1976 год. Манчестер: Выпускник Кэмбриджа Тони Уилсон — главный представитель культовой группы "The Sex Pistols" на TV. Вдохновленный этим поворотным моментом в истории музыки, он и его друзья основывают новый лэйбл звукозаписи — "Factory Records", где создаются первые альбомы "Joy Division" (ставший позже "New Order") и "The Happy Mondays". Все они стали оригинальными художниками своего времени. Фильм — коктейль музыки, секса, наркотиков, сюрреалистических кокаиновых снов, больших-чем-жизнь характеров, хроника рождения одного из наиболее известных клубов в мире Hacienda — Мекки для clubbers, столь же известного как "Студия 54". Изощренное изображение музыкальной и танцевальной культуры Манчестера с конца 70-х к началу 90-х в этой комедии документирует вибрацию, которая сделала Безумный Честер культовым местом в мире…
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