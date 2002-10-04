Другие названия

Plots with a View, Bailando en el cementerio, Bailando con el corazón, Grabgeflüster, 4 kideies gia 1 gamo, 4 κηδείες για 1 γάμο, A Morte Soube-nos Tão Bem, Bara con vista, Begravda hemligheter, Begravelse med utsikt, Dragoste 'mortala', Funerarias, S.A., Grabgeflüster - Liebe versetzt Särge, L'amour, six pieds sous terre, Neljät hautajaiset & häät, Neljät hautajaiset & yhdet häät, Neljät hautajaiset ja häät, Neljät hautajaiset ja yhdet häät, Palaidotos paslaptys, Plotz with a View, Sírhely kilátással - Nincs esküvő, csak temetés, Túmulo com Vista, Undertaking Betty, Zakopana Betty, Чeтири погребения и една сватба, Четверо похорон и одна свадьба, Чотири похорони та одне весілля, 贝蒂的承诺, Funerarias S.A., Grabgeflüster - Liebe versetzt Berge

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