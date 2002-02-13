Взяла белый лист бумаги – кран засиял как новенький и больше не мутнеет: подсказала опытная хозяйка

Моя подруга летом скупает мусорные пакеты пачками: 10 неожиданных способов применения, о которых знают единицы

Один стакан на таз воды, и белая футболка как новая: ни запаха, ни желтых пятен — простая стирка не поможет

«Я не трус, но я боюсь», что вы не наберете 5/5 в этом тесте: угадайте советский фильм по шутке — и докажите, что вы профи

Осенью выйдет 8-й сезон «Невского»: вспоминаем серию, которую фанаты назвали главным провалом года — «Где наши привычные менты?»

«Что нам стоит тест построить?»: а вот узнать 5 советских фильмов по кадру со строителем будет нелегко (сложность 8/10)

«Друг в беде не бросит – тест пройти попросит»: угадать советские фильмы по кадру с друзьями проще, чем допеть эту песенку

Тест: попросили ИИ нарисовать обложки к советской классике — сможете с первого раза угадать все 5 фильмов?

Юра, да не тот: в топ-5 лучших российских фильмов – ни одного с Борисовым, зато №5 – в стиле Данелии (и Спилберга!)

Забудьте про оперов с НТВ: вот 5 российских криминальных сериалов, которые смотришь залпом и не зеваешь