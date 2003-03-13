Отзывы о фильме
Две молодых пары в поисках местной легенды по имени доктор Сатана бесцельно перемещаются по дорогам Америки. Заблудившись в ночи, они останавливаются в старом темном доме, в котором живет эксцентричная семейка психов. Убийства, каннибализм, сатанинские ритуалы –- всего лишь малая часть больше чем 1000 ужасов, что ожидают их...
|28 августа 2003
|Россия
|16+
|4 июня 2004
|Австрия
|22 июля 2004
|Аргентина
|28 августа 2003
|Беларусь
|11 апреля 2003
|Бразилия
|3 октября 2003
|Великобритания
|8 октября 2004
|Венесуэла
|29 января 2004
|Германия
|23 января 2004
|Греция
|19 декабря 2003
|Испания
|25 июня 2004
|Италия
|28 августа 2003
|Казахстан
|9 июля 2004
|Мексика
|20 мая 2004
|Новая Зеландия
|27 октября 2006
|Панама
|30 сентября 2004
|Португалия
|11 апреля 2003
|США
|28 августа 2003
|Украина
|19 ноября 2003
|Филиппины
|16 сентября 2004
|Чили
|19 декабря 2003
|Швеция
|14 августа 2004
|Япония
Несколько раз в фильме можно увидеть плакат с объявлением о двух пропавших мальчиках. На самом деле на этих фотографиях — Роб Зомби и его брат (вокалист Powerman 5000) в детстве.