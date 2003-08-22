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Постер фильма Марси Икс
3.0
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3.0

Марси Икс

, 2003
Marci X
США / комедия, мюзикл / 18+
Постер фильма Марси Икс
3.0

О фильме

Марси Фелд — непревзойденная королева шоппинга, которая понятия не имеет, что такое «рэп»… Она предполагает, что возможно, это — любимое занятие продавцов в бутиках, где она обычно покупает себе наряды. Но очень скоро героине суждено восполнить этот досадный пробел. Рэппер Доктор Эс решает выпустить свой новый скандальный диск в звукозаписывающей компании, которой владеет папочка Марси. Хип-хоп хиты рэп-доктора вызвали настоящую волну общественного протеста, а папочку, в связи с этим пренеприятным обстоятельством, подкосил сердечный приступ. Теперь Марси решает действовать самостоятельно, чтобы спасти репутацию и семейный бизнес. Заручившись поддержкой своих «модных» подружек и вооружившись дизайнерской сумочкой, полной кредитных карточек, Марси принялась отстаивать права черного рэппера Доктора Эс. Чтобы выиграть эту битву, девушке нужно будет расправиться с толпой злобных репортеров, консервативным сенатором в юбке и «опасной» подружкой Доктора Эс-Йо Ло.

В ролях

Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Marci Feld
Дэймон Уайанс
Дэймон Уайанс
Dr. S
Ричард Бенджамин
Ричард Бенджамин
Ben Feld
Джейн Краковски
Джейн Краковски
Lauren Farb
Кристин Барански
Кристин Барански
Mary Ellen Spinkle
Гано Гриллс
Freekazoid
Билли Гриффит
Паула Гарсес
Паула Гарсес
Yolanda Quinones
Чарлз Кимбро
Lane Strayfield
Виэнн Кокс
Caitlin Mellowitz
Шери Рене Скотт
Шери Рене Скотт
Kirsten Blatt
Режиссер Ричард Бенджамин
Сценарист Пол Рудник
Композитор Мервин Уоррен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 14 июля 2004
Премьера в мире 22 августа 2003
Дата выхода
22 августа 2003 Россия 16+
3 июля 2004 Германия
22 августа 2003 Казахстан
22 августа 2003 США
22 августа 2003 Украина
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $1 675 706
Производство Paramount Pictures, Scott Rudin Productions, Munich Film Partners New Century & Company (MFP) HAM Productions
Другие названия
Marci X, Marci X - A Dama do Rap, Marci X - Uptown Gets Down, Marci X, uma Loira Muito Louca, Marci X: Desde lo alto al bajo fondo, Nyafka X, Η Μάρσι τα 'παιξε, Марси Икс, Марси Х: От висините в низините, マーシーX フレンズ以上、恋人未満!?, 辣姐出招, Marci X - Uma Loira Muito Louca

Рейтинг фильма

3.0
Оцените 15 голосов
3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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