Фредди против Джейсона, 2003

Приготовьтесь к финальной схватке!

Фредди Крюгер пребывает в аду. Десять лет прошло с тех пор, как Крюгер, один из самых устрашающих персонажей всех времен жанра ужасов (из сериала "Кошмар на улице Вязов"), овладел людскими помыслами с целью взыскать свое смертоносное обличье мести и убийства. Но теперь жители города, полные твердой решимости раз и навсегда покончить с Фредди, систематически стирают его память. Потенциальные жертвы стали принимать специальные медицинские препараты, избавляющие их от сновидений, тем самым делая виртуоза ночных кошмаров бессильным. Горожане полностью искоренили свой страх перед Фредди, что для такого эгоцентричного психопата, мнящего себя легендарным маньяком, поистине равносильно мучительной смерти. Будто узник в камере пожизненного заключения, Фредди вынужден довольствоваться выстраиванием планов фантастической мести, которой никогда не суждено сбыться.

Но лишь до тех пор, пока ему не приходит в голову мысль воскресить Джейсона Вурхиса, знаменитого психопата, не уступающего ему самому в жестокости, из сериала "Пятница, 13-е". Джейсон являет собой прекрасную возможность для Фредди снова укоренить страх в сердцах жителей улицы Вязов. Проникнув в помыслы Вурхиса, Фредди удается восстать из ада. Видя насколько легко манипулировать Джейсоном, Фредди настраивает его на набег в Спрингвуд, чтобы положить начало новой эпохе террора и ужаса.