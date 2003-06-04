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Кто убил Помелу Роз?
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Mais qui a tué Pamela Rose?

Кто убил Помелу Роз?, 2003

2003 / Франция
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Пародия на американские боевики про крутых полицейских. Буллит и Риппер - суперагенты, расследующие таинственное убийство Помелы Роз…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 9 октября 2003
Премьера в мире 4 июня 2003
Режиссер
Эрик Лартиго
Эрик Лартиго
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кто убил Помелу Роз? 1 постер
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Два агента ФБР – Рипер и Буллит – приезжают в заштатный городок расследовать убийство некой Памелы Роуз. Местный шериф чинит им всяческие препоны, приказывая подчиненным, чтобы те никогда не говорили федералам «да». Еще шериф авторитетно заявляет, что за всю свою четырехнедельную карьеру ни разу не видел такого зверского убийства. Один из полицейских просит разрешения взглянуть на тело. На это шериф отвечает, что тело уже до некоторой степени разложилось и ароматом своим напоминает носки…
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