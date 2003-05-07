Матрица: Перезагрузка, 2003

Примерно через шесть месяцев после событий первого фильма Нео начинают сниться кошмары, в которых Тринити погибает. Тем временем экипаж “Навуходоносора” пополняется новыми членами, которых освобожденными Нео. В конце концов корабль возвращается на базу повстанцев, последний город человечества Зион. Там Нео узнает, что машины планируют осаду: 250 000 стражников роют туннели к Зиону, чтобы найти и подавить повстанцев.
Тем временем агент Смит, заклятый враг Нео, являющийся воплощение программы по защите Матрицы, потерпев поражение от Нео, получает возможность к саморепликации, то есть создает толпы своих клонов из людей и других программ, обитающих в симуляции. Кроме того, Смит попадает в реальный мир, загрузив свое сознание в тело одного из членов команд Избранного.
“Навуходоносор” срочно покидает Зион. В Матрице Нео снова встречается с Пифией, которая рассказывает ему, что для того, чтобы остановить нападение машин, ему нужно попасть к Главному Компьютеру. Для этого требуется сначала отыскать некоего Хранителя Ключей, охраняемого одной из старейших программ Матрицы под названием Меровинген.
В поисках Хранителя Нео предстоит встретить новых союзников и новых врагов, обрести новые силы и узнать шокирующую правду о Матрице, которая либо уничтожит человечество, либо подарит ему новую надежду.
По условиям контракта со студией сестры Вачовски должны были избегать интервью на все время работы над второй и третьей частями трилогии, чтобы исключить даже минимальную утечку какой-либо информации о сюжете саги.
Количество боевых сцен во втором фильме трилогии многократно возросло, так что на тренировки актеров ушло 8 месяцев, то есть в два раза больше, чем в предыдущей части.
Чтобы продюсеры картины выделили больше денег на спецэффекты, не опасаясь финансового провала, Киану Ривз отказался от своей доли с проката фильма, которая в итоге составила 38 миллионов долларов. Впрочем, стоимость самих спецэффектов в итоге составила 100 миллионов.
Съемки фильма велись на студии Fox Studios в Австралии. Сцены погони на автостраде и драка с клонами Смита были сняты на выведенной из эксплуатации военно-морской авиабазе. Около 97% материалов из комплектов пленки были переработаны после завершения производства; например, тонны древесины были отправлены в Мексику для строительства жилья для малоимущих.
Для сцены погони на взлетно-посадочных полосах базы была специально построена декорация трехполосного шоссе длиной в полторы мили, разрушенная после съемок. Они длились три месяца и обошлись создателям в 40 миллионов долларов, при этом сама сцена длится всего 17 минут.
Чтобы создать достаточно зрелищные и реалистичные спецэффекты, которые воплотили бы в жизнь видение сестер Вачовски, Warner Bros. создали отдельную студию, ESC Entertainment. Основные сложности возникли при создании знаменитой сцены битвы Нео с сотнями репликантов агента Смита. Во время ее создания Джон Гаэта понял, что технологии, которые он применял для реализации буллет-тайма в предыдущем фильме, более неэффективны, и разработал принципиально новую технологию с использованием 3Д-камер. В итоге работа все равно заняла огромное количество времени и была проделана столь скрупулезно, что даже отражения на пальто Нео были тщательно оцифрованы.
Дон Дэвис, композитор первого фильма, вернулся к работе над второй частью. Для многих ключевых сцен он сотрудничал с группой Juno Reactor. Одна из совместных композиций, «Мона Лиза Овердрайв», названа в честь одноименного киберпанк-романа Уильяма Гибсона, оказавшего огромное влияние на сестер Вачовски.
Борцы за свободу Нео, Тринити и Морфеус продолжают руководить восстанием людей против Армии Машин. Для уничтожения системы репрессий и эксплуатации они вынуждены прибегнуть не только к арсеналу превосходного оружия, но и к своим выдающимся навыкам. Участие в миссии по спасению человеческой расы от ее полного истребления приносит им более глубокое понимание конструкции Матрицы и осознание центральной роли Нео в судьбе человечества.