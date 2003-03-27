"Даже не думай!" — это крылатая фраза, которую произносит любой уважающий себя супергерой боевика. Главные герои — безработный актер, спортсмен и работник видеопроката — молодые, сильные духом и веселые ребята. В криминальном мире свои законы, но новичкам всегда везет. Бросив вызов миру, ребята действуют на свой страх и риск, не думая о последствиях. Обычные парни с юношеским задором и чувством юмора, не супермены, но авантюристы, они строят свою жизнь спонтанно, как получится. Насмотревшись фильмов, и подражая героям боевиков, ребята решаются "пойти на дело"...
|31 марта 2003
|Россия
|16+
|27 марта 2003
|Беларусь
|27 марта 2003
|Казахстан
|27 марта 2003
|Украина