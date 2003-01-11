Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Я захватываю замок
Постер фильма Я захватываю замок
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Я захватываю замок

Я захватываю замок

I Capture the Castle 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

30-е годы прошлого века, отдаленный уголок Англии. Семья 17-летней Кассандры Мортмэйн на грани банкротства, а старый фамильный замок, в котором она живет — на грани разрушения. Отец девушки, писатель Джеймс Мортмэйн отчаянно пытается повторять давний успех своего первого романа, хотя за последние 12 лет ему не удалось написать ни строчки.

На сестру Роуз, впрочем, как и на мачеху Топаз, последовательницу философии «натуристов», тоже нет никакой надежды. Спасение приходит в лице двух приехавших богатых молодых американцев — братьев Саймона и Нейла Коттонов — настоящих хозяев замка, доставшегося им по наследству.

Родители счастливы и очень рассчитывают выдать дочерей замуж за этих дальних родственников. Но так случается, что Кассандра безумно влюбляется в Саймона, уже помолвленного с ее сестрой…

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2003
Премьера в мире 11 января 2003
Дата выхода
11 января 2003 Россия 16+
10 июля 2003 Австралия PG
9 мая 2003 Великобритания
30 июля 2004 Греция
11 сентября 2003 Израиль
30 мая 2003 Ирландия PG
11 января 2003 Казахстан
31 июля 2003 Новая Зеландия PG
11 июля 2003 США
11 января 2003 Украина
2 августа 2005 Франция
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $6 586 341
Производство BBC Film, Isle of Man Film Commission, Isle of Man Film
Другие названия
I Capture the Castle, El castillo soñado, Aihmaloti kardia, Castelo dos Sonhos, Enyém a vár, Il profumo delle campanule, Kasandrin dvorac, Les demoiselles du château, Linnan neidot, Nie oddam zamku, O Meu Castelo, Rose & Cassandra, Αιχμάλωτη καρδιά, Моят замък, Я захватываю замок, 我的祕密城堡, 我的秘密城堡
Режиссер
Тим Файвелл
В ролях
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Генри Томас
Генри Томас
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Билл Найи
Билл Найи
Тара Фитцджеральд
Тара Фитцджеральд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Я захватываю замок
1939 6.4
1939 (2009)
Николас Никлби 7.3
Николас Никлби (2002)
Все святые 6.2
Все святые (2017)
Сопротивление 4.9
Сопротивление (2011)
Кровавый ручей 5.7
Кровавый ручей (2009)
Запретная любовь 6.9
Запретная любовь (2008)
Хороший 6.2
Хороший (2008)
Вау-вау 7.0
Вау-вау (2006)
Миссис Хендерсон представляет 6.4
Миссис Хендерсон представляет (2005)
Золотая молодежь 6.9
Золотая молодежь (2003)
Последние желания 6.9
Последние желания (2001)
Моя мама Фрэнк 5.8
Моя мама Фрэнк (2000)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Слушать
саундтрек фильма Я захватываю замок
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше