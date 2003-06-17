Брюс Беннер Я должен был тебя убить.

Отец Да? Я должен был тебя убить.

Брюс Беннер Как бы я хотел, чтобы ты это сделал. Я видел её прошлой ночью. Видел её лицо. Коричневые волосы, коричневые глаза. Она улыбнулась мне. Она наклонилась и поцеловала меня в щеку. Я почти могу вспомнить её запах. Это было как цветы в пустыне.

Отец Её любимый парфюм.

Брюс Беннер Это была моя мать, и я даже не знаю её имени.

Отец Всё в порядке, сын. Плачь. Плачь. Плачь. Плач поможет тебе.

Брюс Беннер Не трогай меня! Возможно, когда-то ты был моим отцом, но сейчас ты не мой отец и никогда им не будешь.

Отец О, действительно? Ну, у меня для тебя новости. Я не пришёл сюда, чтобы видеть тебя. Я пришёл сюда, чтобы увидеть своего сына. Моего настоящего сына. Того, кто внутри тебя. Ты всего лишь поверхностная оболочка, шелуха хрупкого сознания, готовая быть сорванной в любой момент.

Брюс Беннер Думай, что хочешь. Мне всё равно, просто уходи!

Отец Теперь, сын, послушай меня. Я нашёл лекарство... для себя. Мои клетки тоже могут трансформироваться. Поглощать огромное количество энергии, но, в отличие от тебя, они нестабильны. Сын, мне нужна твоя сила. Я дал тебе жизнь, теперь ты должен вернуть её мне! Только в миллион раз более сияющей, более мощной!

Брюс Беннер Стой!

Отец Что остановить? ОСТАНОВИТЬ ЧТО! Подумай обо всех тех мужчинах там, в их униформах! Лающими и глотаями приказы! Налагающими свои мелкие правила на весь мир! Подумай о том, какой вред они нанесли! Тебе, мне! Человечеству! И знай, что мы можем заставить их, и их флаги, и их гимны, и их правительства исчезнуть! В миг, ты и я!

Брюс Беннер Я лучше умру!

Отец О, вот твой ответ, и действительно ты умрёшь и будешь возрожден героем! Того рода, который ходил по Земле задолго до того, как бледные религии цивилизации заразили душу человечества!

Брюс Беннер НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!

Отец [Дэвид останавливается и коротко насмехается над Брюсом спокойным тоном] Хватит ныть, ты слабая маленькая тварь.

[Дэвид встаёт со своего стула, крича]