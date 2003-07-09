Плохие парни 2, 2003

Спустя восемь лет после событий первого фильма детективы отдела по борьбе с наркотиками Маркус Бернетт и Майк Лоури расследуют поток экстази, идущий в город через Кубу, который приводит их к митингу KKK и провозу наркотиков. Тем временем Майк скрывает отношения с сестрой Маркуса Сид, которая является агентом под прикрытием, о чем ни Маркус, ни Майк не знают. Перевозя деньги российской бандитской группировке, распространяющей экстази, их заказчику, Сид подвергается нападению. Майк и Маркус непреднамеренно попадают в бой. На этот раз героям предстоит бороться не только с преступностью, но и друг с другом…
Детективы отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Майк Лоури и Маркус Бэрнетт получают задание расследовать схему доставки нового наркотика в Майами. Это расследование выводит их на искусный заговор, сплетенный местным наркобароном с целью поставить под контроль всю торговлю наркотиками в городе. По чистой случайности про эти амбициозные планы узнают и остальные игроки нелегального рынка, в результате чего вспыхивает настоящая война. Несмотря на это, Майку и Маркусу удается успешно справляться с натиском наркомафии и сажать дилеров за решетку. Но ситуация начинает выходить из-под контроля, когда Майк не на шутку увлекается сестрой Маркуса, Сидни. Торжество закона висит на волоске – ведь вместо выполнения спецзаданий детективы начинают выяснять отношения между собой...