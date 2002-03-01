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Человек без прошлого Человек без прошлого
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Mies vailla menneisyytta

Человек без прошлого, 2002

2002 / Финляндия / Германия / Франция
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Безработный и безымянный мужчина, обитатель финской провинции, едет в столицу с единственной надеждой - найти работу. Бездушная и сытая столица северного члена Евросоюза заключит его в стальные объятия: не успеет он сойти с поезда на вокзале, как тут же, в парке неподалеку, будет жестоко избит местными хулиганами. Избит до смерти - буквально. Его доставят в больницу, где он умрет. Умрет, чтобы тут же воскреснуть - подобно библейскому Лазарю. Чтобы обнаружить себя в совсем другом, нежном Хельсинки. Чтобы забыть прошлое, отказаться от него и получить от судьбы новый шанс - подобно Орфею у Жана Кокто. Этот шанс - уголок в земном раю, среди неустроенных, бездомных, пьющих и трезвенников, но умеющих радоваться малому. Этот шанс - встреча с женщиной в форме офицера Армии спасения...

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 1 апреля 2003
Премьера в мире 1 марта 2002
Возраст 12+
Режиссер
Аки Каурисмяки
Аки Каурисмяки
В ролях
Маркку Пелтола
Кати Оутинен
Кати Оутинен
Анникки Тахти
Юхани Ниемела
Кайя Пакаринен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек без прошлого 2 постера
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В Петербурге пройдет фестиваль финского кино и ретроспектива Аки Каурисмяки С 21 по 23 сентября в киноцентре «Родина» состоятся показы фестиваля «Финское кино. Ретроспектива Аки Каурисмяки», приуроченного к 60-летию финского кинематографиста. В
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18 сентября 2017 12:53
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