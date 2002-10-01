Отвергнутый изменившей ему с первым проходимцем любимой девушкой, Джерри получает от своего друга Ника предложение зализать раны и отправиться в морское путешествие на корабле, битком набитом роскошными девушками. Едва отчалив от берега, неожиданно они узнают, что это круиз для геев, и вынуждены терпеть наглые выходки со стороны эксцентричного миллионера и беззастенчивого психопата, положившего глаз на Ника.

Но не все так плохо, и жизнь начинает приобретать яркие краски и бурлить после того, как корабль подбирает затерявшуюся в открытом море шлюпку с пятнадцатью великолепными загорелыми девушками из Шведской Бикини Команды, которые, в общем то не против... Такая удача им даже и не снилась, ведь все что им надо сделать, чтобы получить роскошных красоток – это просто прикинуться геями...ну, и конечно, держать ухо востро...