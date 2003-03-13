Оповещения от Киноафиши
6.2 Рейтинг IMDb: 6
Дом 1000 трупов

House of 1000 Corpses 18+
О фильме

Две молодых пары в поисках местной легенды по имени доктор Сатана бесцельно перемещаются по дорогам Америки. Заблудившись в ночи, они останавливаются в старом темном доме, в котором живет эксцентричная семейка психов. Убийства, каннибализм, сатанинские ритуалы –- всего лишь малая часть больше чем 1000 ужасов, что ожидают их...

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 13 марта 2003
Дата выхода
28 августа 2003 Россия 16+
4 июня 2004 Австрия
22 июля 2004 Аргентина
28 августа 2003 Беларусь
11 апреля 2003 Бразилия
3 октября 2003 Великобритания
8 октября 2004 Венесуэла
29 января 2004 Германия
23 января 2004 Греция
19 декабря 2003 Испания
25 июня 2004 Италия
28 августа 2003 Казахстан
9 июля 2004 Мексика
20 мая 2004 Новая Зеландия
27 октября 2006 Панама
30 сентября 2004 Португалия
11 апреля 2003 США
28 августа 2003 Украина
19 ноября 2003 Филиппины
16 сентября 2004 Чили
19 декабря 2003 Швеция
14 августа 2004 Япония
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $16 829 545
Производство Spectacle Entertainment Group, Universal Pictures
Другие названия
House of 1000 Corpses, La casa de los 1000 cuerpos, 1000 cuerpos, La casa de los 1000 cadáveres, 1000 miroņu nams, A Casa dos 1000 Cadáveres, A Casa dos 1000 Corpos, Az 1000 halott háza, Casa celor o mie de cadavre, Das Haus der 1000 Leichen, Dom 1000 trupów, Dom tisícich mŕtvol, Dum tisíce mrtvol, House of 1,000 Corpses, Huset av 1000 Lik, Kuća hiljadu leševa, La casa de los 1000 muertos, La casa dei 1000 corpi, La Maison des 1000 morts, La noche de los 1000 cadaveres, Maison des 1000 morts, To spiti me ta 1.000 ptomata, To spiti me ta hilia ptomata, Tuhande laiba maja, Tūkstančio negyvėlių namai, Το σπίτι με τα 1.000 πτώματα, Το σπίτι με τα χίλια πτώματα, Дом 1000 трупов, 살인마 가족, マーダー・ライド・ショー, 猛鬼1000
Режиссер
Роб Зомби
Роб Зомби
В ролях
Сид Хэйг
Карен Блэк
Майкл Дж. Поллард
Жанна Кармен
Крис Хардуик
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Дом 1000 трупов
Ужасающий 3 6.9
Ужасающий 3 (2024)
Повелители Салема 5.1
Повелители Салема (2012)
Хэллоуин 2007 6.3
Хэллоуин 2007 (2007)
31: Праздник смерти 5.4
31: Праздник смерти (2016)
Трое из ада 5.4
Трое из ада (2019)
Изгнанные дьяволом 6.8
Изгнанные дьяволом (2005)
Странный мир Эль Супербисто 5.9
Странный мир Эль Супербисто (2007)
Кошелек или жизнь 7.5
Кошелек или жизнь (2009)
У холмов есть глаза 6.9
У холмов есть глаза (2006)
Хостел 6.3
Хостел (2005)
Обет молчания 5.7
Обет молчания (2003)
Лихорадка 6.4
Лихорадка (2002)
Фильм находится в подборках
Фильмы про маньяков Фильмы про маньяков
Фильмы про клоунов Фильмы про клоунов
Фильмы без хэппи-энда Фильмы без хэппи-энда

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 16 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

Слушать
саундтрек фильма Дом 1000 трупов
Кадры из фильма
