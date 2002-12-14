Банды Нью-Йорка, 2002

60-е года 19 века. Нью-Йорк. Англичане, считающие себя коренным населением этого города, сыты по горло нашествием эмигрантов-ирландцев. Между двумя этническими группировками (банды под названием "Дохлые кролики" и "Коренные американцы") начинается настоящая война. Амстердам Вэллон – сын убитого главаря "Кроликов" ищет случая отомстить убийце своего отца, некоему Биллу Пулу по кличке "Мясник" .В фильме также рассказывается о такой известной личности, как Босс Твид и о его власти над городом, которую он имел на протяжении десятилетий.