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Благословите женщину, 2003

2003 / Россия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

СССР, начало 1930-х годов. Юная Вера знакомится с солидным военным Александром Ларичевым, случайно оказавшимся проездом в ее родном поселке. Всем сердцем полюбив этого мужчину, Вера становится его женой и отправляется за ним следом, к месту его службы. Нелегкий характер супруга, бытовые тяготы, аборт – на долю девушки выпадает немало испытаний, но она стойко переносит их и становится лишь сильнее. Между тем начинается Вторая мировая война. Ларичев оказывается в немецком плену, и, как того следовало ожидать, после Победы его начинают подозревать в шпионаже. Военной карьере Александра приходит конец, и день за днем, до самой его смерти, Вера, как может, поддерживает мужа и всех домочадцев.

  • В основу сценария легла повесть советской писательницы Ирины Грековой «Хозяйка гостиницы». 
  • Исполнительница главной роли Светлана Ходченкова была номинирована на премию «Ника», а также получила приз за лучшую женскую роль кинофестиваля «Литература и кино», который проходил в Гатчине в 2004 году. 
  • Музыку к фильму написал Евгений Дога. Это не единственная картина Станислава Говорухина, над музыкальным сопровождением которого работал композитор. «Черная вуаль» (1995), «Милый друг давно забытых лет» (1996), «Артистка» (2007) – те фильмы, над которыми Говорухин и Дога работали вместе.

Действие фильма разворачивается в небольшом приморском посёлке в предвоенные годы. Совсем юная девушка безумно влюбляется в приезжего военного и отправляется с ним к месту его службы. Через тяготы армейского быта, военное лихолетье приносит она своё чувство к немолодому мужу, отдавая себя без остатка. Фильм о самоотверженной любви и верности, о великом и пронзительном чувстве, которое даётся только избранным.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 4 сентября 2003
Премьера в мире 28 августа 2003
Возраст 12+
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Благословите женщину 1 постер
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Благословите женщину
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