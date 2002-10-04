Великобритания, США, Германия / комедия, мелодрама / 18+
5.7
О фильме
Взбалмошная комедия, в основе сюжета которой сумасшедшее соревнование между двумя похоронными фирмами. Директор Франк считает традиционные похороны слишком старомодными и решает добавить разнообразия в этот процесс, придумав похороны "жанровые", так же, как снимаются фильмы. Директор второго похоронного бюро Борис занят подготовкой похорон тетушки его возлюбленной Бетти, добропорядочной женщины, в которую Борис влюблен уже 30 лет...
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