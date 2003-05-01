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Постер фильма Нашествие варваров
5.5
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5.5

Нашествие варваров

, 2003
The Barbarian Invasions
Канада, Франция / драма, комедия / 18+
Постер фильма Нашествие варваров
5.5

О фильме

Продолжение комедии "Закат американской империи". Пятнадцать лет спустя герои "Заката" снова собираются, чтобы поделиться друг с другом и с нами историями своих похождений.Старые друзья встречаются у постели тяжело больного Реми, которому сегодня уже за пятьдесят. Его сын Себастьян прилетает в Монреаль из Англии, чтобы поддержать отца и помочь своей матери. Себастьян хочет облегчить страдания отца и совершает невозможное. Ему удается вновь собрать старых приятелей Реми, веселую кампанию, с которой отец Себастьяна был неразлучен всю жизнь. И вот все они приходят навестить Реми: его друзья, родственники и бывшие любовницы.

В ролях

Реми Жирар
Реми Жирар
Реми
Стефан Руссо
Себастьян
Доротея Берриман
Louise
Луиз Порталь
Diane Leonard
Доминик Мишель
Dominique St. Arnaud
Ив Жак
Ив Жак
Claude
Мари-Жозе Кроз
Мари-Жозе Кроз
Натали
Софи Лорен
Софи Лорен
Дени Аркан
Дени Аркан
Доминик Дарсей
Пьер Курци
Пьер Курци
Pierre Citrouillard
Рой Дюпюи
Рой Дюпюи
Режиссер Дени Аркан
Сценарист Дени Аркан
Композитор Pierre Aviat
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Франция
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 27 ноября 2003
Премьера в мире 1 мая 2003
Дата выхода
7 октября 2003 Россия 16+
1 апреля 2004 Австралия
19 марта 2004 Австрия
29 января 2004 Аргентина
7 октября 2003 Беларусь
1 октября 2003 Бельгия
20 февраля 2004 Великобритания
3 июня 2004 Венгрия
27 ноября 2003 Германия
17 июня 2004 Гонконг
26 декабря 2003 Греция
3 октября 2003 Дания
5 января 2005 Египет
1 января 2004 Израиль
2 апреля 2004 Исландия
21 октября 2003 Испания
5 декабря 2003 Италия
7 октября 2003 Казахстан
1 мая 2003 Канада
3 октября 2003 Люксембург
6 мая 2004 Нидерланды
8 апреля 2004 Перу
7 ноября 2003 Польша
5 декабря 2003 Португалия
12 марта 2004 Румыния
21 ноября 2003 США
1 марта 2004 Словакия
14 ноября 2003 Турция
7 октября 2003 Украина
28 ноября 2003 Финляндия
24 сентября 2003 Франция
21 мая 2004 Чили
2 января 2004 Швейцария
28 ноября 2003 Швеция

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет 6 000 000 CAD
Сборы в мире $34 883 010
Производство Pyramide Productions, Cinémaginaire Inc., Astral Films
Другие названия
Les invasions barbares, The Barbarian Invasions, Las invasiones bárbaras, As Invasões Bárbaras, Barbaarien invaasio, Barbarenes invasjon, Barbarernes invasion, Barbarların istilası, Barbárok a kapuk előtt, Barbarske invazije, Cuộc Xâm Lược Man Rợ, De barbariska invasionerna, Die Invasion der Barbaren, I epelasi ton varvaron, Invasion of the Barbarians, Invazije varvara, Inwazja barbarzyńców, Le invasioni barbariche, Minasan, sayounara, Mis últimos días. Las invasiones bárbaras, Tahajom e Barbarha, Vdor barbarov, Η επέλαση των βαρβάρων, Навали варварів, Нашествие варваров, Нашествията на варварите, みなさん、さようなら（2003）, 老爸的單程車票, تهاجم بربرها, 야만적 침략

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 декабря 2023

Цитаты

Реми [по-французски] Напротив, 20-й век не был таким кровавым. Согласны, что войны унесли 100 миллионов жизней. Добавьте 10 миллионов за российские гулаги. Китайские лагеря, мы никогда не узнаем, но скажем 20 миллионов. Итого 130, 145 миллионов мертвых. Не так уж и впечатляет. В 16 веке испанцы и португальцы без газовых камер и бомб смогли истребить 150 миллионов индейцев в Латинской Америке. Топорами! Это много работы, сестричка. Даже если у них была поддержка церкви, это было достижение. Так сильно, что голландцы, англичане, французы и позже американцы последовали их примеру и зарезали еще 50 миллионов. Всего 200 миллионов мертвых! Великое истребление в истории произошло именно здесь. И ни одного крошечного музея Холокоста. История человечества — это история ужасов.

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Нашествие варваров

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