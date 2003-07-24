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Постер фильма Американский пирог 3: свадьба
6.5
Киноафиша Фильмы Американский пирог 3: свадьба
6.5

Американский пирог 3: свадьба

, 2003
American Wedding
США, Германия / комедия / 18+
Постер фильма Американский пирог 3: свадьба
6.5

О фильме

Естественный прогресс любой компании – свадьбы. Новая серия молодежной комедии "на грани фола" рассказывает о смешных историях, связанных с последними добрачными приключениями наших героев Продолжительность: 102 мин.

В ролях

Джейсон Биггс
Джейсон Биггс
Jim Levenstein
Томас Иэн Николас
Томас Иэн Николас
Кевин Майерс
Эдди Кэй Томас
Эдди Кэй Томас
Пол Финч
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Стив Стифлер
Элисон Ханниган
Элисон Ханниган
Michelle Flaherty
Юджин Леви
Юджин Леви
Отец Джима
Дженьюэри Джонс
Дженьюэри Джонс
Cadence Flaherty
Патрик Галло
Фред Уиллард
Фред Уиллард
Harold Flaherty
Молли Чик
Jim's Mom
Дебора Раш
Mary Flaherty
Режиссер Джесси Дилан
Сценарист Адам Герц
Композитор Кристоф Бек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 24 июля 2003
Дата выхода
4 сентября 2003 Россия 16+
7 августа 2003 Австралия
22 августа 2003 Австрия
4 декабря 2003 Аргентина
2 октября 2003 Беларусь
24 сентября 2003 Бельгия
24 октября 2003 Болгария
28 ноября 2003 Бразилия
15 августа 2003 Великобритания
25 сентября 2003 Венгрия
26 ноября 2003 Венесуэла
21 августа 2003 Германия
23 октября 2003 Гонконг
17 октября 2003 Греция
10 октября 2003 Дания
11 сентября 2003 Израиль
8 октября 2003 Индонезия
15 августа 2003 Ирландия
29 августа 2003 Исландия
22 августа 2003 Испания
3 октября 2003 Италия
2 октября 2003 Казахстан
1 августа 2003 Канада
26 сентября 2003 Кения
17 октября 2003 Кипр
5 декабря 2003 Колумбия
4 декабря 2003 Ливан
24 октября 2003 Литва
5 сентября 2003 Мексика
17 сентября 2003 Нидерланды
2 октября 2003 Новая Зеландия
29 августа 2003 Норвегия
28 ноября 2003 Панама
11 декабря 2003 Перу
12 сентября 2003 Польша
12 сентября 2003 Португалия
1 августа 2003 США
9 октября 2003 Сингапур
23 октября 2003 Словения
4 октября 2003 Тайвань
3 октября 2003 Турция
23 октября 2003 Украина
22 октября 2003 Филиппины
10 октября 2003 Финляндия
15 октября 2003 Франция
2 октября 2003 Хорватия
23 октября 2003 Чехия
5 декабря 2003 Чили
15 октября 2003 Швейцария
5 сентября 2003 Швеция
25 декабря 2003 Эквадор
10 октября 2003 Эстония
3 октября 2003 ЮАР
21 ноября 2003 Южная Корея
23 июня 2004 Япония
MPAA R
Бюджет $55 000 000
Сборы в мире $232 722 935
Производство Universal Pictures, Zide-Perry Productions, LivePlanet
Другие названия
American Wedding, American Pie: The Wedding, American Pie - The Wedding, American Pie - La Boda, American Pie: Jetzt wird geheiratet, American pie: La boda, Американский пирог 3: Свадьба, American Pie - Il matrimonio, American Pie - O Casamento, American pie - O gamos, American Pie : Marions-les !, American Pie 3, American Pie 3 - O Casamento, American Pie 3: Piece of Pie, American Pie: ¡Menuda boda!, American Pie: Bryllupet, American Pie: Marions-les!, American Pie: O Casamento, American Pie: Wesele, American pie: Ο γάμος, Američka pita 3 - Venčanje, Američka pita 3: Vjenčanje, Amerikachu pirogi 3: To'y, Amerikai pite - Az esküvő, Amerikan Pastası 3: Düğün, Amerikan Piroqu 3: Toy, Amerikāņu Pīrāgs 3. Amerikāņu kāzas, Amerikietiškas pyragas: vestuvės, Ameriska pita 3, Bánh Mỹ 3: Đám Cưới Kiểu Mỹ, Folies de graduation: Le mariage, Kuum pirukas 3: Pulmad, Le mariage, Placintă Americană - Nunta, Prci, prci, prcičky 3: Svatba, Американдық пирог 3: Үйлену тойы, Американски пай 3: Сватбата, Американський пиріг 3: Весілля, アメリカン・パイ3 ウェディング大作戦, 美國派之''昏''禮, 美国派之“昏”礼, American Pie 3: La boda, American Pie: O Gámos, Amerikanski paĭ 3: Svatbata, Amerikanskiy pirog 3: Svad'ba, Prci, prci, prcičky 3, アメリカン・パイ3／ウェディング大作戦, 아메리칸 파이 3, American Pie 3 - The Wedding, American Pie 3 La Boda, American Pie 3 Menuda boda, American Pie 3: American Wedding, Amerykansʹkyy Pyrih 3: Vesillya, アメリカン・パイ3:ウェディング大作戦, アメリカン・パイ３：ウェディング大作戦, 美国派3, American Pie 3 - Jetzt wird geheiratet

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 24 голоса
6.3 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2666 В жанре «комедия»  695 В фильмах США  1617 В фильмах Германии  95 В фильмах 2003 года  27
Обновлено 8 декабря 2020

Наша рецензия

На днях в организацию, где я работаю, пришел человек с кондитерского комбината «Невские берега» и принес фирменный торт под названием «Американский пирог». Блюдо было изумительно вкусным, но на середине куска мне вдруг пришла в голову нелепая мысль: а что, если к этому торту кто-нибудь из пекарей воспылал безумной страстью? Тяжелая, знаете ли, мысль. А вообще-то третий кусок «Американского пирога» значительно умнее – по нынешним-то меркам – первых двух. Потому что здесь в перерывах между…

Отзывы о фильме

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