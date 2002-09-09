Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Треугольник печали" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Телефонная будка Телефонная будка
Киноафиша Фильмы Телефонная будка
Phone Booth

Телефонная будка, 2002

2002 / США
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Стью – бессовестный рекламщик, который ради хорошего куша не брезгует использовать грязный пиар, обман и шантаж. Но однажды это приводит к серьезным неприятностям: машинально ответив на звонок, раздавшийся в телефонной будке, Стью слышит незнакомый голос и узнает, что он на прицеле у снайпера. Неизвестный стрелок, знающий о его делах все, заставляет Стью совершать звонки и делать признания, которые уничтожают его репутацию. Смертельная опасность, нависшая над Стью, не позволяет выйти из игры.

  • Сцена, когда Стью во всем признается, снята с первого дубля. Колин Фаррелл получил аплодисменты присутствующих сразу после того, как прозвучала команда «Стоп, снято». 
  • Актеры массовки не были знакомы со сценарием, поэтому большинство их реакций искренние. 
  • Майкл Бэй раздумывал о режиссуре этого фильма. Когда он встретился с сценаристом и продюсерами, первое, что он спросил, было: «Как мы можем вытащить его из телефонной будки?»
  • События фильма разворачиваются в реальном времени.
  • Телефонная будка действительно работала, и кто-то на другой линии ассистировал Колину Фарреллу в качестве звонящего, а голос Кифера Сазерленда был добавлен во время постобработки. 
  • Изначально кинотеатральная премьера фильма была запланирована на 15 ноября 2002 года. Однако из-за снайперских атак в Мэриленде и Вашингтоне студия 20th Century Fox решила перенести выпуск фильма на весну 2003 года. 

Один телефонный звонок может изменить всю жизнь человека или даже оборвать ее. Герой фильма Стью Шеферд становится пленником телефонной будки. На другом конце провода — серийный убийца со снайперской винтовкой, угрожающий застрелить Стью, если тот повесит трубку. Что вы сделаете, если услышите, как в телефонной будке зазвонил телефон? Скорее всего, инстинктивно поднимете трубку, хотя прекрасно знаете, что кто-то просто ошибся номером. Вот и Стью кажется, что на звонок надо обязательно ответить, а в результате он оказывается втянутым в чудовищную игру. "Только положи трубку, и ты — труп", — говорит ему невидимый собеседник. Оказавшиеся рядом полицейские не подозревают о существовании невидимого преступника и думают, что опасность исходит от Стью. Старший офицер, капитан Рэйми, пытается выманить Стью из будки. Но он не знает, что он, его подчиненные, журналисты, слетевшиеся к месту происшествия, а также жена Стью Келли и его клиентка и потенциальная любовница Памела — все они находятся под прицелом убийцы. По мере того, как день клонится к вечеру, эгоист и циник Стью переживает удивительную метаморфозу. Его телефонный собеседник срывает с него все покровы притворства. Ложь и полуправда, которыми Стью раньше жил, теряют всякий смысл. Теперь ему приходится искать в себе глубоко запрятанные резервы и силы, чтобы перехитрить опасного противника. Но в результате игра становится еще опаснее.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2002
Премьера в России 5 июня 2003
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 9 сентября 2002
Возраст 16+
Режиссер
Джоэл Шумахер
Джоэл Шумахер
В ролях
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Джек Ричер
Джек Ричер (2012)
7.811594
Что скрывает ложь
Что скрывает ложь (2011)
7
Двенадцать
Двенадцать (2010)
7.285714
Огни святого Эльма
Огни святого Эльма (1985)
8
Точка обстрела
Точка обстрела (2007)
7.5
Время убивать
Время убивать (1996)
8.384615
Колыбельная для Пи
Колыбельная для Пи (2010)
6.6666665
Полураспад Тимофея Березина
Полураспад Тимофея Березина (2006)
6.5
Биг - Сюр
Биг - Сюр (2013)
5.818182
Мерзлая земля
Мерзлая земля (2013)
7.5
Страна тигров
Страна тигров (2000)
6.4166665
Большие дебаты
Большие дебаты (2007)
7.5333333
Фильм находится в подборках
Боевики про снайперов Боевики про снайперов
Постер фильма Телефонная будка 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Телефонная будка смотреть онлайн

Телефонная будка
Смотрите в за 1 ₽

Похожие фильмы онлайн

Джек Ричер
 
Что скрывает ложь
 
Мерзлая земля
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Телефонная будка
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кевин Спейси получил роль в британском инди-триллере Картина будет сделана в духе «Телефонной будки».
Написать
29 ноября 2022 13:50
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Ёлки 9
Ёлки 9
2022, Россия, комедия
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Покерфейс
Покерфейс
2022, США, триллер
На ощупь
На ощупь
2022, Россия, драма, триллер
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Честный развод 2
Честный развод 2
2022, Россия, комедия
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Царство против разбойников
Царство против разбойников
2022, Россия, анимация, семейный
Корабль в Пусан
Корабль в Пусан
2022, Корея, боевик, криминал, фантастика
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Related video
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши