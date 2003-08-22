Марси Фелд — непревзойденная королева шоппинга, которая понятия не имеет, что такое «рэп»… Она предполагает, что возможно, это — любимое занятие продавцов в бутиках, где она обычно покупает себе наряды. Но очень скоро героине суждено восполнить этот досадный пробел. Рэппер Доктор Эс решает выпустить свой новый скандальный диск в звукозаписывающей компании, которой владеет папочка Марси. Хип-хоп хиты рэп-доктора вызвали настоящую волну общественного протеста, а папочку, в связи с этим пренеприятным обстоятельством, подкосил сердечный приступ. Теперь Марси решает действовать самостоятельно, чтобы спасти репутацию и семейный бизнес. Заручившись поддержкой своих «модных» подружек и вооружившись дизайнерской сумочкой, полной кредитных карточек, Марси принялась отстаивать права черного рэппера Доктора Эс. Чтобы выиграть эту битву, девушке нужно будет расправиться с толпой злобных репортеров, консервативным сенатором в юбке и «опасной» подружкой Доктора Эс-Йо Ло.