На днях в организацию, где я работаю, пришел человек с кондитерского комбината «Невские берега» и принес фирменный торт под названием «Американский пирог». Блюдо было изумительно вкусным, но на середине куска мне вдруг пришла в голову нелепая мысль: а что, если к этому торту кто-нибудь из пекарей воспылал безумной страстью? Тяжелая, знаете ли, мысль. А вообще-то третий кусок «Американского пирога» значительно умнее – по нынешним-то меркам – первых двух. Потому что здесь в перерывах между…