Приюты Магдалины в Ирландии содержались сестрами милосердия под покровительством католической церкви. Попадая сюда из семей или сиротских приютов, молодые девушки оказывались в условиях, близких тюремному заключению. Тяжелой работой в прачечных они должны были искупать свои грехи. Грехом, заслуживающим такого искупления, могло стать что угодно: материнство вне брака или слишком откровенная красота. Или столь же вызывающее уродство. Или глупость, или ум, или несчастье стать жертвой насилия и иметь неосторожность рассказать об этом. За эти грехи они бесплатно работали 364 дня в году, полуголодные, подвергаемые телесным наказаниям и унижениям. Их насиловали, и у них отнимали детей. Это заключение было бессрочным. Тысячи женщин провели жизнь и умерли здесь. Последний приют Магдалины в Ирландии закрылся в 1996 году, семь лет назад.
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Бывшая узница приюта Магдалины Мэри-Джо МакДонаг сказала режиссёру и сценаристу Питеру Маллану, что реальность приютов Магдалины была намного хуже, чем показано в фильме.