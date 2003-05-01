Реми [по-французски] Напротив, 20-й век не был таким кровавым. Согласны, что войны унесли 100 миллионов жизней. Добавьте 10 миллионов за российские гулаги. Китайские лагеря, мы никогда не узнаем, но скажем 20 миллионов. Итого 130, 145 миллионов мертвых. Не так уж и впечатляет. В 16 веке испанцы и португальцы без газовых камер и бомб смогли истребить 150 миллионов индейцев в Латинской Америке. Топорами! Это много работы, сестричка. Даже если у них была поддержка церкви, это было достижение. Так сильно, что голландцы, англичане, французы и позже американцы последовали их примеру и зарезали еще 50 миллионов. Всего 200 миллионов мертвых! Великое истребление в истории произошло именно здесь. И ни одного крошечного музея Холокоста. История человечества — это история ужасов.