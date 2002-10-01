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Постер фильма Морское приключение
6.2
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6.2

Морское приключение

, 2003
Boat Trip
США / комедия / 18+
Постер фильма Морское приключение
6.2

О фильме

Отвергнутый изменившей ему с первым проходимцем любимой девушкой, Джерри получает от своего друга Ника предложение зализать раны и отправиться в морское путешествие на корабле, битком набитом роскошными девушками. Едва отчалив от берега, неожиданно они узнают, что это круиз для геев, и вынуждены терпеть наглые выходки со стороны эксцентричного миллионера и беззастенчивого психопата, положившего глаз на Ника.

Но не все так плохо, и жизнь начинает приобретать яркие краски и бурлить после того, как корабль подбирает затерявшуюся в открытом море шлюпку с пятнадцатью великолепными загорелыми девушками из Шведской Бикини Команды, которые, в общем то не против... Такая удача им даже и не снилась, ведь все что им надо сделать, чтобы получить роскошных красоток – это просто прикинуться геями...ну, и конечно, держать ухо востро...

В ролях

Виктория Сильвестедт
Inga
Роджер Мур
Роджер Мур
Ллойд Фавершэм
Кьюба Гудинг мл
Кьюба Гудинг мл
Джерри Робинсон
Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Felicia
Оратио Санс
Оратио Санс
Ник Рагоні
Роселин Санчес
Роселин Санчес
Gabriella
Морис Годен
Hector
Лин Шэй
Лин Шэй
Sonya the Coach
Кен Кэмпбелл
Tom
Зен Геснер
Ron
Режиссер Морт Натан
Сценарист Морт Натан, William Bigelow
Композитор Роберт Фолк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 1 октября 2002
Дата выхода
15 мая 2003 Россия Люксор 16+
15 мая 2003 Беларусь
20 февраля 2003 Бразилия 16
4 октября 2002 Великобритания
20 февраля 2003 Германия
27 июля 2003 Дания
4 октября 2002 Ирландия
14 августа 2003 Испания
15 мая 2003 Казахстан
3 апреля 2003 Нидерланды
1 октября 2002 США
15 мая 2003 Украина
3 июля 2003 Чехия 15+
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $15 020 293
Производство Motion Picture Corporation of America (MPCA), International West Pictures (IWP), ApolloMedia Distribution
Другие названия
Boat Trip, Krstarenje, Boat Trip - kuuma sinkkuristeily, Boat Trip: Este barco es un peligro, Çılgınlar gemisi, Croazierã cu ... amor, Croisière en folie, Cruzeiro das Loucas, El crucero de las locas, Hajó a vége, Kuuma sinkkuristeily, Ludo krstarenje, O Barco do Amor, Paadireis, Plnou parou vzad!, Statek miłości, To ploio... tis trelis, Zydrasis kruizas, Το πλοίο της τρελής, Морское приключение, Морська пригода, Разходка с лодка, バナナ★トリップ, Este Barco Es Un Peligro

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 августа 2024

Наша рецензия

Все вы, наверное, помните популярный прошлой осенью спортивный анекдот, посвященный футбольному матчу сборных России и Грузии: «На стадионе внезапно гаснет свет и вокруг наших футболистов в темноте целые трибуны грузинов». Так и героям новой американской комедии пришлось бороться с похожими жизненными трудностями, но все по порядку. От одного молодого афроамериканца уходит девушка к своему автомеханику, стерва порядочная, но парень убивается 6 месяцев, и вот его лучший друг, толстый сантехник,…

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