Брюс Бэннер – гениальный ученый, который по заказу правительства США работал над созданием инновационной бомбы, воздействующей гамма-излучением. Но во время очередного эксперимента произошел взрыв, и ученый получил значительную дозу радиации. Это сделало его Халком – зеленым существом огромной физической силы, в которое он превращается в состоянии ярости. Теперь обеспокоенное правительство охотится уже за самим Бэннером.
результате неудачного эксперимента блестящий ученый Брюс Баннер превратился в ужасного зеленого монстра, наделенного огромной силой. Но эмоции и чувства Брюса тоже передались чудовищу, вместе с воспоминаниями о трагедии, случившейся с его отцом, доктором Дэвидом Баннером. Под ужасной зеленой личиной, Брюс начинает карьеру супергероя, ведя беспрестанную борьбу с силами зла, в то время как за ним самим ведется охота военными. Но даже самому отвратительному чудовищу на свете не чуждо прекрасное чувство любви, и Брюс влюбляется в свою коллегу, доктора Бетти Росс, которая, оказывается, к тому же является дочерью генерала Сандерболта Росса, командующего сверхсекретной военной исследовательской базой.
|19 июня 2003
|Россия
|12+
|26 июня 2003
|Австралия
|4 июля 2003
|Австрия
|26 июня 2003
|Аргентина
|23 июля 2003
|Бахрейн
|20 июня 2003
|Беларусь
|2 июля 2003
|Бельгия
|8 августа 2003
|Болгария
|27 июня 2003
|Бразилия
|18 июля 2003
|Великобритания
|3 июля 2003
|Венгрия
|25 июня 2003
|Венесуэла
|3 июля 2003
|Германия
|19 июня 2003
|Гонконг
|5 сентября 2003
|Греция
|19 июня 2003
|Грузия
|11 июля 2003
|Дания
|17 июля 2003
|Израиль
|18 июля 2003
|Ирландия
|11 июля 2003
|Исландия
|4 июля 2003
|Испания
|29 августа 2003
|Италия
|20 июня 2003
|Казахстан
|19 июня 2003
|Канада
|14A
|27 июня 2003
|Колумбия
|5 августа 2003
|Кувейт
|29 июля 2003
|Литва
|27 июня 2003
|Мексика
|10 июля 2003
|Нидерланды
|26 июня 2003
|Новая Зеландия
|4 июля 2003
|Норвегия
|27 июня 2003
|Панама
|26 июня 2003
|Перу
|18 июля 2003
|Польша
|11 июля 2003
|Португалия
|20 июня 2003
|США
|19 июня 2003
|Сингапур
|10 июля 2003
|Словакия
|7 августа 2003
|Словения
|22 августа 2003
|Турция
|20 июня 2003
|Украина
|19 июня 2003
|Филиппины
|18 июля 2003
|Финляндия
|2 июля 2003
|Франция
|10 июля 2003
|Чехия
|26 июля 2003
|Чили
|10 июля 2003
|Швейцария
|9 июля 2003
|Швеция
|15 августа 2003
|Эстония
|4 июля 2003
|Южная Корея
|2 августа 2003
|Япония
Эдвард Нортон был приглашён на роль Брюса Баннера, но он отказался. Нортону не понравился сценарий, хотя он и был поклонником Халка. Позже он согласился на роль в Невероятный Халк (2008).