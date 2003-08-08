Джиперс Криперс 2, 2003

Раз в 23 года зловещий крылатый и когтистый монстр пробуждается от долгого сна, чтобы 23 дня насыщаться человеческой плотью и страхом своих жертв. На исходе последний день его кошмарного пира, и сегодня древнее неведомое зло ждет богатый улов - спортивная команда и очаровательные болельщицы, возвращающиеся с триумфальной игры.

Они одни в сломанном автобусе на пустынном шоссе, где не работают мобильные телефоны и неоткуда ждать помощи. На закате прожорливое исчадие ада начнет свою кровавую вакханалию. Сможет ли его добыча дожить до утра, или эта неуязвимая тварь убьет объятых ужасом тинейджеров одного за другим?