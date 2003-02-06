В 1887 году лорд Нельсон Рэтбоун ведет банду боксеров в Запретный город, убивая Хранителя Императорской Печати Китая и похищая печать. На последнем издыхании Хранитель дает своей дочери Чон Линь коробку-пазл для ее брата, шерифа Чон Вана. Ван получает коробку и письмо от Линь, в котором говорится о смерти их отца и о том, что она выследила убийцу до Лондона. Ван едет в Нью-Йорк, чтобы найти своего старого партнера Роя О'Бэннона и забрать свою долю их золота, чтобы купить билет в Лондон, но тот, оказывается, уже потратил все их деньги. Смогут ли удачливые, но бестолковые авантюристы добраться до Рэтбоуна и спасти достояние Китая?
После освоения Дикого Запада в комедии "Шанхайский полдень", Чон Вонг (Джеки Чан) и Рой О'Беннон (Оуэн Уилсон) оказываются опять в седле, но на сей раз в цивилизованном Лондоне. Когда китайский мятежник убивает отца Чона и убегает в Англию, Чон и Рой отправляются в Лондон отомстить за смерть отца. Сестра Чона, Лин (Фэнн Вонг), преследуя те же цели, раскрывает всемирный заговор, целью которого является убийство королевской семьи, но, к сожалению, ей никто не верит. С помощью инспектора Скотланд-Ярда и десятилетнего уличного пострела, героический Чон дает старой доброй Англии "прикурить", да и к тому же его приятель Рой начинает всерьез ухлестывать за его сестрой! Веселые авантюры и приключения, от которых волосы встают дыбом, ждут наших героев, поскольку манеры Старого Запада дают о себе знать и в районе Большого Бена.
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