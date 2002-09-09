Телефонная будка, 2002

Один телефонный звонок может изменить всю жизнь человека или даже оборвать ее. Герой фильма Стью Шеферд становится пленником телефонной будки. На другом конце провода — серийный убийца со снайперской винтовкой, угрожающий застрелить Стью, если тот повесит трубку. Что вы сделаете, если услышите, как в телефонной будке зазвонил телефон? Скорее всего, инстинктивно поднимете трубку, хотя прекрасно знаете, что кто-то просто ошибся номером. Вот и Стью кажется, что на звонок надо обязательно ответить, а в результате он оказывается втянутым в чудовищную игру. "Только положи трубку, и ты — труп", — говорит ему невидимый собеседник. Оказавшиеся рядом полицейские не подозревают о существовании невидимого преступника и думают, что опасность исходит от Стью. Старший офицер, капитан Рэйми, пытается выманить Стью из будки. Но он не знает, что он, его подчиненные, журналисты, слетевшиеся к месту происшествия, а также жена Стью Келли и его клиентка и потенциальная любовница Памела — все они находятся под прицелом убийцы. По мере того, как день клонится к вечеру, эгоист и циник Стью переживает удивительную метаморфозу. Его телефонный собеседник срывает с него все покровы притворства. Ложь и полуправда, которыми Стью раньше жил, теряют всякий смысл. Теперь ему приходится искать в себе глубоко запрятанные резервы и силы, чтобы перехитрить опасного противника. Но в результате игра становится еще опаснее.