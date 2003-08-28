Благословите женщину, 2003

СССР, начало 1930-х годов. Юная Вера знакомится с солидным военным Александром Ларичевым, случайно оказавшимся проездом в ее родном поселке. Всем сердцем полюбив этого мужчину, Вера становится его женой и отправляется за ним следом, к месту его службы. Нелегкий характер супруга, бытовые тяготы, аборт – на долю девушки выпадает немало испытаний, но она стойко переносит их и становится лишь сильнее. Между тем начинается Вторая мировая война. Ларичев оказывается в немецком плену, и, как того следовало ожидать, после Победы его начинают подозревать в шпионаже. Военной карьере Александра приходит конец, и день за днем, до самой его смерти, Вера, как может, поддерживает мужа и всех домочадцев.