В небольшом американском городке позапрошлого века растет восьмилетний мальчик, сын скромной учительницы музыки. Друзья уважают его за доброту и справедливость, и Седрик – так зовут мальчика, – дорожит их уважением. Равно как и памятью отца, которого он никогда не видел. Седрик привык думать, что мать и ее рассказы об отце – это и есть вся его семья. Но однажды он узнает, что далеко за океаном, в огромном английском поместье, живет старый граф, в доме которого есть такой же портрет молодого офицера, как и на столе у матери Седрика...