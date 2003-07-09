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Bad Boys II

Плохие парни 2, 2003

2003 / США
7.9 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Спустя восемь лет после событий первого фильма детективы отдела по борьбе с наркотиками Маркус Бернетт и Майк Лоури расследуют поток экстази, идущий в город через Кубу, который приводит их к митингу KKK и провозу наркотиков. Тем временем Майк скрывает отношения с сестрой Маркуса Сид, которая является агентом под прикрытием, о чем ни Маркус, ни Майк не знают. Перевозя деньги российской бандитской группировке, распространяющей экстази, их заказчику, Сид подвергается нападению. Майк и Маркус непреднамеренно попадают в бой. На этот раз героям предстоит бороться не только с преступностью, но и друг с другом… 

  • Кадры из фильма снимались в «Птичьем доме» в Делрей-Бич, штат Флорида. Особняк стоял почти завершенным и пустовал в течение многих лет, прежде чем его купили. Новый владелец рекламировал в Variety кинокомпанию, которая хочет использовать особняк в кино и взорвать его. К концу съемок от дома остался только бассейн.
  • Когда юный Деннис Грин, сыгравший Реджи, появился на съемках, охранник Мартина Лоуренса сказал ему, что он не должен смотреть в глаза Лоуренсу или разговаривать с ним, иначе Лоуренс устроит ему неприятности. Все это было уловкой, устроенной режиссером Майклом Бэем, который хотел, чтобы мальчик искренне боялся Лоуренса. 
  • Автомобиль, на котором Уилл Смит едет после морга, – концепт-кар Buick Blackhawk. 

Детективы отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Майк Лоури и Маркус Бэрнетт получают задание расследовать схему доставки нового наркотика в Майами. Это расследование выводит их на искусный заговор, сплетенный местным наркобароном с целью поставить под контроль всю торговлю наркотиками в городе. По чистой случайности про эти амбициозные планы узнают и остальные игроки нелегального рынка, в результате чего вспыхивает настоящая война. Несмотря на это, Майку и Маркусу удается успешно справляться с натиском наркомафии и сажать дилеров за решетку. Но ситуация начинает выходить из-под контроля, когда Майк не на шутку увлекается сестрой Маркуса, Сидни. Торжество закона висит на волоске – ведь вместо выполнения спецзаданий детективы начинают выяснять отношения между собой...

7.9 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 15 октября 2003
Премьера в мире 9 июля 2003
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Бэй
Майкл Бэй
В ролях
Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Уилл Смит
Уилл Смит
Тереза Рэндл
Том Хиллманн
Джино Салвано
Все актеры и съемочная группа
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На экраны снова вернулась сладкая парочка придурковатых полицейских из Майами, вечно влипающих в неприятные истории. Одного зовут Мартином Лоуренсом, другого – Уиллом Смитом. Во второй серии «плохие парни» ловят наркодельцов, торгующих «палеными» экстази, а также диковатого вида гаитянских отморозков, которые чужие барыши от продажи таблеток пытаются прибрать к неопрятным рукам. Попутно Уилл Смит крутит роман с сестрой Лоуренса – агентом ФБР, работающей под прикрытием. Но главное, конечно, не…
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disturatro 23 февраля 2023, 18:39
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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