Каллас навсегда, 2002

Роскошь и красота подлинной истории любви легенды оперной сцены, таинственной и роковой Марии Каллас. Уединившись в парижских апартаментах, звезда "празднует" закат своей оперной карьеры и личной жизни. Мария уверяет себя, что ее лучшие дни позади. Но ее друг и верный продюсер Ларри Келли убежден в обратном. Успех, и грандиозный, еще как возможен, если Мария согласиться сниматься в новых фильмах, используя старые записи. Каллас соглашается, и слава стремительно возвращается к примадонне. Воодушевленная триумфом, певица бросается в авантюру: теперь она хочет петь великую "Тоску". Проект стоит огромных денег, а Мария ставит одно, очень суровое условие... И все же верный Ларри идет на риск! Публике не суждено знать о волшебстве, но легенда о нем будет жить вечно.