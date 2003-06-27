Ангелы Чарли: Только вперед, 2003

Самое мощное секретное оружие Америки снова в действии! Ангелы Чарли готовы к новым подвигам! Похищена особо секретная база данных. Это не просто компьютерная программа, а особые носители информации, на которых микротекстом выгравированы имена и адреса всех участников федеральной программы защиты свидетелей. Пятеро свидетелей из списка убиты, и доблестным девицам из бригады Ангелы Чарли предстоит найти список, пока не убьют остальных перечисленных в нем людей. Ангелам противостоят две мафиозные группировки: клан О'Грейди и ирландская группировка.