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Постер фильма Сестры Магдалины
7.2
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7.2

Сестры Магдалины

, 2002
The Magdalene Sisters
Ирландия, Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Сестры Магдалины
7.2

О фильме

Приюты Магдалины в Ирландии содержались сестрами милосердия под покровительством католической церкви. Попадая сюда из семей или сиротских приютов, молодые девушки оказывались в условиях, близких тюремному заключению. Тяжелой работой в прачечных они должны были искупать свои грехи. Грехом, заслуживающим такого искупления, могло стать что угодно: материнство вне брака или слишком откровенная красота. Или столь же вызывающее уродство. Или глупость, или ум, или несчастье стать жертвой насилия и иметь неосторожность рассказать об этом. За эти грехи они бесплатно работали 364 дня в году, полуголодные, подвергаемые телесным наказаниям и унижениям. Их насиловали, и у них отнимали детей. Это заключение было бессрочным. Тысячи женщин провели жизнь и умерли здесь. Последний приют Магдалины в Ирландии закрылся в 1996 году, семь лет назад.

В ролях

Джералдин МакЮин
Сестра Бриджет
Энн-Мэри Дафф
Энн-Мэри Дафф
Маргарет
Дороти Даффи
Patricia
Мэри Мюррэй
Una
Бритта Смит
Katy
Фрэнсис Хили
Sister Jude
Крис Симпсон
Эйтни МакГиннес
Sister Clementine
Айлин Уолш
Айлин Уолш
Криспина
Нора-Джейн Нун
Бернадетт
Филлис МакМэйхон
Sister Augusta
Режиссер Питер Муллан
Сценарист Питер Муллан
Композитор Крэйг Армстронг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия / Великобритания
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 6 октября 2025
Премьера в мире 30 августа 2002
Дата выхода
1 мая 2003 Россия 16+
1 мая 2003 Беларусь
16 января 2004 Бразилия
21 февраля 2003 Великобритания
9 января 2003 Германия
14 февраля 2003 Греция
25 октября 2002 Ирландия
30 августа 2002 Италия
1 мая 2003 Казахстан
3 апреля 2003 Нидерланды
29 августа 2003 США
1 мая 2003 Украина
5 февраля 2003 Франция
1 апреля 2004 Чехия 15+
7 мая 2004 Южная Корея 18
MPAA R
Сборы в мире $21 107 578
Производство Scottish Screen, UK Film Council, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board
Другие названия
The Magdalene Sisters, En el nombre de Dios, Die unbarmherzigen Schwestern, Magdalenasystrarna, A Magdolna nővérek, As Irmãs de Maria Madalena, Em Nome de Deus, Günahkar rahibeler, Las hermanas de la Magdalena, Les soeurs Madeleine, Magdaleena õed, Magdalena-sisaret, Magdalene, Magdalene Sisters: En el nombre de Dios, Magdalene-søstrene, Magdalenesøstrene, Magdalietės, Những Bà Sơ Magdalene, Oi kores tis dropis, Sestre Magdalene, Siostry Magdalenki, Οι κόρες της ντροπής, Сестри Магдалини, Сестрите Магдаленки, Сестры Магдалины, マグダレンの祈り, 瑪德琳姊妹, 抹大拉修道院, Magdalenasøstrene

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Цитаты

Бернадетта Завести ребёнка — не преступление.
Роза Завести ребёнка до свадьбы — смертный грех!
Бернадетта Я бы совершила любой грех, смертный или нет, чтобы выбраться отсюда.

Отзывы о фильме

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