Отзывы о мультфильме
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...Одним морозным днем симпатичный Снеговик забредает в Деревню Санты. В окне мастерской, где делают подарки, он видит сверкающую новую флейту. Не устояв перед соблазном, Снеговик крадёт ее. Это на первый взгляд несущественное происшествие оборачивается гигантской битвой за Рождество, в которой Снеговик со своими подручными выступают против Санты и его армии эльфов. Цель Снеговика — отвоевать у почтенного пожилого джентльмена в красном сегмент эксклюзивно принадлежащего ему мирового рынка доставки рождественских подарков.
|11 декабря 2003
|Россия
|Киносфера
|0+
|11 декабря 2003
|Казахстан
|11 декабря 2003
|Украина