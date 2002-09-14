Пять выпускников колледжа отправляются в лесную хижину, чтобы развлечься и проводить годы учебы. Увы, задуманное оказалось омрачено жутким вторжением незнакомца в кровавых струпьях. Опасаясь заражения, друзья открыли пальбу по незнакомцу, но прокаженный сбежал, успев инфицировать одного из них смертельным вирусом…
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