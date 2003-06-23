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Постер фильма Радости и печали маленького лорда
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Киноафиша Фильмы Радости и печали маленького лорда

Радости и печали маленького лорда

Radosti i pechali malenkogo lorda 18+
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О фильме

Жизнь Седика ничем не отличалась от жизни любого среднестатистического американского мальчишки – друзья, приключения, шалости… Но однажды, вернувшись домой после очередного насыщенного дня, герой узнает, что является лордом Фаунлероем – наследником английского графа. Вместе со своей мамой Седик отправляется в Англию, где знакомится с дедушкой. Отзывчивый и общительный мальчик привносит оживление в размеренную жизнь чопорного родового поместья, завоевывает расположение и любовь не только родного деда, но и всех других обитателей. Даже неожиданное появление мошенницы не способно разрушить добрые отношения между дедушкой и внуком...

  • Фильм снят по мотивам повести британской писательницы Фрэнсис Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой».
  • Роль Седика в картине исполнил сын актера Алексея Веселкина – Алексей Веселкин-младший. В дальнейшем юноша окончил РАТИ-ГИТИС и начал работать в Российском академическом молодежном театре. 
  • Интерьеры замка английского лорда были сняты в замке Глубока-над-Влтавой, расположенном в Чехии. Некогда неоготический замок представлял собой крепость, но в XIX веке его перестроили. Всего в этом великолепном архитектурном памятнике насчитывается 140 комнат.

В небольшом американском городке позапрошлого века растет восьмилетний мальчик, сын скромной учительницы музыки. Друзья уважают его за доброту и справедливость, и Седрик – так зовут мальчика, – дорожит их уважением. Равно как и памятью отца, которого он никогда не видел. Седрик привык думать, что мать и ее рассказы об отце – это и есть вся его семья. Но однажды он узнает, что далеко за океаном, в огромном английском поместье, живет старый граф, в доме которого есть такой же портрет молодого офицера, как и на столе у матери Седрика...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 23 июня 2003
Дата выхода
23 июня 2003 Россия 0+
22 декабря 2003 Беларусь
22 декабря 2003 Казахстан
22 декабря 2003 Украина
Другие названия
Radosti i pechali malenkogo lorda, Little Lord Fauntleroy, Väikese lordi rõõmud ja mured, Ο μικρός λόρδος, Радости и печали маленького лорда
Режиссер
Иван Попов
В ролях
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
Ольга Будина
Ольга Будина
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Олег Шкловский
Любовь Руденко
Любовь Руденко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
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Радости и печали маленького лорда

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