Жизнь Седика ничем не отличалась от жизни любого среднестатистического американского мальчишки – друзья, приключения, шалости… Но однажды, вернувшись домой после очередного насыщенного дня, герой узнает, что является лордом Фаунлероем – наследником английского графа. Вместе со своей мамой Седик отправляется в Англию, где знакомится с дедушкой. Отзывчивый и общительный мальчик привносит оживление в размеренную жизнь чопорного родового поместья, завоевывает расположение и любовь не только родного деда, но и всех других обитателей. Даже неожиданное появление мошенницы не способно разрушить добрые отношения между дедушкой и внуком...
В небольшом американском городке позапрошлого века растет восьмилетний мальчик, сын скромной учительницы музыки. Друзья уважают его за доброту и справедливость, и Седрик – так зовут мальчика, – дорожит их уважением. Равно как и памятью отца, которого он никогда не видел. Седрик привык думать, что мать и ее рассказы об отце – это и есть вся его семья. Но однажды он узнает, что далеко за океаном, в огромном английском поместье, живет старый граф, в доме которого есть такой же портрет молодого офицера, как и на столе у матери Седрика...
|23 июня 2003
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