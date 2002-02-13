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Постер фильма Круглосуточные тусовщики
6.9
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6.9

Круглосуточные тусовщики

, 2002
24 Hour Party People
Великобритания, Франция, Нидерланды / драма, комедия / 18+
Постер фильма Круглосуточные тусовщики
6.9

О фильме

1976 год. Манчестер: Выпускник Кэмбриджа Тони Уилсон — главный представитель культовой группы "The Sex Pistols" на TV. Вдохновленный этим поворотным моментом в истории музыки, он и его друзья основывают новый лэйбл звукозаписи — "Factory Records", где создаются первые альбомы "Joy Division" (ставший позже "New Order") и "The Happy Mondays". Все они стали оригинальными художниками своего времени. Фильм — коктейль музыки, секса, наркотиков, сюрреалистических кокаиновых снов, больших-чем-жизнь характеров, хроника рождения одного из наиболее известных клубов в мире Hacienda — Мекки для clubbers, столь же известного как "Студия 54". Изощренное изображение музыкальной и танцевальной культуры Манчестера с конца 70-х к началу 90-х в этой комедии документирует вибрацию, которая сделала Безумный Честер культовым местом в мире…

В ролях

Стив Куган
Стив Куган
Tony Wilson
Ширли Хендерсон
Ширли Хендерсон
Lindsay
Джон Симм
Джон Симм
Bernard Sumner
Кит Аллен
Кит Аллен
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
Rob Gretton
Шон Харрис
Шон Харрис
Дэнни Каннингэм
Энди Серкис
Энди Серкис
Крис Когилл
Ленни Джеймс
Ленни Джеймс
Alan Erasmus
Ралф Литтл
Ралф Литтл
Hooky (Peter Hook)
Джон Томсон
Charles
Режиссер Майкл Уинтерботтом
Сценарист Фрэнк Коттрел Бойс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Франция / Нидерланды
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 11 июля 2002
Премьера в мире 13 февраля 2002
Дата выхода
16 октября 2003 Россия 18+
20 марта 2003 Австралия
6 июня 2003 Бразилия
13 февраля 2002 Великобритания
16 октября 2003 Казахстан
20 сентября 2002 Португалия
13 февраля 2002 США
16 октября 2003 Украина
4 июня 2003 Франция
23 января 2003 Чехия 15+
MPAA R
Сборы в мире $2 802 899
Производство Revolution Films, Baby Cow Productions, The Film Consortium
Другие названия
24 Hour Party People, 24アワー・パーティ・ピープル, 24小時狂歡派對, A Festa Nunca Termina, Diennakts uzdzīvotāji, La fiesta interminable, La nueva orden, Madchester, Manchester 1970-1990, La fiesta interminable, Manchester 1970-1990: La fiesta interminable, Non-stop party arcok, Twenty Four Hour Party People, Zabava bez kraja, Круглосуточные тусовщики, 24시간 파티하는 사람들

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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