный предсказатель нагадал Ною страшную судьбу, и чтобы успеть пожить в свое удовольствие, парень взял в руки ружье и пошел грабить банк. Однако если предсказания и сбываются, то не так и не там. Внезапно обрушившаяся на деревню снежная лавина, перевернувшая жизнь Ноя, открыла ему окно в желанный мир...
СтранаИсландия
Продолжительность1 час 33 минуты
Год выпуска2003
Премьера онлайн8 января 2004
Премьера в мире28 февраля 2003
Дата выхода
4 декабря 2003
Россия
4 декабря 2003
Беларусь
28 февраля 2003
Исландия
4 декабря 2003
Казахстан
28 августа 2003
США
4 декабря 2003
Украина
9 июля 2003
Франция
11 сентября 2003
Чехия
15+
MPAAPG-13
Бюджет€1 100 000
Сборы в мире$1 342 010
ПроизводствоZik Zak Kvikmyndir, Essential Filmproduktion GmbH, The Bureau
Другие названия
Nói albinói, Noi the Albino, Noi, el albino, Albín jménem Noi, Albín menom Nói, Buzdan hayaller, Koori no kuni no noi, Landsbyidioten, Nói, Nói albiino, Nói albiino - kylmyyden vanki, Noi albinosul, Noi l'albinos, Nói, o Albino, Ονειρεμένη απόδραση, Ной - белая ворона, 氷の国のノイ, 航向热带岛屿的冰山