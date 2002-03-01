Человек без прошлого, 2002

Безработный и безымянный мужчина, обитатель финской провинции, едет в столицу с единственной надеждой - найти работу. Бездушная и сытая столица северного члена Евросоюза заключит его в стальные объятия: не успеет он сойти с поезда на вокзале, как тут же, в парке неподалеку, будет жестоко избит местными хулиганами. Избит до смерти - буквально. Его доставят в больницу, где он умрет. Умрет, чтобы тут же воскреснуть - подобно библейскому Лазарю. Чтобы обнаружить себя в совсем другом, нежном Хельсинки. Чтобы забыть прошлое, отказаться от него и получить от судьбы новый шанс - подобно Орфею у Жана Кокто. Этот шанс - уголок в земном раю, среди неустроенных, бездомных, пьющих и трезвенников, но умеющих радоваться малому. Этот шанс - встреча с женщиной в форме офицера Армии спасения...