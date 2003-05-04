Дежурный папа, 2003

Двое незадачливых папаш теряют престижную работу и теперь, чтобы не пойти по миру, они решили открыть собственное дело – агентство по уходу за детьми, или проще говоря, стать приходящими няньками. Благодаря своим революционным способам ухода за детьми дела стремительно идут в гору. Но подобный расклад не может устраивать многолетнего лидера этой отрасли компанию "Чэпмен Акэдеми" во главе с ее стервозной президентшой. Она никогда не останавливалсь ни перед чем, ради того, чтобы убрать слишком зарвавшихся конкурентов. Справятся ли наши папашки с таким напором?