Мир изменился. Отошла в прошлое (в том числе и стараниями бывшего оперуполномоченного угрозыска Филиппа Коренева по прозвищу Лис) проблема "смены вех" в отечественном криминальном мире. В повседневный обиход вошли вещи и понятия, еще совсем недавно казавшиеся невероятными допущениями писателей-фантастов. Еще недавно незыблемые, казалось, границы между странами стали практически прозрачными. И на первый план вышла новая, далеко не призрачная угроза – международный терроризм, не имеющий национальности и в равной степени угрожающий безопасности всего мира. Вместе с окружающей действительностью изменился и сам Лис. Он принимает вызов террористов. Но теперь им двигают не только принципы долга и справедливости, которыми он руководствовался, будучи сотрудником угрозыска, сохранил во время вынужденного пребывания в местах не столь отдаленных и, выйдя на свободу, собственными руками, "по мере сил" претворял в жизнь. Теперь Лис не просто стоит на страже абстрактной справедливости. Ему есть, кого защищать. Из одинокого воина-самурая, которому нечего терять и живущего так, как будто он уже умер, Лис превратился в хранителя домашнего очага. Он стал мужем спасенной им Любы. И совсем скоро станет отцом ее ребенка. Теперь Лису предстоит не только одолеть вселенское зло, но и попытаться разобраться в своем собственном внутреннем мире, который раз и навсегда изменил для него очертания с появлением любимой женщины. И еще неизвестно, какая схватка окажется для Лиса более сложной – борьба с вселенским злом или преодоление собственных сомнений и комплексов. Продолжительность: 124 мин