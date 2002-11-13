Лео Шеперд, известный писатель, едет на мотоцикле в Стокгольм, где должен получить Нобелевскую премию по литературе. По дороге его догоняет его сын Поль. Молодой человек очень страдает оттого, что отец не любит его. Он хочет поздравить отца, но тот не желает говорить с ним. Тогда Поль на большой скорости пускается вдогонку отцу, похищает его и привозит в случайное место между Альпами и Балтийским морем. Между отцом и сыном происходит бурное выяснение отношений, но затем гнев уступает место откровениям — страхи, воспоминания, тайны выходят наружу... И когда сестра Поля — Виржиния находит их, уже поздно. Слишком поздно, чтобы все стало, как прежде...