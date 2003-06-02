Меню
Постер мультфильма Аниматрица: История одного ребенка
Постер мультфильма Аниматрица: История одного ребенка
7.6 Рейтинг IMDb: 7.3
Аниматрица: История одного ребенка

Kid's Story 18+
Девять картин от известных мастеров «аниме». Предыстория возникновения нового иллюзорного мира, последние города рода человеческого, глобальная война людей с машинами... война, которая закончилась гибелью цивилизации.

Страна США
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 2 июня 2003
2 июня 2003 Россия 16+
2 июня 2003 Казахстан
2 июня 2003 Украина
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $416
Производство Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Silver Pictures
The Animatrix, Animatrix, Matriculated, Program, A második reneszánsz 1. rész, A második reneszánsz 2. rész, A Program, Akharin parvaz e Osiris, Animatorikkusu, Animatrica, Animátrix, Animatrix: A História Antes de Matrix, Animátrix: A második reneszánsz 1. rész, Animátrix: A második reneszánsz 2. rész, Animátrix: A Program, Animátrix: Az emberi mátrix, Animátrix: Az Osiris utolsó útja, Animatrix: Bir Dedektif Hikayesi, Animatrix: Çocuğun Öyküsü, Animatrix: Der letzte Flug der Osiris, Animátrix: Detektívtörténet, Animatrix: Dünya Rekoru, Animatrix: El último vuelo de Osiris, Animátrix: Hiba a rendszerben, Animatrix: İkinci Rönesans Bölüm 1, Animatrix: İkinci Rönesans Bölüm 2, Animátrix: Kölyök története, Animatrix: Mezuniyet, Animatrix: Osiris'in Son Uçuşu, Animatrix: Ötesi, Animatrix: Program, Animatrix: Ultimul zbor al lui Osiris, Animátrix: Világrekord, Au-delà, Binh Đoàn Ma Trận, Dekkari, Dernier vol de l'Osiris, Drugie odrodzenie, część I, Drugie odrodzenie, część II, Final Flight of the Osiris, Historia ucznia, I teleftaia ptisi tou Osiri, Il secondo rinascimento - parte I, Il secondo rinascimento - parte II, Käännynnäinen, Kid's Story, L'histoire de kid, L'ultimo volo della Osiris, La seconde renaissance partie I, La seconde renaissance partie II, Le dernier vol de l'Osiris, Maailmanennätys, Matriculé, Nawiedzony dom, Ohjelma, Opowieść detektywa, Osiriksen viimeinen lento, Ostatni lot Ozyrysa, Pojan tarina, Programme, Rajatila, Record du monde, Rekord świata, Storia di un ragazzo, The Animatrix: A Detective Story, The Animatrix: Beyond, The Animatrix: Final Flight of the Osiris, The Animatrix: Kid's Story, The Animatrix: Matriculated, The Animatrix: Program, The Animatrix: The Second Renaissance Part 1, The Animatrix: The Second Renaissance Part 2, The Animatrix: The Second Renaissance Part I, The Animatrix: The Second Renaissance Part II, The Animatrix: World Record, Toinen renessanssi, osa I, Toinen renessanssi, osa II, Une histoire de détective, World Record, Zniewolony, Η τελευταία πτήση του Όσιρη, Аниматрикс, Аниматрица, Аниматрица: Второе возрождение - Часть 1, Аниматрица: Второе возрождение - Часть 2, Аниматрица: Детективная история, Аниматрица: За гранью, Аниматрица: История одного ребенка, Аниматрица: Мировой рекорд, Аниматрица: Посвященный, Аниматрица: Последний полет Осириса, Аниматрица: Программа, Аниматрицата, Аніматриця, Детективна історія, Друге відродження: Частина 1, Друге відродження: Частина 2, За межами, Зарахований, Історія дитини, Останній політ «Осіріса», Програма, Світовий рекорд, アニマトリックス, ディテクティブ・ストーリー, 世界紀錄, 二度文藝復興I, 二度文藝復興II, 偵探故事, 少年故事, 異度空間, 程式, 絕命飛行, 變節, 駭客任務立體動畫特集
Синъитиро Ватанабэ
Киану Ривз
Кэрри-Энн Мосс
Джон деМита
Кевин Майкл Ричардсон
Джеймс Арнольд Тейлор
7.6
7.3 IMDb
