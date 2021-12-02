Железнодорожный романс, 2002

Обаятельный и добродушный москвич Алексей встречает девушку своей мечты и придумывает весьма оригинальный способ для объяснения с возлюбленной. Но вместо свидания попадает в переделку, которая стоит ему потери работы и квартиры.



На долгие годы, он оказывается невольным скитальцем, бегущим от своего прошлого и от правоохранительных органов, в конфликт с которыми невольно вступил. Смешные и одновременно рискованные приключения следуют одно за другим. И в один прекрасный день накануне Нового года давняя любовь Алексея вновь напоминает о себе и заставляет героя пойти на самую фантастическую и рискованную авантюру в его жизни.



Именно она, любовь, может теперь привести Алексея к полной катастрофе, или подарить ему избавление от долгих мытарств и счастье взаимности.