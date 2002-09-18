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Каллас навсегда Каллас навсегда
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Callas Forever

Каллас навсегда, 2002

2002 / Италия / Франция / Испания / Великобритания / Румыния
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Роскошь и красота подлинной истории любви легенды оперной сцены, таинственной и роковой Марии Каллас. Уединившись в парижских апартаментах, звезда "празднует" закат своей оперной карьеры и личной жизни. Мария уверяет себя, что ее лучшие дни позади. Но ее друг и верный продюсер Ларри Келли убежден в обратном. Успех, и грандиозный, еще как возможен, если Мария согласиться сниматься в новых фильмах, используя старые записи. Каллас соглашается, и слава стремительно возвращается к примадонне. Воодушевленная триумфом, певица бросается в авантюру: теперь она хочет петь великую "Тоску". Проект стоит огромных денег, а Мария ставит одно, очень суровое условие... И все же верный Ларри идет на риск! Публике не суждено знать о волшебстве, но легенда о нем будет жить вечно.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 19 июля 2003
Премьера в мире 18 сентября 2002
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Франко Дзеффирелли
Франко Дзеффирелли
В ролях
Фанни Ардан
Фанни Ардан
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Джоан Плоурайт
Джоан Плоурайт
Джей Родэн
Габриэль Гарко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Каллас навсегда 2 постера
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