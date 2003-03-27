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Киноафиша Фильмы Даже не думай!

Даже не думай!

Dazhe ne dumay! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

"Даже не думай!" — это крылатая фраза, которую произносит любой уважающий себя супергерой боевика. Главные герои — безработный актер, спортсмен и работник видеопроката — молодые, сильные духом и веселые ребята. В криминальном мире свои законы, но новичкам всегда везет. Бросив вызов миру, ребята действуют на свой страх и риск, не думая о последствиях. Обычные парни с юношеским задором и чувством юмора, не супермены, но авантюристы, они строят свою жизнь спонтанно, как получится. Насмотревшись фильмов, и подражая героям боевиков, ребята решаются "пойти на дело"...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 27 марта 2003
Дата выхода
31 марта 2003 Россия 16+
27 марта 2003 Беларусь
27 марта 2003 Казахстан
27 марта 2003 Украина
Бюджет $700 000
Производство Top Line Production
Другие названия
Dazhe ne dumay!, Don't Even Think About It!, Don't Even Think!, Nawet nie myśl!, Vergiss es!, Даже не думай!
Режиссер
Руслан Бальтцер
Руслан Бальтцер
В ролях
Алексей Панин
Алексей Панин
Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
Дельфин
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Валерий Николаев
Валерий Николаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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