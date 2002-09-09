Телефонная будка, 2002

Стью – бессовестный рекламщик, который ради хорошего куша не брезгует использовать грязный пиар, обман и шантаж. Но однажды это приводит к серьезным неприятностям: машинально ответив на звонок, раздавшийся в телефонной будке, Стью слышит незнакомый голос и узнает, что он на прицеле у снайпера. Неизвестный стрелок, знающий о его делах все, заставляет Стью совершать звонки и делать признания, которые уничтожают его репутацию. Смертельная опасность, нависшая над Стью, не позволяет выйти из игры.
Один телефонный звонок может изменить всю жизнь человека или даже оборвать ее. Герой фильма Стью Шеферд становится пленником телефонной будки. На другом конце провода — серийный убийца со снайперской винтовкой, угрожающий застрелить Стью, если тот повесит трубку. Что вы сделаете, если услышите, как в телефонной будке зазвонил телефон? Скорее всего, инстинктивно поднимете трубку, хотя прекрасно знаете, что кто-то просто ошибся номером. Вот и Стью кажется, что на звонок надо обязательно ответить, а в результате он оказывается втянутым в чудовищную игру. "Только положи трубку, и ты — труп", — говорит ему невидимый собеседник. Оказавшиеся рядом полицейские не подозревают о существовании невидимого преступника и думают, что опасность исходит от Стью. Старший офицер, капитан Рэйми, пытается выманить Стью из будки. Но он не знает, что он, его подчиненные, журналисты, слетевшиеся к месту происшествия, а также жена Стью Келли и его клиентка и потенциальная любовница Памела — все они находятся под прицелом убийцы. По мере того, как день клонится к вечеру, эгоист и циник Стью переживает удивительную метаморфозу. Его телефонный собеседник срывает с него все покровы притворства. Ложь и полуправда, которыми Стью раньше жил, теряют всякий смысл. Теперь ему приходится искать в себе глубоко запрятанные резервы и силы, чтобы перехитрить опасного противника. Но в результате игра становится еще опаснее.