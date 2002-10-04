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Постер фильма Четверо похорон и одна свадьба
5.7
Киноафиша Фильмы Четверо похорон и одна свадьба
5.7

Четверо похорон и одна свадьба

, 2002
Plots with a View
Великобритания, США, Германия / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Четверо похорон и одна свадьба
5.7

О фильме

Взбалмошная комедия, в основе сюжета которой сумасшедшее соревнование между двумя похоронными фирмами. Директор Франк считает традиционные похороны слишком старомодными и решает добавить разнообразия в этот процесс, придумав похороны "жанровые", так же, как снимаются фильмы. Директор второго похоронного бюро Борис занят подготовкой похорон тетушки его возлюбленной Бетти, добропорядочной женщины, в которую Борис влюблен уже 30 лет...

В ролях

Бренда Блетин
Бетти Рис-Джонс
Альфред Молина
Альфред Молина
Boris Plots
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Фрэнк Фезербед
Роберт Пью
Роберт Пью
Hugh Rhys-Jones
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Meredith Mainwaring
Ли Эванс
Ли Эванс
Джерри Спрингер
Jerry Springer
Hannah Higgins
Young Betty
Joshua Jenkins
Young Boris
Shaun Phillips
Young Hugh
Menna Trussler
Dilys Rhys-Jones
Режиссер Ник Харран
Сценарист Fred Ponzlov
Композитор Руперт Грегсон-Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США / Германия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 4 октября 2002
Дата выхода
4 декабря 2003 Россия
4 декабря 2003 Беларусь
10 июня 2003 Германия
1 августа 2003 Греция
4 декабря 2002 Италия
4 декабря 2003 Казахстан
4 декабря 2003 Украина
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $1 868 949
Производство Snowfall Films, Spice Factory, CF1 Cyf
Другие названия
Plots with a View, Bailando en el cementerio, Bailando con el corazón, Grabgeflüster, 4 kideies gia 1 gamo, 4 κηδείες για 1 γάμο, A Morte Soube-nos Tão Bem, Bara con vista, Begravda hemligheter, Begravelse med utsikt, Dragoste 'mortala', Funerarias, S.A., Grabgeflüster - Liebe versetzt Särge, L'amour, six pieds sous terre, Neljät hautajaiset & häät, Neljät hautajaiset & yhdet häät, Neljät hautajaiset ja häät, Neljät hautajaiset ja yhdet häät, Palaidotos paslaptys, Plotz with a View, Sírhely kilátással - Nincs esküvő, csak temetés, Túmulo com Vista, Undertaking Betty, Zakopana Betty, Чeтири погребения и една сватба, Четверо похорон и одна свадьба, Чотири похорони та одне весілля, 贝蒂的承诺, Funerarias S.A., Grabgeflüster - Liebe versetzt Berge

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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