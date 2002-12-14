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Банды Нью-Йорка Банды Нью-Йорка
Киноафиша Фильмы Банды Нью-Йорка
Gangs of New York

Банды Нью-Йорка, 2002

2002 / США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Середина XIX века. В жестоких кровавых разборках многочисленных банд на улицах Нью-Йорка зарождается будущая Америка. В одной из таких стычек прямо на глазах малолетнего сына по имени Амстердам от рук Билла «Мясника» Каттинга гибнет Вэллон – предводитель банды иммигрантов-ирландцев. Спустя 16 лет мечтающий отомстить за смерть отца Амстердам возвращается из приюта на улицы города, в котором Мясник уже успел стать полноправным хозяином. 

  • Чтобы имитировать фальшивый глаз Мясника, Дэниел Дэй-Льюис надевал специальное протезное стекло и даже научился постукивать по нему кончиком ножа, не моргая. 
  • Леонардо ДиКаприо случайно сломал нос Дэниелу Дэй-Льюису во время съемок сцены драки. Дэй-Льюис продолжил играть сцену, несмотря на травму. 
  • Дэниелу Дэй-Льюису настолько не нравилась сальная прическа, которую приходилось носить в роли Билла Мясника, что он побрился налысо сразу после завершения съемок. 
  • Большинство банд, упомянутых в фильме, реально существовали в Нью-Йорке XIX века. Билл «Мясник» Каттинг основан на реальном лидере банды из Нью-Йорка Уильяме Пуле, который тоже был известен как Мясник и пользовался таким же уважением, как и персонаж Дэниела Дэй-Льюиса.
  • Мартин Скорсезе нанял итальянца по прозвищу Волшебник, который прославился как виртуозный карманник, чтобы тот научил Кэмерон Диас обчищать карманы.

60-е года 19 века. Нью-Йорк. Англичане, считающие себя коренным населением этого города, сыты по горло нашествием эмигрантов-ирландцев. Между двумя этническими группировками (банды под названием "Дохлые кролики" и "Коренные американцы") начинается настоящая война. Амстердам Вэллон – сын убитого главаря "Кроликов" ищет случая отомстить убийце своего отца, некоему Биллу Пулу по кличке "Мясник" .В фильме также рассказывается о такой известной личности, как Босс Твид и о его власти над городом, которую он имел на протяжении десятилетий.

7.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 27 марта 2003
Премьера онлайн 4 февраля 2015
Премьера в мире 14 декабря 2002
Возраст 18+
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Все актеры и съемочная группа
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Банды Нью-Йорка
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Америка второй половины 19 века, грязные кварталы портового города Нью-Йорка, время, гражданской войны, отмены чёрного рабства и притока эмигрантов из Ирландии (Ирландия в то время захвачена англичанами, которые установили жестокие порядки в отношении местного населения, откуда последовали неурожаи и массовая нищета) – вот та историческая картина, на фоне которой происходит конфликт главных героев фильма. Как нетрудно догадаться, противниками являются Леонардо Ди Каприо и Дейниал Дей Льюис,…
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Мартин Скорсезе снимет многосерийную версию «Банд Нью-Йорка» Сериал станет «переосмыслением знакомой истории со множеством новых персонажей».
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