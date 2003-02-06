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Постер фильма Шанхайские рыцари
6.5
Киноафиша Фильмы Шанхайские рыцари
6.5

Шанхайские рыцари

, 2003
Shanghai Knights
США, Гонконг / приключения, комедия, вестерн / 18+
Постер фильма Шанхайские рыцари
6.5

Причины посмотреть

О фильме

В 1887 году лорд Нельсон Рэтбоун ведет банду боксеров в Запретный город, убивая Хранителя Императорской Печати Китая и похищая печать. На последнем издыхании Хранитель дает своей дочери Чон Линь коробку-пазл для ее брата, шерифа Чон Вана. Ван получает коробку и письмо от Линь, в котором говорится о смерти их отца и о том, что она выследила убийцу до Лондона. Ван едет в Нью-Йорк, чтобы найти своего старого партнера Роя О'Бэннона и забрать свою долю их золота, чтобы купить билет в Лондон, но тот, оказывается, уже потратил все их деньги. Смогут ли удачливые, но бестолковые авантюристы добраться до Рэтбоуна и спасти достояние Китая?

После освоения Дикого Запада в комедии "Шанхайский полдень", Чон Вонг (Джеки Чан) и Рой О'Беннон (Оуэн Уилсон) оказываются опять в седле, но на сей раз в цивилизованном Лондоне. Когда китайский мятежник убивает отца Чона и убегает в Англию, Чон и Рой отправляются в Лондон отомстить за смерть отца. Сестра Чона, Лин (Фэнн Вонг), преследуя те же цели, раскрывает всемирный заговор, целью которого является убийство королевской семьи, но, к сожалению, ей никто не верит. С помощью инспектора Скотланд-Ярда и десятилетнего уличного пострела, героический Чон дает старой доброй Англии "прикурить", да и к тому же его приятель Рой начинает всерьез ухлестывать за его сестрой! Веселые авантюры и приключения, от которых волосы встают дыбом, ждут наших героев, поскольку манеры Старого Запада дают о себе знать и в районе Большого Бена.

В ролях

Джеки Чан
Джеки Чан
Чон Ван
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Рой О'Бэннон
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Charlie
Том Фишер
Том Фишер
Artie Doyle
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Rathbone
Фэнн Вонг
Чон Лин
Донни Йен
Донни Йен
У Чао
Оливер Коттон
Джек Потрошитель
Элисон Кинг
Проститутка
Джемма Джонс
Джемма Джонс
Константин Грегори
The Mayor
Джонатан Харви
Режиссер Дэвид Добкин
Сценарист Альфред Гоф, Майлз Миллар
Композитор Рэнди Эдельман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Гонконг
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 18 июля 2003
Премьера в мире 6 февраля 2003
Дата выхода
24 апреля 2003 Россия Каскад 12+
10 апреля 2003 Австралия
24 апреля 2003 Беларусь
25 декабря 2003 Бразилия 12
4 апреля 2003 Великобритания
26 июня 2003 Венгрия
25 декабря 2003 Германия
18 июля 2003 Греция
23 мая 2003 Дания
4 апреля 2003 Ирландия
15 августа 2003 Италия
24 апреля 2003 Казахстан
6 февраля 2003 Канада
7 февраля 2003 США
5 июня 2003 Словакия 12
24 апреля 2003 Украина
9 июля 2003 Франция
10 апреля 2003 Чехия U
14 февраля 2003 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $88 323 487
Производство Touchstone Pictures, Spyglass Entertainment, Birnbaum / Barber Productions
Другие названия
Shanghai Knights, Los rebeldes de Shanghai, シャンハイ・ナイト, 2 cavalieri a Londra, Bater ou Correr em Londres, Cavalerii Shaolin, Em Defesa de Sua Majestade, Hiệp Sĩ Thượng Hải, Les chevaliers de Shanghai, Londoni csapás, Los rebeldes de Shanghái, Oi ippotes tis Sangais, Polnočni obračun, Rycerze z Szanghaju, Rytíři ze Šanghaje, Šanchajaus riteriai, Šangajski vitezovi, Şangay Şövalyeleri, Šanghajskí rytieri, Shangai Kid en Londres, Shanghaï Kid 2, Shanghai Kid en Londres, Shanghaï Kid II, Shanghai Noon 2, Shanghai rüütlid, Shanxay ritsarlari, Xi yu qi shi, Οι ιππότες της Σαγκάης, Шангајски витезови/Šangajski vitezovi, Шангајските витези, Шанхайски рицари, Шанхайские рыцари, Шанхайські лицарі, 上海正午2：上海骑士, 皇家威龍, 贖金之王2：皇廷激戰, Shanghai Kid 2, 상하이 나이츠, 샹하이 나이츠

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 10 марта 2021

Цитаты

Chon Wang Англичане не очень дружелюбны.
Roy Они просто не умеют проигрывать.
Chon Wang Что они проиграли?
Roy Небольшое событие, известное как Американская революция, Чон.
Chon Wang Никогда о ней не слышал.
Roy Расскажу основные моменты. Они пришли с около миллиона человек. А у нас были только фермеры с вилками, и мы их просто размотали.

Наша рецензия

По-моему, когда говоришь, что режиссёр фильма и главный его герой Джеки Чан, уже больше ничего добавлять и не надо, картинка рисуется сама собой… Думаю, у Вас она нарисовалась правильно.  Совсем не важно то, что действие фильма происходит в 1887 году, когда в Китае проходит восстание ихэцуаней* , что Джеки Чан – сын хранителя Императорской Печати – символа императорской власти, что эту печать украл жаждущий трона незаконный сын императора, что друг нашего героя Оуэн Уилсон – пройдоха, игрок и…

Отзывы о фильме

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