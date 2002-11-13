6.1A Loving Father
Чти отца своего, 2002
Франция / драма / 18+
О фильме
Лео Шеперд, известный писатель, едет на мотоцикле в Стокгольм, где должен получить Нобелевскую премию по литературе. По дороге его догоняет его сын Поль. Молодой человек очень страдает оттого, что отец не любит его. Он хочет поздравить отца, но тот не желает говорить с ним. Тогда Поль на большой скорости пускается вдогонку отцу, похищает его и привозит в случайное место между Альпами и Балтийским морем. Между отцом и сыном происходит бурное выяснение отношений, но затем гнев уступает место откровениям — страхи, воспоминания, тайны выходят наружу... И когда сестра Поля — Виржиния находит их, уже поздно. Слишком поздно, чтобы все стало, как прежде...
В ролях
Фредерик Полье
Andre
Pierre-Alexandre Crevaux
Paul, Age 8
Pippa Schallier
Virginia, Age 11
Johanna Mohs
Pippi
Режиссер Жакоб Бержер
Сценарист Pascal Barollier, Жакоб Бержер, Эд Радтке
Композитор Жан-Клод Пети
Детали фильма
Страна Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 13 ноября 2002
Дата выхода
|13 мая 2003
|Россия
|12+
|13 мая 2003
|Беларусь
|13 мая 2003
|Казахстан
|13 мая 2003
|Украина
|13 ноября 2002
|Франция
Сборы в мире $77 735
Производство Canal+, DD Productions, Enterprise Films
Другие названия
Aime ton père, A Loving Father, Honor Your Father, Kochaj ojca, Liebe deinen Vater, Meu Pai, Meu Filho, Szeresd apádat!, Um Pai... e um Filho, Чти отца своего
Обновлено 18 декабря 2023
Отзывы о фильме
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Интересные факты
Сцены на пароме на самом деле были сняты на пароме, курсирующем у острова Уайт в Англии.
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