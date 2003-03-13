Две молодых пары в поисках местной легенды по имени доктор Сатана бесцельно перемещаются по дорогам Америки. Заблудившись в ночи, они останавливаются в старом темном доме, в котором живет эксцентричная семейка психов. Убийства, каннибализм, сатанинские ритуалы –- всего лишь малая часть больше чем 1000 ужасов, что ожидают их...