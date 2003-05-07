Матрица: Перезагрузка, 2003

По условиям контракта со студией сестры Вачовски должны были избегать интервью на все время работы над второй и третьей частями трилогии, чтобы исключить даже минимальную утечку какой-либо информации о сюжете саги.

Количество боевых сцен во втором фильме трилогии многократно возросло, так что на тренировки актеров ушло 8 месяцев, то есть в два раза больше, чем в предыдущей части.

Чтобы продюсеры картины выделили больше денег на спецэффекты, не опасаясь финансового провала, Киану Ривз отказался от своей доли с проката фильма, которая в итоге составила 38 миллионов долларов. Впрочем, стоимость самих спецэффектов в итоге составила 100 миллионов.

Съемки фильма велись на студии Fox Studios в Австралии. Сцены погони на автостраде и драка с клонами Смита были сняты на выведенной из эксплуатации военно-морской авиабазе. Около 97% материалов из комплектов пленки были переработаны после завершения производства; например, тонны древесины были отправлены в Мексику для строительства жилья для малоимущих.

Для сцены погони на взлетно-посадочных полосах базы была специально построена декорация трехполосного шоссе длиной в полторы мили, разрушенная после съемок. Они длились три месяца и обошлись создателям в 40 миллионов долларов, при этом сама сцена длится всего 17 минут.

Чтобы создать достаточно зрелищные и реалистичные спецэффекты, которые воплотили бы в жизнь видение сестер Вачовски, Warner Bros. создали отдельную студию, ESC Entertainment. Основные сложности возникли при создании знаменитой сцены битвы Нео с сотнями репликантов агента Смита. Во время ее создания Джон Гаэта понял, что технологии, которые он применял для реализации буллет-тайма в предыдущем фильме, более неэффективны, и разработал принципиально новую технологию с использованием 3Д-камер. В итоге работа все равно заняла огромное количество времени и была проделана столь скрупулезно, что даже отражения на пальто Нео были тщательно оцифрованы.

Дон Дэвис, композитор первого фильма, вернулся к работе над второй частью. Для многих ключевых сцен он сотрудничал с группой Juno Reactor. Одна из совместных композиций, «Мона Лиза Овердрайв», названа в честь одноименного киберпанк-романа Уильяма Гибсона, оказавшего огромное влияние на сестер Вачовски.