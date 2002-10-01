Отвергнутый изменившей ему с первым проходимцем любимой девушкой, Джерри получает от своего друга Ника предложение зализать раны и отправиться в морское путешествие на корабле, битком набитом роскошными девушками. Едва отчалив от берега, неожиданно они узнают, что это круиз для геев, и вынуждены терпеть наглые выходки со стороны эксцентричного миллионера и беззастенчивого психопата, положившего глаз на Ника.
Но не все так плохо, и жизнь начинает приобретать яркие краски и бурлить после того, как корабль подбирает затерявшуюся в открытом море шлюпку с пятнадцатью великолепными загорелыми девушками из Шведской Бикини Команды, которые, в общем то не против... Такая удача им даже и не снилась, ведь все что им надо сделать, чтобы получить роскошных красоток – это просто прикинуться геями...ну, и конечно, держать ухо востро...
|15 мая 2003
|Россия
|Люксор
|16+
|15 мая 2003
|Беларусь
|20 февраля 2003
|Бразилия
|16
|4 октября 2002
|Великобритания
|20 февраля 2003
|Германия
|27 июля 2003
|Дания
|4 октября 2002
|Ирландия
|14 августа 2003
|Испания
|15 мая 2003
|Казахстан
|3 апреля 2003
|Нидерланды
|1 октября 2002
|США
|15 мая 2003
|Украина
|3 июля 2003
|Чехия
|15+