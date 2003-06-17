Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Халк
7.2 Рейтинг IMDb: 5.7
Халк

Халк

Hulk 18+
Причины посмотреть

О фильме

Брюс Бэннер – гениальный ученый, который по заказу правительства США работал над созданием инновационной бомбы, воздействующей гамма-излучением. Но во время очередного эксперимента произошел взрыв, и ученый получил значительную дозу радиации. Это сделало его Халком – зеленым существом огромной физической силы, в которое он превращается в состоянии ярости. Теперь обеспокоенное правительство охотится уже за самим Бэннером. 

результате неудачного эксперимента блестящий ученый Брюс Баннер превратился в ужасного зеленого монстра, наделенного огромной силой. Но эмоции и чувства Брюса тоже передались чудовищу, вместе с воспоминаниями о трагедии, случившейся с его отцом, доктором Дэвидом Баннером. Под ужасной зеленой личиной, Брюс начинает карьеру супергероя, ведя беспрестанную борьбу с силами зла, в то время как за ним самим ведется охота военными. Но даже самому отвратительному чудовищу на свете не чуждо прекрасное чувство любви, и Брюс влюбляется в свою коллегу, доктора Бетти Росс, которая, оказывается, к тому же является дочерью генерала Сандерболта Росса, командующего сверхсекретной военной исследовательской базой.

Страна США
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 17 июня 2003
Дата выхода
19 июня 2003 Россия 12+
26 июня 2003 Австралия
4 июля 2003 Австрия
26 июня 2003 Аргентина
23 июля 2003 Бахрейн
20 июня 2003 Беларусь
2 июля 2003 Бельгия
8 августа 2003 Болгария
27 июня 2003 Бразилия
18 июля 2003 Великобритания
3 июля 2003 Венгрия
25 июня 2003 Венесуэла
3 июля 2003 Германия
19 июня 2003 Гонконг
5 сентября 2003 Греция
19 июня 2003 Грузия
11 июля 2003 Дания
17 июля 2003 Израиль
18 июля 2003 Ирландия
11 июля 2003 Исландия
4 июля 2003 Испания
29 августа 2003 Италия
20 июня 2003 Казахстан
19 июня 2003 Канада 14A
27 июня 2003 Колумбия
5 августа 2003 Кувейт
29 июля 2003 Литва
27 июня 2003 Мексика
10 июля 2003 Нидерланды
26 июня 2003 Новая Зеландия
4 июля 2003 Норвегия
27 июня 2003 Панама
26 июня 2003 Перу
18 июля 2003 Польша
11 июля 2003 Португалия
20 июня 2003 США
19 июня 2003 Сингапур
10 июля 2003 Словакия
7 августа 2003 Словения
22 августа 2003 Турция
20 июня 2003 Украина
19 июня 2003 Филиппины
18 июля 2003 Финляндия
2 июля 2003 Франция
10 июля 2003 Чехия
26 июля 2003 Чили
10 июля 2003 Швейцария
9 июля 2003 Швеция
15 августа 2003 Эстония
4 июля 2003 Южная Корея
2 августа 2003 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $137 000 000
Сборы в мире $245 285 165
Производство Universal Pictures, Marvel Enterprises, Valhalla Motion Pictures
Другие названия
Hulk, Халк, Big Green, Halk, Halks, Haruku, Hulk uriasul, Hulken, Milžinas Halkas, Người Khổng Lồ Xanh, The Hulk, Χαλκ, Хулк, Хълк, हल्क, ハルク, 綠巨人浩克, 绿巨人, 绿巨人浩克
Режиссер
Энг Ли
Энг Ли
В ролях
Эрик Бана
Эрик Бана
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Сэм Эллиотт
Сэм Эллиотт
Джош Лукас
Джош Лукас
Ник Нолти
Ник Нолти
Все актеры и съемочная группа
7.2
5.7 IMDb
Цитаты
Брюс Беннер Я должен был тебя убить.
Отец Да? Я должен был тебя убить.
Брюс Беннер Как бы я хотел, чтобы ты это сделал. Я видел её прошлой ночью. Видел её лицо. Коричневые волосы, коричневые глаза. Она улыбнулась мне. Она наклонилась и поцеловала меня в щеку. Я почти могу вспомнить её запах. Это было как цветы в пустыне.
Отец Её любимый парфюм.
Брюс Беннер Это была моя мать, и я даже не знаю её имени.
Отец Всё в порядке, сын. Плачь. Плачь. Плачь. Плач поможет тебе.
Брюс Беннер Не трогай меня! Возможно, когда-то ты был моим отцом, но сейчас ты не мой отец и никогда им не будешь.
Отец О, действительно? Ну, у меня для тебя новости. Я не пришёл сюда, чтобы видеть тебя. Я пришёл сюда, чтобы увидеть своего сына. Моего настоящего сына. Того, кто внутри тебя. Ты всего лишь поверхностная оболочка, шелуха хрупкого сознания, готовая быть сорванной в любой момент.
Брюс Беннер Думай, что хочешь. Мне всё равно, просто уходи!
Отец Теперь, сын, послушай меня. Я нашёл лекарство... для себя. Мои клетки тоже могут трансформироваться. Поглощать огромное количество энергии, но, в отличие от тебя, они нестабильны. Сын, мне нужна твоя сила. Я дал тебе жизнь, теперь ты должен вернуть её мне! Только в миллион раз более сияющей, более мощной!
Брюс Беннер Стой!
Отец Что остановить? ОСТАНОВИТЬ ЧТО! Подумай обо всех тех мужчинах там, в их униформах! Лающими и глотаями приказы! Налагающими свои мелкие правила на весь мир! Подумай о том, какой вред они нанесли! Тебе, мне! Человечеству! И знай, что мы можем заставить их, и их флаги, и их гимны, и их правительства исчезнуть! В миг, ты и я!
Брюс Беннер Я лучше умру!
Отец О, вот твой ответ, и действительно ты умрёшь и будешь возрожден героем! Того рода, который ходил по Земле задолго до того, как бледные религии цивилизации заразили душу человечества!
Брюс Беннер НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!
Отец [Дэвид останавливается и коротко насмехается над Брюсом спокойным тоном] Хватит ныть, ты слабая маленькая тварь.
[Дэвид встаёт со своего стула, крича]
Отец Я уйду! Просто смотри, как я ухожу!
Новости о фильме
Эрик Бана не заинтересован в возвращении к роли Халка в киновселенной Marvel
Эрик Бана не заинтересован в возвращении к роли Халка в киновселенной Marvel Он всегда считал эту роль одноразовой.
Написать
19 мая 2021 13:19
Семейный подряд в Marvel: кто из актеров кому приходится
Семейный подряд в Marvel: кто из актеров кому приходится Распутываем семейные узы актеров, воплотивших образы супергероев в киновселенной Marvel.
Написать
3 апреля 2021 12:00
Слушать
саундтрек фильма Халк
