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Дежурный папа Дежурный папа
Киноафиша Фильмы Дежурный папа
Daddy Day Care

Дежурный папа, 2003

2003 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Двое незадачливых папаш теряют престижную работу и теперь, чтобы не пойти по миру, они решили открыть собственное дело – агентство по уходу за детьми, или проще говоря, стать приходящими няньками. Благодаря своим революционным способам ухода за детьми дела стремительно идут в гору. Но подобный расклад не может устраивать многолетнего лидера этой отрасли компанию "Чэпмен Акэдеми" во главе с ее стервозной президентшой. Она никогда не останавливалсь ни перед чем, ради того, чтобы убрать слишком зарвавшихся конкурентов. Справятся ли наши папашки с таким напором?

 

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 17 июля 2003
Премьера в мире 4 мая 2003
Возраст 6+
Режиссер
Стив Карр
Стив Карр
В ролях
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Джефф Гарлин
Джефф Гарлин
Стив Зан
Стив Зан
Реджина Кинг
Реджина Кинг
Кевин Нилон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дежурный папа 2 постера
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Дежурный папа
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