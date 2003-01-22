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Тайна Заборского омута, 2003

2003 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 4
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О фильме

Действие этого увлекательного детского триллера происходит в провинциальном городке Заборск. Главный герой, Костя, поспорив с друзьями, ныряет в местную речку. За несколько секунд, которые он провел под водой, мальчик испытал невообразимый ужас, столкнувшись лицом к лицу с подводным чудовищем. Обычная летняя забава обернулась для него бедой — от пережитого шока он начинает заикаться. Поделившись жуткими впечатлениями с друзьями, он становится объектом насмешек.

Только его новая подруга — Генриетта, девочка из цирковой семьи, способна протянуть ему руку помощи. Окажется ли двум юным друзьям по плечу разгадать тайну загадочного речного монстра?

5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 22 января 2003
Премьера в мире 22 января 2003
Возраст 0+
Режиссер
Евгений Соколов
В ролях
Максим Емельянов
Максим Емельянов
Никита Остриков
Рина Гришина
Рина Гришина
Дарья Чернявская
Иван Ролдугин
Все актеры и съемочная группа
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