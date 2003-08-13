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Фредди против Джейсона Фредди против Джейсона
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Freddy Vs. Jason

Фредди против Джейсона, 2003

2003 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Приготовьтесь к финальной схватке!

Фредди Крюгер пребывает в аду. Десять лет прошло с тех пор, как Крюгер, один из самых устрашающих персонажей всех времен жанра ужасов (из сериала "Кошмар на улице Вязов"), овладел людскими помыслами с целью взыскать свое смертоносное обличье мести и убийства. Но теперь жители города, полные твердой решимости раз и навсегда покончить с Фредди, систематически стирают его память. Потенциальные жертвы стали принимать специальные медицинские препараты, избавляющие их от сновидений, тем самым делая виртуоза ночных кошмаров бессильным. Горожане полностью искоренили свой страх перед Фредди, что для такого эгоцентричного психопата, мнящего себя легендарным маньяком, поистине равносильно мучительной смерти. Будто узник в камере пожизненного заключения, Фредди вынужден довольствоваться выстраиванием планов фантастической мести, которой никогда не суждено сбыться.

Но лишь до тех пор, пока ему не приходит в голову мысль воскресить Джейсона Вурхиса, знаменитого психопата, не уступающего ему самому в жестокости, из сериала "Пятница, 13-е". Джейсон являет собой прекрасную возможность для Фредди снова укоренить страх в сердцах жителей улицы Вязов. Проникнув в помыслы Вурхиса, Фредди удается восстать из ада. Видя насколько легко манипулировать Джейсоном, Фредди настраивает его на набег в Спрингвуд, чтобы положить начало новой эпохе террора и ужаса.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 5 декабря 2003
Премьера в мире 13 августа 2003
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик КАРО Премьер
Бюджет $30 000 000
Режиссер
Ронни Ю
В ролях
Кен Кирцингер
Моника Кина
Келли Роулэнд
Джейсон Риттер
Джейсон Риттер
Крис Маркетт
Крис Маркетт
Все актеры и съемочная группа
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Ура! То, о чем так долго говорило, о чем веками мечтало прогрессивное человечество, – свершилось. Встретились два прекрасных, два настоящих человека, двое величайших гуманистов нашего времени: Фредди Крюгер, добрый гений и ангел-хранитель улицы Вязов, и Джейсон Вурхиз, альтернативный Дед Мороз/Санта-Клаус, приходящий в пятницу, 13-го. Долго, слишком долго они несли свет и радость миру поодиночке, каждый даря людям счастье в своем тихом маленьком уголке; но теперь они решили соединить свои…
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