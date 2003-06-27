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Ангелы Чарли: Только вперед Ангелы Чарли: Только вперед
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Charlie's Angels: Full Throttle

Ангелы Чарли: Только вперед, 2003

2003 / США
6.7 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Женское трио суперагентов продолжает нести службу и защищать покой Америки от всевозможных угроз. На этот раз девушкам предстоит найти похищенные титановые кольца, главная ценность которых заключается в том, что на них записана информация о людях, находящихся под программой защиты свидетелей. Задача осложняется тем, что их новый враг - неотразимый красавчик.

  • Дрю Бэрримор очень хотела, чтобы в фильме прозвучала песня “Living on a Prayer” группы “Bon Jovi”. Права на нее были очень дорогими, и актриса решила позвонить фронтмену группы Джону Бон Джови. В итоге Джон помог Дрю и песню удалось включить в фильм. 
  • Взамен на участие в фильме Брюс Уиллис попросил трех исполнительниц главных ролей сняться в социальной рекламе усыновления, сторонником которого он является. 
  • Билл Мюррей не вернулся к своей роли, потому что не захотел снова работать с режиссером МакДжи. Также во время съемок первого фильма у него был конфликт с Люси Лью, однако актер утверждает, что это не имеет отношения к его отказу. 
  • В танцевальной сцене под песню “U Can't Touch This” Дрю Бэрримор и Люси Лью пришлось надевать обувь на высоком каблуке, чтобы соответствовать росту Кэмерон Диаз, которая снималась босиком.

Самое мощное секретное оружие Америки снова в действии! Ангелы Чарли готовы к новым подвигам! Похищена особо секретная база данных. Это не просто компьютерная программа, а особые носители информации, на которых микротекстом выгравированы имена и адреса всех участников федеральной программы защиты свидетелей. Пятеро свидетелей из списка убиты, и доблестным девицам из бригады Ангелы Чарли предстоит найти список, пока не убьют остальных перечисленных в нем людей. Ангелам противостоят две мафиозные группировки: клан О'Грейди и ирландская группировка.

6.7 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 4 сентября 2003
Премьера онлайн 10 октября 2021
Премьера в мире 27 июня 2003
Возраст 12+
Режиссер
МакДжи
МакДжи
В ролях
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Люси Лью
Люси Лью
Деми Мур
Деми Мур
Берни Мак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ангелы Чарли: Только вперед 2 постера
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Ангелы Чарли: Только вперед
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