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Постер мультфильма Санта против Снеговика 3D
5.7
Киноафиша Фильмы Санта против Снеговика 3D
5.7

Санта против Снеговика 3D

, 2002
Santa vs. the Snowman 3D
США / анимация, семейный, комедия / 18+
Постер мультфильма Санта против Снеговика 3D
5.7

О фильме

...Одним морозным днем симпатичный Снеговик забредает в Деревню Санты. В окне мастерской, где делают подарки, он видит сверкающую новую флейту. Не устояв перед соблазном, Снеговик крадёт ее. Это на первый взгляд несущественное происшествие оборачивается гигантской битвой за Рождество, в которой Снеговик со своими подручными выступают против Санты и его армии эльфов. Цель Снеговика — отвоевать у почтенного пожилого джентльмена в красном сегмент эксклюзивно принадлежащего ему мирового рынка доставки рождественских подарков.

В ролях

Джонатан Уинтерс
Santa
Бен Стайн
'Spunky' the Elf
Виктория Джексон
Communication Elf
Дон Лафонтейн
Narrator
Марк ДеКарло
Flippy
Марк ДеКарло
Flippy
David Floyd
Security Elf 2
Стив Одекерк
Girl
Keith Alcorn
Soldier Elf
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер
Elf #1
Gary Dimaggio
Elf
Режиссер Джон Э. Дэвис
Сценарист Стив Одекерк, Джон Э. Дэвис
Композитор Харви Коэн
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 32 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 11 декабря 2003
Дата выхода
11 декабря 2003 Россия Киносфера 0+
11 декабря 2003 Казахстан
11 декабря 2003 Украина
Сборы в мире $22 776 255
Производство DNA Productions, O Entertainment
Другие названия
Santa vs. the Snowman 3D, Babbo Natale 3D, Hógolyó haditerv, avagy ki legyen a Télapó?, Julemanden og snemanden, Le père Noël contre le bonhomme de neige, Santa vs el Hombre de Nieve 3D, Santa vs. the Snowman, Приключения Снеговика и Санты, サンタVSスノーマン

Рейтинг мультфильма

5.7
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 

Отзывы о мультфильме

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