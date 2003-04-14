Сюжет фильма разворачивается в 80-х годах в обычной американской школе. Тинэйджеры Гарри и Ллойд невольно оказываются втянутыми в аферу продажного директора Коллинза и его подружки мисс Хеллер. Они решают сделать ребят первыми студентами липового класса для умственно отсталых подростков, чтобы заполучить сто тысяч долларов.
|7 августа 2003
|Россия
|16+
|7 августа 2003
|Беларусь
|14 апреля 2003
|Бразилия
|10
|13 июня 2003
|Великобритания
|2 октября 2003
|Германия
|25 июля 2003
|Греция
|7 августа 2003
|Казахстан
|14 апреля 2003
|Нидерланды
|29 августа 2003
|Португалия
|13 июня 2003
|США
|7 августа 2003
|Украина
|12 августа 2003
|Франция
|28 августа 2003
|Чехия
|12+
В самом начале создатели Южный Парк (1997) — Трей Паркер и Мэтт Стоун — были приглашены написать приквел за $1.5 million. Позже они отказались от участия в проекте и вернули все полученные деньги студии «Нью Лайн».