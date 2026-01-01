Отзывы о фильме
|6 октября 2003
|Россия
|23 июля 1998
|Австралия
|G
|6 октября 2003
|Беларусь
|13 декабря 1990
|Венгрия
|28 сентября 1984
|Германия
|6 октября 2003
|Казахстан
|27 марта 1980
|Мексика
|A
|9 апреля 1981
|Португалия
|M/6
|25 декабря 1989
|СССР
|19 октября 1979
|США
|6 октября 2003
|Украина
|14 марта 1986
|Финляндия
|S
|12 февраля 2004
|Чехия
|1 ноября 1985
|Швеция
|7
Фильм «Иисус» был переведён более чем на 1000 языков на сегодняшний день (включая 10 различных версий на жестовых языках), и ещё 235 переводов находятся в процессе, что делает его самым переведённым фильмом в истории.