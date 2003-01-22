Тайна Заборского омута, 2003

Действие этого увлекательного детского триллера происходит в провинциальном городке Заборск. Главный герой, Костя, поспорив с друзьями, ныряет в местную речку. За несколько секунд, которые он провел под водой, мальчик испытал невообразимый ужас, столкнувшись лицом к лицу с подводным чудовищем. Обычная летняя забава обернулась для него бедой — от пережитого шока он начинает заикаться. Поделившись жуткими впечатлениями с друзьями, он становится объектом насмешек.

Только его новая подруга — Генриетта, девочка из цирковой семьи, способна протянуть ему руку помощи. Окажется ли двум юным друзьям по плечу разгадать тайну загадочного речного монстра?