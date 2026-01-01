2003 лет назад по земле ходил Человек, Человек, изменивший ход истории человечества. Современный календарь берет начало с Его Рождения, разделяя события до Рождества и от Рождества Христова. Кем был этот человек, проживший жизнь, достойную внимания многих, наиболее знаменательную жизнь в истории. Его зовут Иисус. Пример Его жизни стал источником вдохновения для величайших художников, музыкантов, писателей мира. В наши дни, как и в прошлом, мировые лидеры, влиятельные мужчины и женщины из всех слоев общества продолжают воздавать честь и уважение Человеку по имени Иисус.

Развернуть