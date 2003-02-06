После освоения Дикого Запада в комедии "Шанхайский полдень", Чон Вонг (Джеки Чан) и Рой О'Беннон (Оуэн Уилсон) оказываются опять в седле, но на сей раз в цивилизованном Лондоне. Когда китайский мятежник убивает отца Чона и убегает в Англию, Чон и Рой отправляются в Лондон отомстить за смерть отца. Сестра Чона, Лин (Фэнн Вонг), преследуя те же цели, раскрывает всемирный заговор, целью которого является убийство королевской семьи, но, к сожалению, ей никто не верит. С помощью инспектора Скотланд-Ярда и десятилетнего уличного пострела, героический Чон дает старой доброй Англии "прикурить", да и к тому же его приятель Рой начинает всерьез ухлестывать за его сестрой! Веселые авантюры и приключения, от которых волосы встают дыбом, ждут наших героев, поскольку манеры Старого Запада дают о себе знать и в районе Большого Бена.