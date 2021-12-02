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Железнодорожный романс
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Железнодорожный романс, 2002

2002 / Россия
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О фильме

Обаятельный и добродушный москвич Алексей встречает девушку своей мечты и придумывает весьма оригинальный способ для объяснения с возлюбленной. Но вместо свидания попадает в переделку, которая стоит ему потери работы и квартиры.

На долгие годы, он оказывается невольным скитальцем, бегущим от своего прошлого и от правоохранительных органов, в конфликт с которыми невольно вступил. Смешные и одновременно рискованные приключения следуют одно за другим. И в один прекрасный день накануне Нового года давняя любовь Алексея вновь напоминает о себе и заставляет героя пойти на самую фантастическую и рискованную авантюру в его жизни.

Именно она, любовь, может теперь привести Алексея к полной катастрофе, или подарить ему избавление от долгих мытарств и счастье взаимности.

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Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2002
Возраст 12+
Режиссер
Иван Соловьев
В ролях
Егор Бероев
Егор Бероев
Ольга Будина
Ольга Будина
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Нина Гребешкова
Нина Гребешкова
Александр Семчев
Александр Семчев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Железнодорожный романс 1 постер
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2 декабря 2021 16:30
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