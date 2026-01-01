Оповещения от Киноафиши
Рейтинг IMDb: 7.1
Иисус

Иисус

Jesus 18+
О фильме

2003 лет назад по земле ходил Человек, Человек, изменивший ход истории человечества. Современный календарь берет начало с Его Рождения, разделяя события до Рождества и от Рождества Христова. Кем был этот человек, проживший жизнь, достойную внимания многих, наиболее знаменательную жизнь в истории. Его зовут Иисус. Пример Его жизни стал источником вдохновения для величайших художников, музыкантов, писателей мира. В наши дни, как и в прошлом, мировые лидеры, влиятельные мужчины и женщины из всех слоев общества продолжают воздавать честь и уважение Человеку по имени Иисус.
Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 19 октября 1979
Дата выхода
6 октября 2003 Россия
23 июля 1998 Австралия G
6 октября 2003 Беларусь
13 декабря 1990 Венгрия
28 сентября 1984 Германия
6 октября 2003 Казахстан
27 марта 1980 Мексика A
9 апреля 1981 Португалия M/6
25 декабря 1989 СССР
19 октября 1979 США
6 октября 2003 Украина
14 марта 1986 Финляндия S
12 февраля 2004 Чехия
1 ноября 1985 Швеция 7
MPAA G
Бюджет $6 000 000
Производство Inspirational Films, The Genesis Project, The Jesus Film Project
Другие названия
Jesus, Jeesus, Jesús, Jésus, Jesús: el hombre que usted creía conocer, Jesus: Segundo o Evangelho de Lucas, Ježiš, Ježíš, Jézus, Le film de Jésus, The Jesus Film, The Jesus Movie, Word-for-Word, the Bible on Video: Gospel of Luke, Иисус, Исус, ジーザス（1979）
Режиссер
Джош Криш
Питер Сайкс
В ролях
Брайан Дикон
Все актеры и съемочная группа
6.1
7.1 IMDb
Интересные факты

Фильм «Иисус» был переведён более чем на 1000 языков на сегодняшний день (включая 10 различных версий на жестовых языках), и ещё 235 переводов находятся в процессе, что делает его самым переведённым фильмом в истории.

