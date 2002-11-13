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Постер фильма Чти отца своего
6.1
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6.1

Чти отца своего

, 2002
A Loving Father
Франция / драма / 18+
Постер фильма Чти отца своего
6.1

О фильме

Лео Шеперд, известный писатель, едет на мотоцикле в Стокгольм, где должен получить Нобелевскую премию по литературе. По дороге его догоняет его сын Поль. Молодой человек очень страдает оттого, что отец не любит его. Он хочет поздравить отца, но тот не желает говорить с ним. Тогда Поль на большой скорости пускается вдогонку отцу, похищает его и привозит в случайное место между Альпами и Балтийским морем. Между отцом и сыном происходит бурное выяснение отношений, но затем гнев уступает место откровениям — страхи, воспоминания, тайны выходят наружу... И когда сестра Поля — Виржиния находит их, уже поздно. Слишком поздно, чтобы все стало, как прежде...

В ролях

Жерар Депардье
Жерар Депардье
Leo Shepherd
Гийом Депардье
Paul
Ноэми Коше
Marthe
Фредерик Полье
Andre
Сильви Тестю
Сильви Тестю
Virginia
Жюльен Буасселье
Жюльен Буасселье
Arthur
Хиам Аббасс
Хиам Аббасс
Salma
Pierre-Alexandre Crevaux
Paul, Age 8
Pippa Schallier
Virginia, Age 11
Johanna Mohs
Pippi
Режиссер Жакоб Бержер
Сценарист Pascal Barollier, Жакоб Бержер, Эд Радтке
Композитор Жан-Клод Пети
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 13 ноября 2002
Дата выхода
13 мая 2003 Россия 12+
13 мая 2003 Беларусь
13 мая 2003 Казахстан
13 мая 2003 Украина
13 ноября 2002 Франция
Сборы в мире $77 735
Производство Canal+, DD Productions, Enterprise Films
Другие названия
Aime ton père, A Loving Father, Honor Your Father, Kochaj ojca, Liebe deinen Vater, Meu Pai, Meu Filho, Szeresd apádat!, Um Pai... e um Filho, Чти отца своего

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 18 декабря 2023

Отзывы о фильме

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