30-е годы прошлого века, отдаленный уголок Англии. Семья 17-летней Кассандры Мортмэйн на грани банкротства, а старый фамильный замок, в котором она живет — на грани разрушения. Отец девушки, писатель Джеймс Мортмэйн отчаянно пытается повторять давний успех своего первого романа, хотя за последние 12 лет ему не удалось написать ни строчки.



На сестру Роуз, впрочем, как и на мачеху Топаз, последовательницу философии «натуристов», тоже нет никакой надежды. Спасение приходит в лице двух приехавших богатых молодых американцев — братьев Саймона и Нейла Коттонов — настоящих хозяев замка, доставшегося им по наследству.



Родители счастливы и очень рассчитывают выдать дочерей замуж за этих дальних родственников. Но так случается, что Кассандра безумно влюбляется в Саймона, уже помолвленного с ее сестрой…