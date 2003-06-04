Кто убил Помелу Роз?, 2003

Наша рецензия

Два агента ФБР – Рипер и Буллит – приезжают в заштатный городок расследовать убийство некой Памелы Роуз. Местный шериф чинит им всяческие препоны, приказывая подчиненным, чтобы те никогда не говорили федералам «да». Еще шериф авторитетно заявляет, что за всю свою четырехнедельную карьеру ни разу не видел такого зверского убийства. Один из полицейских просит разрешения взглянуть на тело. На это шериф отвечает, что тело уже до некоторой степени разложилось и ароматом своим напоминает носки…