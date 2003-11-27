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Постер фильма Антикиллер 2: Антитеррор
5.6
Киноафиша Фильмы Антикиллер 2: Антитеррор
5.6

Антикиллер 2: Антитеррор

, 2003
Antikiller 2: Antiterror
Россия / боевик / 18+
Постер фильма Антикиллер 2: Антитеррор
5.6

О фильме

Мир изменился. Отошла в прошлое (в том числе и стараниями бывшего оперуполномоченного угрозыска Филиппа Коренева по прозвищу Лис) проблема "смены вех" в отечественном криминальном мире. В повседневный обиход вошли вещи и понятия, еще совсем недавно казавшиеся невероятными допущениями писателей-фантастов. Еще недавно незыблемые, казалось, границы между странами стали практически прозрачными. И на первый план вышла новая, далеко не призрачная угроза – международный терроризм, не имеющий национальности и в равной степени угрожающий безопасности всего мира. Вместе с окружающей действительностью изменился и сам Лис. Он принимает вызов террористов. Но теперь им двигают не только принципы долга и справедливости, которыми он руководствовался, будучи сотрудником угрозыска, сохранил во время вынужденного пребывания в местах не столь отдаленных и, выйдя на свободу, собственными руками, "по мере сил" претворял в жизнь. Теперь Лис не просто стоит на страже абстрактной справедливости. Ему есть, кого защищать. Из одинокого воина-самурая, которому нечего терять и живущего так, как будто он уже умер, Лис превратился в хранителя домашнего очага. Он стал мужем спасенной им Любы. И совсем скоро станет отцом ее ребенка. Теперь Лису предстоит не только одолеть вселенское зло, но и попытаться разобраться в своем собственном внутреннем мире, который раз и навсегда изменил для него очертания с появлением любимой женщины. И еще неизвестно, какая схватка окажется для Лиса более сложной – борьба с вселенским злом или преодоление собственных сомнений и комплексов. Продолжительность: 124 мин

В ролях

Гоша Куценко
Гоша Куценко
Lis (The Fox)
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Krest (The Cross)
Иван Бортник
Иван Бортник
Petruccio
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Lyuba
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Metis
Сергей Векслер
Сергей Векслер
Litvinov
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Uzhakh
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Любомирас Лауцявичюс
Любомирас Лауцявичюс
Режиссер Егор Кончаловский
Сценарист Виктор Шамиров, Фуад Ибрагимбеков, Daniil Koretskiy, Yuriy Perov
Композитор Сологуб, Виктор Григорьевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 27 ноября 2003
Дата выхода
12 декабря 2003 Россия
27 ноября 2003 Беларусь
27 ноября 2003 Казахстан
27 ноября 2003 Украина
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $2 617 287
Производство Rex Media
Другие названия
Antikiller 2: Antiterror, killer², Adistaktos timoros 2, Antykiller 2: Antyterroryści, Антикиллер 2: Антитеррор, Антикилър 2, Antikiller 2 - Antiterror, Антикиллер 2. Антитеррор

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 29 мая 2024

Наша рецензия

Второй «Антикиллер» достаточно сильно отличается от первого. Если там герой был одинок и промышлял деланием добрых дел в основном во имя самовыживания, то здесь он включен в спаянную команду борцов со злом. Если там вышеупомянутое зло было рассеяно повсеместно, не исключая даже старушек, мародерствовавших на ниве окровавленных трупов офицеров милиции, то здесь зло идеологически очерчено предельно четко: организованная преступная группировка (чья – прямо не сказано, но понятно, что чеченцев)…

Отзывы о фильме

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