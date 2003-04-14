Продолжение (или скорее, пролог) Тупых, судя по отзывам, всех жутко разочаровало. А почему? Вот идут люди смотреть фильм и знают, что не играет там Джимм Керри, что продолжения почти всегда бывают хуже оригинала (хотя бы чисто субъективно: когда смотришь что-то впервые впечатлений гораздо больше), но, видимо, надеются на чудо… И когда выходят из зала, удивленно говорят: «А Джимма Керри-то там нет!», «А первый фильм был смешнее!». Ребята, в детстве и деревья были большими, просто выросли мы,…