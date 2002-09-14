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Постер фильма Лихорадка
Постер фильма Лихорадка
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Лихорадка

Лихорадка

Cabin Fever 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Пять выпускников колледжа отправляются в лесную хижину, чтобы развлечься и проводить годы учебы. Увы, задуманное оказалось омрачено жутким вторжением незнакомца в кровавых струпьях. Опасаясь заражения, друзья открыли пальбу по незнакомцу, но прокаженный сбежал, успев инфицировать одного из них смертельным вирусом…

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 14 сентября 2002
Дата выхода
11 декабря 2003 Россия 18+
4 декабря 2003 Австралия
24 декабря 2003 Бахрейн
18 декабря 2003 Беларусь
2 июня 2004 Бельгия
20 августа 2004 Бразилия
10 октября 2003 Великобритания
29 июля 2004 Германия
5 декабря 2003 Греция
19 марта 2004 Дания
7 апреля 2004 Египет
10 октября 2003 Ирландия
11 декабря 2003 Исландия
28 ноября 2003 Испания
5 сентября 2003 Италия
18 декабря 2003 Казахстан
12 сентября 2003 Канада
22 октября 2004 Мексика
26 февраля 2004 Нидерланды
8 января 2004 Новая Зеландия
12 марта 2004 Норвегия
30 июля 2004 Польша
20 мая 2004 Португалия
12 сентября 2003 США
13 февраля 2004 Таиланд
9 июля 2004 Турция
18 декабря 2003 Украина
28 января 2004 Филиппины
5 марта 2004 Финляндия
25 августа 2004 Франция
28 октября 2004 Чехия
16 апреля 2004 Швеция
15 августа 2003 Южная Корея
23 апреля 2005 Япония
MPAA R
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $30 553 394
Производство Tonic Films, Down Home Entertainment, Black Sky Entertainment
Другие названия
Cabin Fever, La cabaña Sangrienta, A Cabana do Medo, Cabana do Inferno, Dehşetin Gözleri, Fiebre en la cabaña, Fièvre noire, Kabinláz, Koliba straha, Kyabin fiba, Lappsjuka, Raevupalavik, Śmiertelna gorączka, To katafygio tou tromou, Trạm Dừng Tử Thần, Το καταφύγιο του τρόμου, Лихоманка, Лихорадка, Хижа на смъртта, केबिन फीवर, キャビン・フィーバー, 血肉森林
Режиссер
Элай Рот
Элай Рот
В ролях
Райдер Стронг
Джордан Лэдд
Джеймс ДеБелло
Джеймс ДеБелло
Серина Винсент
Джои Керн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Есть в американском кино такой жанр – называется, условно говоря, «лесной триллер». И заключается он в том, что веселая компания каких-нибудь беззаботных горожан выезжает отдохнуть на природу, где их уже поджидает не менее веселая компания каких-нибудь озабоченных маньяков-охотников или маньяков-лесорубов. Полтора-два часа на экране царствует всеобщая ничем не обоснованная резня, а потом кому-то из страдальцев удается вырваться обратно в город. Или никому не удается – это уж как сценарий на…
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