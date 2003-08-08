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Jeepers Creepers II

Джиперс Криперс 2, 2003

2003 / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Раз в 23 года зловещий крылатый и когтистый монстр пробуждается от долгого сна, чтобы 23 дня насыщаться человеческой плотью и страхом своих жертв. На исходе последний день его кошмарного пира, и сегодня древнее неведомое зло ждет богатый улов - спортивная команда и очаровательные болельщицы, возвращающиеся с триумфальной игры. 

Они одни в сломанном автобусе на пустынном шоссе, где не работают мобильные телефоны и неоткуда ждать помощи. На закате прожорливое исчадие ада начнет свою кровавую вакханалию. Сможет ли его добыча дожить до утра, или эта неуязвимая тварь убьет объятых ужасом тинейджеров одного за другим?

 

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 2 октября 2003
Премьера в мире 8 августа 2003
Возраст 16+
Режиссер
Виктор Сальва
Виктор Сальва
В ролях
Джонатан Брек
Джонатан Брек
Билли Аарон Браун
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Люк Эдвардс
Люк Эдвардс
Джош Хэммонд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джиперс Криперс 2 2 постера
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Джиперс Криперс 2
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После прочтения релиза, кажется, что этот фильм очередной молодежный ужастик, где группа подростков (в данном случае группа баскетболистов) стала жертвой чудовища, которое просыпается каждые 23 года весной и 23 дня поедает людей. И началось… Десять негритят остались пообедать, один поперхнулся и их осталось девять. Первые на обед пошли взрослые: тренеры и водитель автобуса. Потом еще и еще. При всей непонятности, что это за чудовище и откуда оно взялось (если вы не смотрел первую часть), его,…
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Илья Пьянов 6 июля 2022, 10:54
Хороший фильм !
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саундтрек фильма Джиперс Криперс 2
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