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Постер фильма Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда
5.1
Киноафиша Фильмы Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда
5.1

Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда

, 2003
Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd
США / комедия / 18+
Постер фильма Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда
5.1

О фильме

Сюжет фильма разворачивается в 80-х годах в обычной американской школе. Тинэйджеры Гарри и Ллойд невольно оказываются втянутыми в аферу продажного директора Коллинза и его подружки мисс Хеллер. Они решают сделать ребят первыми студентами липового класса для умственно отсталых подростков, чтобы заполучить сто тысяч долларов.

В ролях

Дерек Ричардсон
Гарри Данн
Луис Гусман
Луис Гусман
Ray
Юджин Леви
Юджин Леви
Principal Collins
Рэйчел Николс
Рэйчел Николс
Jessica
Мими Роджерс
Мими Роджерс
Mrs. Dunne
Джулия Даффи
Колин Форд
Колин Форд
Элден Хенсон
Элден Хенсон
Turk
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Шери Отери
Шери Отери
Тил Редманн
Тил Редманн
Уильям Ли Скотт
Уильям Ли Скотт
Режиссер Трой Миллер
Сценарист Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, Bennett Yellin, Robert Brener
Композитор Эбан Шлеттер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 3 октября 2003
Премьера в мире 14 апреля 2003
Дата выхода
7 августа 2003 Россия 16+
7 августа 2003 Беларусь
14 апреля 2003 Бразилия 10
13 июня 2003 Великобритания
2 октября 2003 Германия
25 июля 2003 Греция
7 августа 2003 Казахстан
14 апреля 2003 Нидерланды
29 августа 2003 Португалия
13 июня 2003 США
7 августа 2003 Украина
12 августа 2003 Франция
28 августа 2003 Чехия 12+
MPAA PG-13
Бюджет $19 000 000
Сборы в мире $39 267 515
Производство New Line Cinema, Burg/Koules Productions, Avery Pix
Другие названия
Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd, Dumb & dumberer - quand Harry rencontra Lloyd, Dumm und Dümmerer, Una joven pareja de idiotas, Ahmagh o Ahmaghtar 2: Vaghti Harry ba Lloyd Ashna Mishavad, Blbý a jeste blbejsí: Jak Harry potkal Lloyda, Bukas ir bukesnis. Kai Haris sutiko Loidą, Butec in butec 2, Debi & Lóide 2: Quando Debi Conheceu Lóide, Doidos à Solta - Quando Harry Conheceu Lloyd, Dos tontos muy tontos: Cuando Harry encontró a Lloyd, Dum och ännu dummare - När Harry mötte Lloyd, Dum og dummest: Da Harry mødte Lloyd, Dumb & Dumber 2, Dumb & Dumberer, Dumb és Dumber - Miből lesz a dilibogyó, Dumber & Dumbest, Glup i gluplji: Kad je Harry sreo Lloyda, Głupi i głupszy 2: Kiedy Harry poznał Lloyda, O ilithios kai o panilithioteros: Otan o Harry synantise ton Lloyd, Plusse cloche et très zidiot: Quand Harry rencontre Lloyd, Salak ile Avanak 2: Harry ve Lloyd Buluşursa, Scemo & più scemo - Iniziò così..., Tantalaul si Gogomanul: Cand Harry l-a cunoscut pe Lloyd, Tonto, tontos y retontos, Tosinuija & vielä nuijempi - kun Harry tapasi Lloydin, Tosinuija ja vielä nuijempi, Tosinuija ja vielä nuijempi - kun Harry tapasi Lloydin, When Harry Met Lloyd: Dumb and Dumberer, Ο ηλίθιος και ο πανηλιθιότερος: Όταν ο Χάρι συνάντησε τον Λόιντ, От глупав по-по-глупав: Когато Хари срещна Лойд, Тупий та ще тупіший тупого. Як Гаррі зустрів Ллойда, Тупой и еще тупее тупого, Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда, دامب أند دامبرر: وين هاري ميت لويد, 兩個頭一個大, 新Mr.ダマー　ハリーとロイド、コンビ結成！, Dumb and Dumberer : Quand Harry rencontra Lloyd, Plusse cloche et très zidiot, Blbý a ešte blbší: Ako sa stretli, Dumb and Dumberer 2: When Harry Met Lloyd, טיפשים בלי הפסקה: כשהארי פגש את לויד

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 11 голосов
3.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 февраля 2025

Цитаты

Папа Джессики [заходит в ванную, покрытую шоколадом] О, боже. Он накакал повсюду.
[кричит]
Папа Джессики ЗДЕСЬ НАКАКАНО ПОВСЮДУ! ЧЕРТ! ОНИ НАКАКАЛИ НА ОКНА! О, БОЖЕ! МОЙ ДОМ ПОЛОН НАКАКАННОГО! ОН НАКАКАЛ ПОВСЮДУ! СМОТРИ, ЧТО ОН СДЕЛАЛ, ОН НАКАКАЛ НА СТЕНЫ!

Наша рецензия

Продолжение (или скорее, пролог) Тупых, судя по отзывам, всех жутко разочаровало. А почему? Вот идут люди смотреть фильм и знают, что не играет там Джимм Керри, что продолжения почти всегда бывают хуже оригинала (хотя бы чисто субъективно: когда смотришь что-то впервые впечатлений гораздо больше), но, видимо, надеются на чудо… И когда выходят из зала, удивленно говорят: «А Джимма Керри-то там нет!», «А первый фильм был смешнее!». Ребята, в детстве и деревья были большими, просто выросли мы,…

Отзывы о фильме

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Интересные факты

В самом начале создатели Южный Парк (1997)Трей Паркер и Мэтт Стоун — были приглашены написать приквел за $1.5 million. Позже они отказались от участия в проекте и вернули все полученные деньги студии «Нью Лайн».

Новости о фильме

10 самых неудачных приквелов в истории Голливуда
24 мая 2016 11:44 10 самых неудачных приквелов в истории Голливуда Съемки приквела к успешному фильму – всегда известный риск. Конечно, иногда на выходе можно получить по-настоящему культовый фильм вроде «Крестного отца 2», который может даже

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